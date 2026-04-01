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Le FC Bayern a fait une affaire en or grâce à Kompany : l'un des plus grands coups de Hasan Salihamidzic sur le marché des transferts s'avère de plus en plus être un échec

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J. Zirkzee
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V. Kompany
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Au FC Bayern, il a connu des débuts de rêve. Depuis, cependant, la carrière de Joshua Zirkzee a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, il s'enlise de plus en plus dans l'échec, alors que son transfert avait été considéré comme l'un des plus grands coups de l'ère Salihamidzic au sein du club champion en titre.

On ne peut pas rêver mieux comme début de carrière professionnelle : Lorsque Joshua Zirkzee fait ses débuts avec l'équipe professionnelle du FC Bayern le 19 décembre 2019, à l'âge de 18 ans à peine, il ne lui faut que très peu de temps pour s'imposer : 104 secondes après avoir remplacé Philippe Coutinho, il marque, dès son premier contact avec le ballon, le but décisif qui donne l'avantage 2-1 face au SC Fribourg. Au final, les Munichois s'imposent même 3-1 et le jeune Néerlandais est élu homme du match.

À peine trois jours plus tard, face au VfL Wolfsburg, l'histoire se répète : une fois de plus, le Bayern a besoin d'un but, une fois de plus, l'entraîneur Hansi Flick fait entrer le jeune joueur en fin de match à la place de Coutinho – et une fois de plus, Zirkzee donne l'avantage au FCB dès son premier contact avec le ballon, permettant cette fois-ci à son équipe de s'imposer 2-0. « C'est tout simplement génial à voir », s'enthousiasme son coéquipier David Alaba. Zirkzee est soudainement sur toutes les lèvres et certains pensent même que le FC Bayern a déjà trouvé le successeur de Robert Lewandowski dans ses propres rangs.

  • Près de six ans et demi plus tard, Zirkzee n'a pas tenu cette promesse – et n'a pas non plus trouvé sa voie ailleurs dans le football. Le Néerlandais, qui a désormais presque 25 ans, a certes fait ce qui semblait être un grand bond en avant dans sa carrière en rejoignant Manchester United en 2024, mais il oscille là-bas entre le onze de départ et le banc des remplaçants. Et cette saison, la balance penche de plus en plus clairement du côté du banc des remplaçants.

    Depuis le licenciement de Ruben Amorim et l'arrivée de l'entraîneur Michael Carrick en janvier, la situation déjà difficile du joueur, qui compte six sélections en équipe nationale, s'est encore aggravée. Depuis lors, il n'a totalisé que 28 minutes de jeu en dix matches de Premier League, sans marquer de but ni délivrer de passe décisive.

    Et pour l'instant, rien ne laisse présager que cela pourrait changer d'ici la fin de la saison. En effet, lors de ces dix matchs, ManUnited a récolté 23 points, se place en troisième position du classement et est de nouveau en course pour une qualification en Ligue des champions pour la première fois depuis 2023. Carrick a trouvé son noyau dur et ses concurrents Benjamin Sesko (cinq buts), Bryan Mbeumo (trois buts, deux passes décisives) ainsi que Matheus Cunha (trois buts, trois passes décisives) sont performants de manière constante sous les ordres du nouvel entraîneur.



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    « Joshua est parfois du genre à ne sauter que de la hauteur qui lui est nécessaire »

    Le plus gros problème de Zirkzee : il lui manque l'efficacité requise d'un attaquant de haut niveau. Certes, ses débuts de rêve chez le champion allemand en titre laissaient présager le contraire, mais en y regardant de plus près, on aurait déjà pu s'en douter à l'époque. En effet, au sein de l'équipe de troisième division, pour laquelle Zirkzee jouait encore principalement à ce moment-là, il était resté sans marquer en 13 matches de championnat jusqu'à ses débuts professionnels, n'ayant délivré que deux passes décisives.

    Même immédiatement après ses débuts de rêve, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré pour lui. Au cours de cette saison du triplé, interrompue entre-temps en raison de la pandémie de coronavirus, il a certes marqué deux autres buts pour les professionnels, mais n’a plus joué un rôle très important. Il n’a pas été aligné lors de la phase finale de la Ligue des champions au Portugal.

    Dès le printemps 2020, Jochen Sauer, alors responsable du centre de formation du FC Bayern et principal artisan du recrutement de ce jeune talent issu du centre de formation du Feyenoord Rotterdam en 2017, avait mis en garde le magazine kicker : « Joshua est parfois du genre à ne sauter que de la hauteur nécessaire. » Il doit encore mieux s'approprier « l'envie et la volonté de s'impliquer et de forcer le but », et il faut en outre « sortir le joueur de sa zone de confort de temps en temps ».

  • Hansi Flick a critiqué publiquement l'attitude de Zirkzee

    Comme il n'a continué à jouer que sporadiquement sous les ordres de Flick la saison suivante, l'entraîneur du Bayern de l'époque l'a également critiqué publiquement. « Le talent seul ne suffit pas toujours », a déclaré Flick, qui préférait miser sur le vétéran Eric Maxim Choupo-Moting pour remplacer Lewandowski, et qui semblait presque aussi sévère que Hermann Gerland. Il a ajouté : « Il a les qualités requises pour jouer en Bundesliga, nous en sommes tous convaincus. Mais c'est aussi un peu une question de mentalité, d'attitude, de volonté inconditionnelle de montrer ce dont on est capable. »

    Le passage de Zirkzee à Munich n’a pas été couronné de succès. Il a d’abord été prêté en hiver au club italien de première division, le Parma Calcio. Là-bas, il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, puis s’est blessé, n’a disputé que quatre matches au total et son équipe a été reléguée de la Serie A à la fin de la saison, terminant dernière du classement.

  • SOCCER JPL D3 RSC ANDERLECHT VS RFC SERAINGAFP

    Sous la houlette de Vincent Kompany, Zirkzee réussit à percer

    Mais cet attaquant de 1,93 mètre a su prouver qu'il possédait des qualités bien particulières lors de son prêt suivant. Au RSC Anderlecht, il a rencontré lors de la saison 2021/22 un entraîneur qui a misé pleinement sur lui. Son nom : Vincent Kompany. À Anderlecht, Zirkzee a été titularisé dès le début au poste de centre avant et a réalisé sa meilleure saison en termes de statistiques : il a disputé 47 des 48 matchs possibles et a inscrit 31 points (18 buts, 13 passes décisives).

    Après la nomination de Kompany au poste d’entraîneur du Bayern, Zirkzee s’est montré très élogieux envers son mentor dans une interview accordée au journal anglais The Mirror : « Kompany était l’entraîneur qui m’a tant appris sur le jeu et les petits détails. L’année passée sous ses ordres a été très importante pour mon développement – et il a aussi veillé à ce que je joue tout le temps. »

    Cependant, le Belge n'était pas toujours satisfait de l'attitude et du langage corporel du jeune attaquant, comme le montre une vidéo de colère devenue virale lors de l'entrée en fonction de Kompany.

  • La clause de revente rapporte beaucoup d'argent au FC Bayern

    Malgré une bonne saison en Belgique, le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, n'a pas non plus misé sur Zirkzee. Les Munichois l'ont vendu au FC Bologne en 2022 pour 8,5 millions d'euros ; selon les informations de Sky, un million supplémentaire devrait s'ajouter pour chaque tranche de 25 matchs disputés. De plus, les Munichois se sont assurés une option de rachat ainsi qu'une clause de revente lucrative.

    D'un point de vue économique, ils ont donc fait une bonne affaire. Après des débuts difficiles, Zirkzee a su convaincre à Bologne, suscitant parfois l'enthousiasme de la presse italienne, et a même réussi, avec son équipe, à se qualifier de manière sensationnelle pour la Ligue des champions en 2024.

    Manchester United, qui n'est pas vraiment réputé pour être un chasseur de bonnes affaires, a même déboursé la coquette somme de 42,5 millions d'euros pour son transfert, dont la moitié est revenue à Munich. Le Néerlandais, qui avait été recruté pour une indemnité de formation de 100 000 euros, a ainsi rapporté au FC Bayern un total de plus de 30 millions d’euros de transfert. Comme l’ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic avait insisté pour obtenir une part importante de la revente de Zirkzee, ce transfert est encore considéré aujourd’hui comme l’un de ses plus grands coups.

    « Brazzo » garde « toujours un œil sur les conditions économiques », a salué le président Herbert Hainer. « Hasan mérite un 20/20 pour les transferts – et une mention très bien pour les ventes », avait également déclaré à l'époque Lothar Matthäus, le joueur le plus capé de l'équipe nationale.

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Zirkzee devrait quitter Manchester pour relancer sa carrière

    Sur le plan financier, ce transfert a sans doute été profitable pour Zirkzee lui-même, mais pas sur le plan sportif. Sous les ordres de trois entraîneurs différents (Erik ten Hag, Amorim, Carrick), il n'a pas réussi à s'imposer malgré quelques moments de gloire isolés. Son manque d'efficacité continue de le suivre. Pour United, il a marqué sept buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison, et n'en a ajouté que deux autres cette saison. Au total, il totalise désormais 45 buts dans sa carrière professionnelle.

    Les détracteurs de son transfert en Premier League, pour qui il semble manquer un peu de dynamisme, peuvent ainsi se sentir confortés dans leur opinion. Un départ cet été est probable, malgré un contrat courant jusqu’en 2029.

    Un retour à Munich, où le poste de remplaçant derrière Harry Kane devrait se libérer cet été, aurait un certain charme en raison des retrouvailles avec son ancien mentor Kompany. Un transfert en Italie est toutefois nettement plus probable, Zirkzee y jouissant d’une très bonne réputation depuis son passage à Bologne et ayant de meilleures chances d’obtenir une place de titulaire.

    Dès l'hiver, des rumeurs circulaient déjà sur un transfert vers l'AS Rome et la Juventus, deux clubs actuellement en lice pour la qualification en Ligue des champions. L'AC Milan et son rival milanais, l'Inter, avaient également été évoqués.

    En Serie A, le Néerlandais pourrait relancer sa carrière, qui a récemment marqué le pas, et se recommander à nouveau pour l'équipe nationale. Ce participant à l'Euro 2024 n'a plus été sélectionné pour celle-ci depuis près d'un an et demi.

  • Joshua Zirkzee : les étapes de sa carrière


    Club

    Période

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bologne

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024-aujourd'hui

    69

    9

    4