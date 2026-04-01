Le FC Bayern a fait une affaire en or grâce à Kompany : l'un des plus grands coups de Hasan Salihamidzic sur le marché des transferts s'avère de plus en plus être un échec

On ne peut pas rêver mieux comme début de carrière professionnelle : Lorsque Joshua Zirkzee fait ses débuts avec l'équipe professionnelle du FC Bayern le 19 décembre 2019, à l'âge de 18 ans à peine, il ne lui faut que très peu de temps pour s'imposer : 104 secondes après avoir remplacé Philippe Coutinho, il marque, dès son premier contact avec le ballon, le but décisif qui donne l'avantage 2-1 face au SC Fribourg. Au final, les Munichois s'imposent même 3-1 et le jeune Néerlandais est élu homme du match.
À peine trois jours plus tard, face au VfL Wolfsburg, l'histoire se répète : une fois de plus, le Bayern a besoin d'un but, une fois de plus, l'entraîneur Hansi Flick fait entrer le jeune joueur en fin de match à la place de Coutinho – et une fois de plus, Zirkzee donne l'avantage au FCB dès son premier contact avec le ballon, permettant cette fois-ci à son équipe de s'imposer 2-0. « C'est tout simplement génial à voir », s'enthousiasme son coéquipier David Alaba. Zirkzee est soudainement sur toutes les lèvres et certains pensent même que le FC Bayern a déjà trouvé le successeur de Robert Lewandowski dans ses propres rangs.