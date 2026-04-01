Le FC Bayern a fait une affaire en or grâce à Kompany : l'un des plus grands coups de Hasan Salihamidzic sur le marché des transferts s'avère de plus en plus être un échec

Près de six ans et demi plus tard, Zirkzee n'a pas tenu cette promesse – et n'a pas non plus trouvé sa voie ailleurs dans le football. Le Néerlandais, qui a désormais presque 25 ans, a certes fait ce qui semblait être un grand bond en avant dans sa carrière en rejoignant Manchester United en 2024, mais il oscille là-bas entre le onze de départ et le banc des remplaçants. Et cette saison, la balance penche de plus en plus clairement du côté du banc des remplaçants.

Depuis le licenciement de Ruben Amorim et l'arrivée de l'entraîneur Michael Carrick en janvier, la situation déjà difficile du joueur, qui compte six sélections en équipe nationale, s'est encore aggravée. Depuis lors, il n'a totalisé que 28 minutes de jeu en dix matches de Premier League, sans marquer de but ni délivrer de passe décisive.

Et pour l'instant, rien ne laisse présager que cela pourrait changer d'ici la fin de la saison. En effet, lors de ces dix matchs, ManUnited a récolté 23 points, se place en troisième position du classement et est de nouveau en course pour une qualification en Ligue des champions pour la première fois depuis 2023. Carrick a trouvé son noyau dur et ses concurrents Benjamin Sesko (cinq buts), Bryan Mbeumo (trois buts, deux passes décisives) ainsi que Matheus Cunha (trois buts, trois passes décisives) sont performants de manière constante sous les ordres du nouvel entraîneur.







