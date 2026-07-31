La RFEF a officiellement ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire contre le FC Barcelone, selon Marca. Cette décision fait suite à une plainte officielle déposée par l’Atleti le 30 juin au sujet de la tentative du club catalan de recruter Alvarez. Les Colchoneros affirment que le Barça a pris contact avec l’attaquant de 26 ans en dehors de la période légale autorisée par les règlements sportifs.

Alvarez est actuellement lié au club madrilène par un contrat de longue durée qui court jusqu’en juin 2030. Les deux clubs ont désormais été officiellement informés de la procédure disciplinaire. Ils doivent présenter leurs allégations respectives et leur version des faits avant que les instances compétentes ne rendent une décision finale.