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Le FC Barcelone sous enquête pour sa tentative de recruter Julian Alvarez après une plainte déposée par l’Atlético de Madrid auprès de la Fédération espagnole de football
La RFEF ouvre une enquête officielle
La RFEF a officiellement ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire contre le FC Barcelone, selon Marca. Cette décision fait suite à une plainte officielle déposée par l’Atleti le 30 juin au sujet de la tentative du club catalan de recruter Alvarez. Les Colchoneros affirment que le Barça a pris contact avec l’attaquant de 26 ans en dehors de la période légale autorisée par les règlements sportifs.
Alvarez est actuellement lié au club madrilène par un contrat de longue durée qui court jusqu’en juin 2030. Les deux clubs ont désormais été officiellement informés de la procédure disciplinaire. Ils doivent présenter leurs allégations respectives et leur version des faits avant que les instances compétentes ne rendent une décision finale.
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La tension monte entre rivaux nationaux
Les tensions entre les deux poids lourds de la Liga se sont considérablement intensifiées autour de l’attaquant argentin. Le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil Marin avait précédemment averti que le club prendrait des mesures sévères pour défendre ses intérêts contre toute approche illégale. Malgré l’enquête imminente, le Barça reste déterminé à s’attacher sa cible offensive prioritaire. Le président du club, Joan Laporta, a ouvertement admis le 13 juillet qu’une offre formelle pour l’attaquant était déjà sur la table à Madrid.
Cependant, l’Atlético maintient une position ferme et continue de refuser catégoriquement toute négociation concernant un éventuel transfert. Cette fin de non-recevoir a transformé ce feuilleton en l’une des batailles de transfert les plus controversées de l’été.
Alvarez réclame un nouveau défi
Alors que les deux géants espagnols s'affrontent dans les bureaux, les intentions du joueur restent un facteur majeur. Alvarez a publiquement exprimé son souhait de quitter le Metropolitano et de relever un nouveau défi lors de la récente Coupe du monde. L'attaquant argentin reste la priorité absolue du FC Barcelone pour renforcer sa ligne offensive avant la saison à venir.
Cependant, le différend juridique en cours et la position inflexible de l'Atletico ont considérablement compliqué l'opération. Barcelone considère la notification de la RFEF comme une étape obligatoire standard dans ce type de situation. L'administration Laporta prépare désormais sa défense juridique tout en essayant parallèlement de débloquer des négociations au point mort.
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Retour crucial pour la préparation estivale d'avant-saison
Un moment décisif dans ce feuilleton du mercato approche rapidement alors que l'Atlético commence sa préparation de pré-saison. Alvarez doit officiellement faire son retour le 10 août. Son retour imminent dans la capitale espagnole l'obligera à clarifier directement sa position immédiate auprès de la direction du club. Cette prochaine réunion pourrait potentiellement débloquer l'impasse actuelle entre les deux clubs rivaux.
Dans le même temps, le Barça ne veut pas laisser cette opération s'éterniser indéfiniment. Si Alvarez reste leur recrue rêvée absolue, le club catalan travaille activement sur des pistes offensives alternatives au cas où l'accord tomberait complètement à l'eau.
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