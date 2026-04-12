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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Le FC Barcelone se trouve dans une situation délicate qui menace sa possible remontada face à l’Atlético. Une crise grave place le rêve des Blaugranas en péril

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
Ligue des Champions
H. Flick
P. Cubarsi
G. Martin
R. Araujo
Jules Koundé
Espagne
Allemagne
Uruguay
France

Le Barça aborde un match retour des quarts de finale particulièrement délicat.

Barcelone prépare son coup à l’extérieur face à l’Atlético de Madrid, mardi prochain, en quart de finale retour de la Ligue des champions, au stade « Riyad Air Metropolitano ».

Les Blaugranas doivent remonter le déficit de deux buts subi au match aller au Spotify Camp Nou et s’imposer pour atteindre le dernier carré.

Les Blaugranas doivent l’emporter par au moins trois buts d’écart pour atteindre le dernier carré d’une compétition qui leur échappe depuis 2015.

Un défi de taille pour l’Allemand Hansi Flick, qui doit résoudre un véritable casse-tête avant ce rendez-vous majeur face à un adversaire redoutable.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Crise au cœur de la défense du FC Barcelone

    Flick doit rapidement trouver des solutions pour surmonter la grave crise survenue après la rencontre aller et lors du derby face à l’Espanyol.

    Si le club catalan a consolidé sa place de leader de la Liga en s’imposant 4-1 samedi dernier, il a toutefois dû composer avec la sortie de Gerard Martin à la mi-temps.

    Même si le staff médical a écarté toute lésion grave, le remplacement du défenseur à la mi-temps a tout de même semé le doute, d’autant plus que l’effectif souffre déjà d’une pénurie d’options défensives avant ce rendez-vous crucial. 

    Hansi Flick a toutefois rassuré les supporters en affirmant que la blessure n’était pas grave et que l’international espagnol pourrait être aligné mardi face à l’Atlético.

     Reste à déterminer si le joueur se sentira suffisamment en confiance pour être aligné d’entrée ou s’il sera préservé sur le banc par précaution.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kobarsi et Christensen sont absents.

    Hans Flick doit faire face à une défense décimée : Andreas Christensen, blessé de longue date, ne reviendra pas avant la fin de la saison, et Pau Cubarsi sera également absent après son expulsion lors du match aller contre l’Atlético de Madrid.

    Son absence est un coup dur pour la défense catalane, puisqu’il s’agit l’un des piliers du groupe.

    Cette saison, il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, inscrit un but et totalisé 3 555 minutes de jeu.

  • رونالد أراوخوAFP

    Manque de complicité entre Araujo et Eric Garcia

    En l’absence de Gerard Martín, le duo Ronald Araújo-Éric García se profile comme la solution la plus probable pour occuper l’axe de la défense du Barça face à l’Atlético de Madrid.

    Le problème, c’est que Flick les a récemment employés à d’autres postes.

    Araujo a certes disputé 33 matchs cette saison toutes compétitions confondues, mais il a récemment été aligné comme arrière droit, y compris lors de son entrée en jeu au match aller face à l’Atlético.

    De son côté, Garcia a été aligné comme milieu défensif lors des dernières sorties, dont le match aller, s’éloignant ainsi du cœur de la défense.

    Peu habitués à évoluer ensemble en charnière centrale, les deux joueurs pourraient manquer de complicité et de cohésion.

     Un manque de complémentarité qui pourrait coûter cher face à des Colchoneros experts en contres-attaques.

  • Koundé est-il aligné en défense centrale ?

    Hans Flick dispose d’une autre option, mais elle est loin d’être évidente : aligner Jules Koundé en défense centrale. Le Français n’a occupé ce poste que quatre fois cette saison en 42 matchs.

    Si Flick le repositionne en charnière centrale, il devra alors trouver un autre arrière droit. Une solution serait d’aligner Araujo, mais l’Uruguayen n’a pas le même profil que le Français.

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