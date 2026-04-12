Barcelone prépare son coup à l’extérieur face à l’Atlético de Madrid, mardi prochain, en quart de finale retour de la Ligue des champions, au stade « Riyad Air Metropolitano ».

Les Blaugranas doivent remonter le déficit de deux buts subi au match aller au Spotify Camp Nou et s’imposer pour atteindre le dernier carré.

Les Blaugranas doivent l’emporter par au moins trois buts d’écart pour atteindre le dernier carré d’une compétition qui leur échappe depuis 2015.

Un défi de taille pour l’Allemand Hansi Flick, qui doit résoudre un véritable casse-tête avant ce rendez-vous majeur face à un adversaire redoutable.