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Le FC Barcelone s'attend à ce que Joan Garcia soit absent pendant plusieurs semaines après que le gardien de but barcelonais s'est blessé lors du match contre Newcastle
Une victoire écrasante assure une place en quarts de finale
Les Blaugrana ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire écrasante 7-2 ce soir, scellant ainsi une victoire totale de 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Après un match nul 1-1 âprement disputé lors du match aller, les hommes de Hansi Flick ont livré une performance offensive dévastatrice au Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski et Raphinha ont tous deux inscrit un doublé, tandis que Lamina Yamal, Fermin Lopez et Marc Bernal ont également trouvé le chemin des filets pour surmonter une frayeur en début de match. Cette victoire éclatante a confirmé leur statut de sérieux prétendants au titre européen cette saison, même si les célébrations ont rapidement été éclipsées par des nouvelles médicales inquiétantes.
Une double blessure vient gâcher la fête
La joie de la qualification a été tempérée par deux blessures importantes. Le gardien a ressenti une vive douleur au mollet gauche dans les dernières minutes du match, ce qui a entraîné un remplacement de dernière minute. Selon AS, les premiers examens font état d’une déchirure musculaire ; le gardien pourrait donc être indisponible pendant deux à trois semaines. Pour aggraver encore les soucis de l’entraîneur, le défenseur Éric Garcia n’a tenu que 20 minutes avant de demander à être remplacé. De retour après une blessure aux ischio-jambiers contractée le 7 mars, le défenseur central a ressenti une douleur familière à la cuisse droite, provoquant une rechute frustrante.
Szczesny se montre à la hauteur à l'approche de la trêve internationale
Le gardien titulaire étant indisponible, Wojciech Szczesny doit prendre le relais pour combler ce vide. Le vétéran polonais est assuré de prendre place dans les cages, même s’il aura à cœur de faire mieux que lors de son précédent passage de deux mois, durant lequel il n’avait pas réussi à garder ses cages inviolées une seule fois. Heureusement pour le grand club catalan, la trêve internationale à venir offre une occasion idéale pour se remettre en forme.
Quelle sera la prochaine étape pour les leaders de la Liga ?
À l'horizon, le leader du championnat espagnol affrontera le Rayo Vallecano ce week-end avant la trêve internationale. À leur retour, un choc décisif en championnat contre l'Atlético Madrid les attend le 4 avril, suivi d'un quart de finale européen contre l'équipe de Diego Simeone quelques jours plus tard. Malgré la vague de blessures actuelle, l'entraîneur devrait bénéficier d'un renfort de taille après la trêve internationale. Le tacticien allemand espère pouvoir compter à nouveau sur des joueurs clés tels qu'Alejandro Balde, Jules Koundé et Frenkie de Jong, qui apporteront un renfort vital à une équipe en quête de titres sur plusieurs fronts.
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