Les Blaugrana ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire écrasante 7-2 ce soir, scellant ainsi une victoire totale de 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Après un match nul 1-1 âprement disputé lors du match aller, les hommes de Hansi Flick ont livré une performance offensive dévastatrice au Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski et Raphinha ont tous deux inscrit un doublé, tandis que Lamina Yamal, Fermin Lopez et Marc Bernal ont également trouvé le chemin des filets pour surmonter une frayeur en début de match. Cette victoire éclatante a confirmé leur statut de sérieux prétendants au titre européen cette saison, même si les célébrations ont rapidement été éclipsées par des nouvelles médicales inquiétantes.