Flick fait preuve de détermination pour ramener Barcelone au sommet du football européen. Après avoir recruté le jeune talent anglais Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, pour un transfert estimé à 70 millions d’euros plus des clauses variables, l’entraîneur allemand a souligné la nécessité de renforcer l’effectif. Il réclame davantage de buts et considère essentiel de muscler l’attaque si le club veut réellement briguer la Ligue des champions la saison prochaine.

Conscient que le départ du buteur prolifique Robert Lewandowski impose une réflexion à 360°, le club catalan prépare déjà un deuxième coup de prestige : Alvarez, dont l’arrivée viendrait finaliser un secteur offensif taillé pour rivaliser sur tous les tableaux, selon Marca.