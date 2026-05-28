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Le FC Barcelone s’apprête à déposer une offre officielle pour Julián Álvarez, qui a écarté Arsenal et le PSG afin de réaliser son rêve de jouer au Camp Nou
Flick réclame plus de puissance offensive au Camp Nou
Flick fait preuve de détermination pour ramener Barcelone au sommet du football européen. Après avoir recruté le jeune talent anglais Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, pour un transfert estimé à 70 millions d’euros plus des clauses variables, l’entraîneur allemand a souligné la nécessité de renforcer l’effectif. Il réclame davantage de buts et considère essentiel de muscler l’attaque si le club veut réellement briguer la Ligue des champions la saison prochaine.
Conscient que le départ du buteur prolifique Robert Lewandowski impose une réflexion à 360°, le club catalan prépare déjà un deuxième coup de prestige : Alvarez, dont l’arrivée viendrait finaliser un secteur offensif taillé pour rivaliser sur tous les tableaux, selon Marca.
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Julian Álvarez souhaite quitter l’Atlético
Malgré la réticence de la direction de l’Atlético, la volonté affichée du joueur de revêtir le maillot blaugrana profite grandement au club catalan. Alvarez, auteur d’une saison prolifique ponctuée de 20 buts en 49 matchs, brûle d’envie de relever un nouveau défi sous les ordres de Flick.
Si Arsenal et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt pour le champion du monde, l’attaquant se serait désormais fixé sur le Barça. Cette détermination pousse le directeur sportif colchonero Mateu Alemany à étudier un transfert de plusieurs millions d’euros comme unique issue réaliste, tout en réclamant une indemnité capable de satisfaire les exigences financières du club.
L'Atlético exige un montant record pour sa star
Les Rojiblancos ne comptent pas laisser filer leur star pour un prix d’occasion. D’après les dernières indiscrétions, la direction du Metropolitano n’étudiera aucune proposition inférieure à 150 millions d’euros. Un montant vertigineux qui traduit la difficulté de dénicher, sur le marché actuel, un avant-centre capable de remplacer un joueur du calibre d’Alvarez.
Toutefois, le club madrilène pourrait revoir ses exigences à la baisse si le Barça acceptait d’inclure des joueurs de haut niveau dans la transaction. Alors que le mercato estival approche, le face-à-face entre Deco, le directeur sportif blaugrana, et Alemany s’annonce intense : Alvarez, qui détient les clés de son avenir, espère que son transfert de rêve vers la Catalogne se concrétisera.
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Les acrobaties financières et la règle du 1:1
Parallèlement, la situation économique du FC Barcelone reste sous haute surveillance, mais les dirigeants assurent que les comptes s’équilibrent enfin. Le club est convaincu de pouvoir respecter la règle du 1 pour 1 imposée par la Liga avant la deadline du 30 juin. Plusieurs leviers sont actionnés : valorisation des loges VIP du Spotify Camp Nou et hausse des recettes matchday grâce à l’augmentation de la capacité du stade.
Le départ de joueurs très bien payés et des opérations commerciales stratégiques devraient fournir la marge nécessaire pour finaliser les transferts de Gordon et d’Alvarez. Deco a mené les négociations en personne, organisant plusieurs réunions avec les agents afin de s’assurer que l’offre globale proposée à l’attaquant argentin respecte les limites financières strictes fixées par la Liga.