Le FC Barcelone propose un nouveau contrat à Robert Lewandowski, assorti d'une baisse de salaire, afin de contrer l'intérêt de la MLS

Selon le journal *Sport*, le FC Barcelone a soumis à Lewandowski une proposition qui lui permettrait de prolonger son séjour en Catalogne au-delà de la saison 2025-2026. Toutefois, les termes de l'accord reflètent les contraintes financières actuelles du club, obligeant le joueur de 37 ans à accepter une réduction de salaire d'environ la moitié de sa rémunération actuelle. L'accord est assorti de plusieurs clauses liées à la performance qui pourraient lui permettre d'augmenter ses gains s'il maintient son haut niveau de rendement sur le terrain.

Le président du club, Joan Laporta, s'est montré très favorable à cette initiative, affirmant publiquement son désir de garder le légendaire attaquant au sein du club. L'ambiance entre le camp du joueur, mené par le super-agent Pini Zahavi, et la direction des Blaugrana serait au plus haut depuis le récent succès électoral de Laporta. Lewandowski a déclaré que le bien-être de sa famille à Barcelone était sa priorité absolue, ce qui le rend plus ouvert à une offre financière réduite qu'il ne l'aurait été autrement.