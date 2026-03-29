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Le FC Barcelone propose un nouveau contrat à Robert Lewandowski, assorti d'une baisse de salaire, afin de contrer l'intérêt de la MLS
Une baisse de salaire considérable pour rester au Camp Nou de Spotify
Selon le journal *Sport*, le FC Barcelone a soumis à Lewandowski une proposition qui lui permettrait de prolonger son séjour en Catalogne au-delà de la saison 2025-2026. Toutefois, les termes de l'accord reflètent les contraintes financières actuelles du club, obligeant le joueur de 37 ans à accepter une réduction de salaire d'environ la moitié de sa rémunération actuelle. L'accord est assorti de plusieurs clauses liées à la performance qui pourraient lui permettre d'augmenter ses gains s'il maintient son haut niveau de rendement sur le terrain.
Le président du club, Joan Laporta, s'est montré très favorable à cette initiative, affirmant publiquement son désir de garder le légendaire attaquant au sein du club. L'ambiance entre le camp du joueur, mené par le super-agent Pini Zahavi, et la direction des Blaugrana serait au plus haut depuis le récent succès électoral de Laporta. Lewandowski a déclaré que le bien-être de sa famille à Barcelone était sa priorité absolue, ce qui le rend plus ouvert à une offre financière réduite qu'il ne l'aurait été autrement.
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L'intérêt pour la MLS et l'Arabie saoudite reste vif
Cette offre de contrat intervient alors que plusieurs clubs internationaux suivent de près la situation de l'attaquant. Le Chicago Fire, club de MLS, est considéré comme le principal prétendant américain, l'entraîneur Gregg Berhalter étant, selon certaines sources, très désireux de faire venir le Polonais dans la « Windy City ». Par ailleurs, la Ligue professionnelle saoudienne reste une option lucrative, sans oublier l'intérêt manifesté par les géants italiens que sont la Juventus et l'AC Milan.
Lewandowski, cependant, ne semble pas pressé de faire ses valises. S'exprimant récemment sur son état d'esprit, il a déclaré à The Athletic : « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n'est pas pour l'instant. »
Torres sur la sellette
La décision de conserver Lewandowski a des répercussions importantes sur le reste de l'effectif. Barcelone serait prêt à écouter les offres concernant Ferran Torres cet été afin de rééquilibrer ses comptes. Le club estime qu'il est impossible de garder trois attaquants de haut niveau dans son effectif, et la vente de l'international espagnol apporterait des fonds indispensables pour recruter d'autres cibles telles que Julian Alvarez.
Torres a récemment connu des difficultés à maintenir un niveau de jeu constant, et son contrat courant jusqu'en 2027, cet été représente la dernière occasion pour le Barça d'obtenir un transfert à un prix élevé. Alors que Hansi Flick a salué l'engagement de l'ancien joueur de Manchester City, la direction considère son départ comme un sacrifice nécessaire pour redynamiser l'attaque tout en conservant son vétéran emblématique.
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Une vision à long terme sous la direction de Flick
En s'assurant les services de Lewandowski, Barcelone entend assurer la transition vers la prochaine génération tout en visant des titres dans l'immédiat. L'équipe de Flick est actuellement en tête de la course au titre de la Liga, et l'entraîneur considère Lewandowski comme un pilier essentiel du vestiaire. Alors que le club repère des jeunes espoirs appelés à prendre la relève à terme, l'objectif immédiat est de s'assurer que le joueur de 37 ans reste au Camp Nou pour encadrer des joueurs comme Lamine Yamal et Gavi dans leur ascension vers la célébrité mondiale.