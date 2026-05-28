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Le FC Barcelone poursuit ses discussions avec Manchester City pour recruter Bernardo Silva, lequel accepterait de réduire son salaire pour faciliter le transfert
Le statut de joueur libre facilite enfin ce transfert tant attendu.
Depuis plusieurs années, le nom de Silva revient régulièrement dans les rumeurs de transfert du FC Barcelone. Le président Joan Laporta et la direction sportive du club admirent depuis longtemps les qualités techniques du milieu de terrain et avaient déjà envisagé un recrutement lorsque Xavi était aux commandes. Cependant, le joueur de 31 ans avait finalement prolongé son contrat à l’Etihad Stadium à l’époque.
Selon Sport, la donne a changé trois ans plus tard : en quête d’un dernier défi majeur en Europe, Silva est aujourd’hui joueur libre et très convoité. Désireux de s’installer en Catalogne où une partie de sa famille réside déjà, le Portugais a chargé son agent, Jorge Mendes, de finaliser un accord avec les Blaugrana.
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Flick est convaincu par la polyvalence tactique de Silva
Si Hansi Flick avait initialement exprimé des réserves concernant l’âge du joueur et la profusion actuelle d’options offensives au Barça, ces doutes semblent désormais dissipés. L’entraîneur allemand a fini par reconnaître la nécessité de s’appuyer sur l’expérience unique de Silva, notamment pour pallier les blessures récurrentes qui touchent l’attaque catalane dans le dernier tiers du terrain.
Il voit désormais en lui un élément clé du banc, capable d’apporter un leadership de haut niveau dans le vestiaire. Sa polyvalence – qu’il évolue dans un milieu à trois ou comme ailier inversé droit – offrira en outre la possibilité de gérer la charge de travail de la jeune pépite Lamine Yamal.
Le sacrifice salarial s’avère crucial pour finaliser le deal.
Les contraintes financières ont souvent bridé la politique de transferts du FC Barcelone, mais Silva est déterminé à faciliter son arrivée. Son salaire à Manchester City était élevé, mais l’absence de frais de transfert rend l’opération supportable pour Laporta. D’après *Sport*, le joueur est si motivé à l’idée d’évoluer en Liga qu’il accepterait une baisse de rémunération pour respecter la masse salariale du club.
Les discussions entre le directeur sportif Deco et l’agent Jorge Mendes se sont intensifiées cette semaine. Si l’Atlético de Madrid a aussi manifesté son intérêt, ajoutant une touche de concurrence alors que les deux clubs négocient parallèlement pour Julian Álvarez, la préférence de Silva va clairement au Barça. Pour ce joueur qui a tout gagné en Angleterre, c’est une opportunité « maintenant ou jamais ».
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La refonte de l'effectif touche Rashford et Gordon
L’éventuelle arrivée de Silva commence déjà à dessiner les contours de l’effectif pour la saison prochaine. Avec le recrutement quasi acté d’Anthony Gordon, l’arrivée d’un second attaquant de renom devrait sonner le départ de Marcus Rashford. Prêté par Manchester United pour l’exercice en cours, l’international anglais ne sera pas conservé si le club réussit à attirer Gordon et Silva.