Depuis plusieurs années, le nom de Silva revient régulièrement dans les rumeurs de transfert du FC Barcelone. Le président Joan Laporta et la direction sportive du club admirent depuis longtemps les qualités techniques du milieu de terrain et avaient déjà envisagé un recrutement lorsque Xavi était aux commandes. Cependant, le joueur de 31 ans avait finalement prolongé son contrat à l’Etihad Stadium à l’époque.

Selon Sport, la donne a changé trois ans plus tard : en quête d’un dernier défi majeur en Europe, Silva est aujourd’hui joueur libre et très convoité. Désireux de s’installer en Catalogne où une partie de sa famille réside déjà, le Portugais a chargé son agent, Jorge Mendes, de finaliser un accord avec les Blaugrana.