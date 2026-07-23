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Le FC Barcelone officialise la signature de Karim Adeyemi dans le cadre d’un contrat à long terme, tandis que le Borussia Dortmund détaille les raisons de sa décision de céder son attaquant vedette
Les Catalans s'offrent un attaquant allemand
Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée d'Adeyemi en provenance de Dortmund, sous la forme d'un contrat de cinq ans valable jusqu'en juin 2031. L'attaquant de 24 ans est la deuxième recrue estivale des Blaugrana après Anthony Gordon ; il vient densifier un secteur offensif fragilisé par le départ de Lewandowski et la fin du prêt de Rashford. Réputé pour sa vitesse fulgurante, Adeyemi a inscrit 36 buts en 146 matchs au cours de ses quatre années passées à Dortmund.
- Sven Simon
Dortmund s'explique sur ses ventes estivales
Le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, a expliqué les raisons de la vente de leur attaquant vedette, qui entamait la dernière année de son contrat. S’exprimant sur le site officiel du club, Ricken a souligné que cet accord convenait à toutes les parties dès lors que le joueur avait fait part de son souhait de rejoindre le Camp Nou.
Il a déclaré : « Karim a joué un rôle important au Borussia Dortmund ces quatre dernières années. Avec lui, nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2024. Néanmoins, cet été, nous avons convenu que Karim et nous souhaitions suivre des voies différentes à l'avenir. Lorsque Karim nous a fait part de son souhait de rejoindre le FC Barcelone, nous avons donné notre accord après avoir pris en compte tous les intérêts du Borussia Dortmund. Nous souhaitons à Karim et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir. »
Adeyemi quitte le Westfalenstadion
Ce transfert met fin au passage d'Adeyemi au Westfalenstadion, où il était arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg en 2022. Son séjour a été marqué par un rôle clé dans la campagne du Borussia Dortmund jusqu'à la finale de la Ligue des champions 2024.
Le joueur a adressé un message d’adieu sincère à la direction et aux supporters du BVB : « Je tiens à remercier le Borussia Dortmund pour ces quatre années fantastiques. Je remercie le club, mes coéquipiers et les supporters qui ont rendu chaque match spécial grâce à leur soutien. Je souhaite au BVB tout le meilleur pour l’avenir. »
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Flick intègre un attaquant polyvalent
Ses retrouvailles avec Hansi Flick, l’entraîneur qui l’avait lancé en équipe d’Allemagne en 2021, doivent faciliter l’intégration rapide de Karim Adeyemi dans le système tactique du FC Barcelone. Polyvalent, l’attaquant offre une flexibilité précieuse sur le front de l’attaque, tant sur les ailes qu’en pointe, tandis que la direction catalane poursuit sa cour assidue de Julián Álvarez, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid.
Les Blaugrana peaufinent désormais leur préparation estivale avant de lancer la défense de leur titre en Liga pour la saison 2026-2027.
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