Le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, a expliqué les raisons de la vente de leur attaquant vedette, qui entamait la dernière année de son contrat. S’exprimant sur le site officiel du club, Ricken a souligné que cet accord convenait à toutes les parties dès lors que le joueur avait fait part de son souhait de rejoindre le Camp Nou.

Il a déclaré : « Karim a joué un rôle important au Borussia Dortmund ces quatre dernières années. Avec lui, nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2024. Néanmoins, cet été, nous avons convenu que Karim et nous souhaitions suivre des voies différentes à l'avenir. Lorsque Karim nous a fait part de son souhait de rejoindre le FC Barcelone, nous avons donné notre accord après avoir pris en compte tous les intérêts du Borussia Dortmund. Nous souhaitons à Karim et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir. »