Le FC Barcelone ne lève pas l’option d’achat de Rashford et Manchester United se sépare de Sancho : des opportunités à saisir pour la Serie A

L’un était courtisé par la moitié de l’Europe et se retrouve aujourd’hui sans club ; l’autre semblait avoir trouvé un nouveau port d’attache en Espagne avant de voir tout s’envoler : Jadon Sancho et Marcus Rashford vivent des situations différentes, et pourtant très similaires.





Les deux Anglais ont fait la une des journaux et pourraient bien animer le prochain mercato estival, y compris en Serie A, où leurs noms ont déjà été évoqués par le passé.





Sous des formes différentes et avec une inconnue supplémentaire pour Rashford : la prochaine Coupe du monde.