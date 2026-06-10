Le FC Barcelone ne lève pas l’option d’achat de Rashford et Manchester United se sépare de Sancho : des opportunités à saisir pour la Serie A

Rashford restera-t-il à Manchester United ? L’hypothèse reste ouverte. Depuis l’arrivée de Michael Carrick, grand admirateur du joueur de 28 ans, sur le banc des Red Devils, la perspective a évolué. Toutefois, la surcharge de l’attaque pourrait inciter le club et l’international anglais à étudier un nouveau transfert.
Paradoxalement, le Barça reste à l’affût et pourrait passer à l’action si United proposait des conditions plus avantageuses. Dans ce contexte, d’autres clubs pourraient toutefois saisir l’occasion de s’immiscer dans la course, et, en Italie aussi, les formations à la recherche de renforts offensifs ne manquent pas : Si la piste s’avère trop onéreuse pour le Milan et la Juventus, exclus de la Ligue des champions, elle pourrait profiter à la Roma : les Giallorossi visent un grand coup offensif et poussent actuellement pour recruter Mason Greenwood, mais, faute d’accord, ils devraient se replonger sur le marché et le natif de 1997 représenterait alors une opportunité idéale. Naples pourrait aussi s’intéresser au dossiersi Lukaku et Lucca partaient et qu’un renfort supplémentaire en attaque devenait nécessaire.
Deux écueils demeurent : la Coupe du monde peut attirer de nouveaux prétendants, et son salaire reste élevé (plus de 15 millions d’euros bruts par saison). Toutefois, Rashford avait accepté de réduire ses émoluments de 15 % pour faciliter son départ vers Barcelone, preuve qu’il est prêt à faire des efforts.