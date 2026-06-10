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Le FC Barcelone ne lève pas l’option d’achat de Rashford et Manchester United se sépare de Sancho : des opportunités à saisir pour la Serie A

Manchester United
M. Rashford
J. Sancho
Mercato
FC Barcelone
Milan AC
Juventus FC
Roma
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Depuis Manchester, deux opportunités potentielles pour les clubs de la première division italienne : Sancho et Rashford, les deux Anglais avaient déjà été pressentis pour rejoindre la Serie A.

L’un était courtisé par la moitié de l’Europe et se retrouve aujourd’hui sans club ; l’autre semblait avoir trouvé un nouveau port d’attache en Espagne avant de voir tout s’envoler : Jadon Sancho et Marcus Rashford vivent des situations différentes, et pourtant très similaires.


Les deux Anglais ont fait la une des journaux et pourraient bien animer le prochain mercato estival, y compris en Serie A, où leurs noms ont déjà été évoqués par le passé.


Sous des formes différentes et avec une inconnue supplémentaire pour Rashford : la prochaine Coupe du monde.

  • Le FC Barcelone ne lève pas l’option d’achat de Marcus Rashford.

    Commençons par Marcus Rashford, qui devrait revenir « à la maison », sans pour autant s’y installer durablement.


    Le FC Barcelone a décidé de ne pas lever l’option d’achat de l’attaquant anglais, malgré une saison qui a marqué son renouveau, avec 14 buts et autant de passes décisives en 49 apparitions au total.


    Les Blaugrana estiment en effet que les 30 millions d’euros réclamés par ManchesterUnited pour lever l’option d’achat sont trop élevés. L’Anglais retrouve donc les Red Devils, où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.

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  • Quel club peut recruter Rashford ?

    Rashford restera-t-il à Manchester United ? L’hypothèse reste ouverte. Depuis l’arrivée de Michael Carrick, grand admirateur du joueur de 28 ans, sur le banc des Red Devils, la perspective a évolué. Toutefois, la surcharge de l’attaque pourrait inciter le club et l’international anglais à étudier un nouveau transfert.


    Paradoxalement, le Barça reste à l’affût et pourrait passer à l’action si United proposait des conditions plus avantageuses. Dans ce contexte, d’autres clubs pourraient toutefois saisir l’occasion de s’immiscer dans la course, et, en Italie aussi, les formations à la recherche de renforts offensifs ne manquent pas : Si la piste s’avère trop onéreuse pour le Milan et la Juventus, exclus de la Ligue des champions, elle pourrait profiter à la Roma : les Giallorossi visent un grand coup offensif et poussent actuellement pour recruter Mason Greenwood, mais, faute d’accord, ils devraient se replonger sur le marché et le natif de 1997 représenterait alors une opportunité idéale. Naples pourrait aussi s’intéresser au dossiersi Lukaku et Lucca partaient et qu’un renfort supplémentaire en attaque devenait nécessaire.


    Deux écueils demeurent : la Coupe du monde peut attirer de nouveaux prétendants, et son salaire reste élevé (plus de 15 millions d’euros bruts par saison). Toutefois, Rashford avait accepté de réduire ses émoluments de 15 % pour faciliter son départ vers Barcelone, preuve qu’il est prêt à faire des efforts.

  • MANCHESTER UNITED SE SÉPARE DE SANCHO

    L’autre visage en couverture est celui de Jadon Sancho. Il y a tout juste un an, la moitié de l’Europe le convoitait : la Juventus et même la Roma s’étaient intéressées à lui, cette dernière ayant attendu jusqu’au dernier moment avant de se tourner vers Leon Bailey. Aujourd’hui, en revanche, il est officiellement sans club.


    Son année de prêt à Aston Villa ne l’a pas relancé : 39 apparitions et un seul but, décisif en Ligue Europa contre le Fenerbaçhe, mais insuffisant pour assurer son avenir. Un bilan trop maigre pour assurer son avenir, qui l’a contraint à revenir à Manchester United pour un ultime au revoir : dans un bref communiqué, les Red Devils ont confirmé que l’aventure avec le joueur né en 2000 était terminée et que, son contrat expirant le 30 juin, leurs chemins se sépareraient.




  • QUEL CLUB PEUT RECRUTER SANCHO ?

    À 26 ans, Sancho cherche un nouveau défi pour relancer sa carrière. Plusieurs options se présentent : un retour au Borussia Dortmund, où il a déjà évolué, ou un maintien en Premier League, plusieurs clubs anglais surveillant de près sa situation.


    La Serie A, qu’il a frôlée sans jamais l’atteindre, reste également une option. La participation à la prochaine Ligue des champions n’est pas une condition sine qua non, ce qui ouvre la porte non seulement à la Roma, mais aussi à la Juventus et au Milan. Reste toutefois à voir si son profil s’accorde avec les nouveaux projets techniques : chez les Rossoneri, tout est encore à définir, la direction s’efforçant d’annoncer un nouvel entraîneur et de nouveaux dirigeants ; chez les Bianconeri, la ligne est plus claire avec Luciano Spalletti, mais la priorité va aujourd’hui à d’autres postes à pourvoir.


    En toile de fond, la Turquie et l’Arabie saoudite restent en embuscade, prêtes à offrir des émoluments mirobolants.