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Le FC Barcelone menace d’intenter une action en justice après les déclarations de Florentino Pérez sur l’affaire Negreira, dans lesquelles il affirme que « 14 titres ont été volés » au Real Madrid
Pérez exprime sa colère face aux trophées « volés »
Dans une rare sortie publique, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a dénoncé ce qu’il considère comme une corruption systémique au sein du football espagnol. Florentino Pérez, qui traverse une saison inhabituellement difficile au Bernabéu, a laissé entendre que le palmarès de son club devrait être bien plus fourni qu’il ne l’est actuellement.
« Nous nous retrouvons les mains vides, et je suis ici depuis je ne sais combien de saisons, mais je n’ai remporté que sept Coupes d’Europe et sept titres de champion, alors que cela aurait pu en être 14 si on ne me les avait pas volés », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse, selon le Diario AS. « Nous avons réalisé une vidéo sur les 18 points qu’on nous a volés cette saison. Je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. »
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L'affaire Negreira revient sur le devant de la scène
Au cœur de la frustration de Pérez demeure l’affaire Negreira, qu’il qualifie de « plus grand scandale de l’histoire ». Il affirme que les versements effectués par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la Commission espagnole des arbitres ont créé un biais durable qui nuit encore aujourd’hui à l’intégrité de la compétition.
« Il y a trois ans, nous avons découvert l’affaire Negreira, le plus grand scandale de l’histoire. Des versements ont été effectués pendant deux décennies, et ce sont toujours les mêmes arbitres qui officiant depuis trois décennies », a-t-il déclaré. « Nous remettrons un dossier complet à l’UEFA pour qu’elle éradiquer ce problème à la racine et rétablir l’intégrité du football mondial.
Nous finalisons un dossier de 500 pages que je transmettrai à l’UEFA après la fin de la compétition. J’ai déjà échangé avec eux : c’est sans précédent dans l’histoire du football mondial, la plus grave affaire de corruption jamais révélée.
« Les membres du Real Madrid me soutiennent dans ce combat. Ce n’est pas seulement le Real qui en souffre, d’autres clubs aussi. Le Barça, lui, en profite toujours. Nous verrons si l’UEFA s’implique. Je ne suis pas venu ici pour que les arbitres s’enrichissent grâce à l’argent de Barcelone. »
Barcelone prépare une contre-offensive juridique
Le FC Barcelone ne prend pas ces accusations à la légère. Le club catalan, qui a toujours nié toute malversation et affirmé que les paiements concernaient des rapports techniques légitimes sur les arbitres, a publié un communiqué officiel pour confirmer qu’il étudie actuellement les recours juridiques à sa disposition, en réponse à la conférence de presse du président du Real Madrid, Florentino Pérez : « À la suite de la conférence de presse convoquée par Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et ses accusations. Ces déclarations sont actuellement analysées et les prochaines étapes sont évaluées. Nous vous tiendrons informés de notre position et de toute décision prise en temps utile. »
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Pérez lance un défi sur tous les fronts
La défaite du Clásico ce week-end fait encore plus mal en raison de son poids historique. Non seulement ce match a offert à Barcelone sa première Liga mathématiquement acquise sur le terrain du Real Madrid, mais il a aussi aligné le compteur de victoires directes entre les deux géants, avec exactement 106 succès chacun. Une réalité amère qui semble avoir redoublé la détermination de Pérez à remettre en cause l’intégrité même de l’élite du football espagnol.
Le président du Real Madrid a immédiatement qualifié cet affrontement de « bataille sur plusieurs fronts contre l’establishment du football ». « Bien sûr, il y a aussi notre ennemi de toujours, la Liga. Nous allons nous battre. Je me bats contre tout le monde. La corruption systémique de l’affaire Negreira… Comment pourrions-nous simplement l’oublier ? » a déclaré Pérez. « Il est inacceptable que ce soit moi qui sois soupçonné de corruption depuis plus de 20 ans. Voyons ce qu’il adviendra des enquêtes juridiques et sportives de l’UEFA. »