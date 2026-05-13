Au cœur de la frustration de Pérez demeure l’affaire Negreira, qu’il qualifie de « plus grand scandale de l’histoire ». Il affirme que les versements effectués pendant deux décennies par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la Commission espagnole des arbitres ont créé un biais durable qui nuit encore aujourd’hui à l’intégrité de la compétition.

« Il y a trois ans, nous avons découvert l’affaire Negreira, le plus grand scandale de l’histoire. Des versements ont été effectués pendant deux décennies, et ce sont toujours les mêmes arbitres qui officiant depuis trois décennies », a déclaré Pérez. « Nous remettrons un dossier complet à l’UEFA pour qu’elle éradique le problème à la racine et rétablisse l’intégrité du football mondial.

Nous finalisons un dossier de 500 pages que je transmettrai à l’UEFA après la fin de la compétition. J’ai déjà échangé avec eux : il n’existe aucun précédent dans l’histoire du football mondial. C’est la plus grande affaire de corruption de tous les temps.

« Les membres du Real Madrid me soutiennent dans ce combat. Ce n’est pas seulement le Real qui en souffre, d’autres clubs aussi. Le Barça, lui, en profite toujours. Nous verrons si l’UEFA s’implique. Je ne suis pas venu ici pour que les arbitres s’enrichissent grâce à l’argent de Barcelone. »







