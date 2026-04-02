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Le FC Barcelone Féminin écrase le Real Madrid pour la TROISIÈME fois en neuf jours et décroche sa place en demi-finale de la Ligue des champions, tandis qu'Alexia Putellas célèbre avec panache sa 500e sélection
Le Barça inflige une nouvelle défaite à ses rivaux du Clásico
Devant une foule en délire de plus de 60 000 personnes dans un Camp Nou « Spotify » en effervescence, le Barcelona Femení a démantelé le Real Madrid avec une efficacité redoutable pour la troisième fois en seulement neuf jours, s’assurant ainsi une place en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire 12-2 sur l’ensemble des deux matchs. Le match retour s'est transformé en cauchemar pour les visiteuses, qui ont subi leur plus lourde défaite européenne de tous les temps, après avoir été battues 3-0 par le Barça en Primera División espagnole dimanche.
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Putellas célèbre cette étape importante en grande pompe
La soirée était clairement destinée à Putellas, qui a foulé la pelouse pour sa 500e apparition sous le maillot des Blaugrana. Il n’a fallu que huit minutes à la double lauréate du Ballon d’Or pour marquer l’histoire, en réagissant plus vite que quiconque après la parade sur la frappe d’Ewa Pajor pour ouvrir le score. Il s’agissait de son 230e but pour le club, une manière on ne peut plus appropriée de célébrer ce demi-millénaire de matchs.
Le but de Putellas a donné le ton d'une première mi-temps fulgurante qui a de fait scellé l'issue du match avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Son leadership au cœur du milieu de terrain a une nouvelle fois été le catalyseur de toutes les actions positives du Barça.
Graham Hansen et Pajor se joignent à la fête
Caroline Graham Hansen a ouvert le score d'une tête à la 15e minute, avant de servir Paredes pour le troisième but sur un corner. L'internationale norvégienne a finalement ajouté un superbe lob en seconde période pour parachever son doublé et humilier encore davantage Misa Rodriguez dans les cages madrilènes.
Pour ne pas être en reste, Ewa Pajor, recrue de l'été, a poursuivi sa prolifique première saison en Espagne. Elle a inscrit le quatrième but de la soirée avant la pause, signant ainsi son 40e but en carrière dans les compétitions européennes de clubs. La richesse du vivier de talents dont dispose Pere Romeu a finalement été couronnée par Esmee Brugts, qui a converti un centre de la jeune Clara Serrajordi pour porter le score à six buts ce soir-là.
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Le Bayern Munich attend en demi-finale
Cette victoire écrasante (12-2 au total) leur ouvre les portes d'une demi-finale contre le Bayern Munich. Si le géant allemand représentera une menace physique plus importante que Madrid, Barcelone abordera cette double confrontation avec une confiance inébranlable. Les deux équipes se sont déjà affrontées plus tôt cette saison lors de la phase de groupes, où le Barça s'était imposé par un score sans appel de 7-1.
Après avoir cédé son titre à Arsenal la saison dernière, l'équipe catalane semble possédée et déterminée à reconquérir son statut de reine d'Europe. Elle a atteint le dernier carré avec un bilan invaincu cette saison, marquant 20 buts rien que lors de la phase de groupes.