La soirée était clairement destinée à Putellas, qui a foulé la pelouse pour sa 500e apparition sous le maillot des Blaugrana. Il n’a fallu que huit minutes à la double lauréate du Ballon d’Or pour marquer l’histoire, en réagissant plus vite que quiconque après la parade sur la frappe d’Ewa Pajor pour ouvrir le score. Il s’agissait de son 230e but pour le club, une manière on ne peut plus appropriée de célébrer ce demi-millénaire de matchs.

Le but de Putellas a donné le ton d'une première mi-temps fulgurante qui a de fait scellé l'issue du match avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Son leadership au cœur du milieu de terrain a une nouvelle fois été le catalyseur de toutes les actions positives du Barça.



