Le Barça Femení a enregistré sa 900e victoire officielle de l'histoire du club le mercredi 23 septembre. L'équipe de Romeu a atteint ce cap monumental lors de la journée d'ouverture de la saison 2026/27 de l'UEFA Women's Champions League.

Le géant espagnol a décroché ce triomphe historique à l'Estadi Johan Cruyff, en écartant facilement le club français du Paris FC. Cette victoire lance également parfaitement sa campagne européenne. Champion en titre d'Europe, le Barça Femení reste invaincu dans les premières échéances de l'exercice en cours.