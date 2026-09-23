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Le FC Barcelone Femeni entre dans l’histoire ! Le Barça atteint l’incroyable cap des 900 victoires grâce à la correction infligée au Paris FC en Ligue des champions
Cap historique franchi en Europe
Le Barça Femení a enregistré sa 900e victoire officielle de l'histoire du club le mercredi 23 septembre. L'équipe de Romeu a atteint ce cap monumental lors de la journée d'ouverture de la saison 2026/27 de l'UEFA Women's Champions League.
Le géant espagnol a décroché ce triomphe historique à l'Estadi Johan Cruyff, en écartant facilement le club français du Paris FC. Cette victoire lance également parfaitement sa campagne européenne. Champion en titre d'Europe, le Barça Femení reste invaincu dans les premières échéances de l'exercice en cours.
- AFP
Une prestation cinq étoiles scelle la victoire
Le Barça Femení a marqué l’occasion avec une retentissante victoire 5-2 contre le Paris FC. L’équipe catalane a livré une démonstration offensive pour faire en sorte que cette soirée record se termine en apothéose.
Ewa Pajor a mené le score avec un doublé, tandis que Kerolin, Clara Serrajordi et Caroline Graham ont également trouvé le chemin des filets pour conclure une performance dominatrice. Ce résultat a permis aux Blaugrana de lancer la défense de leur titre avec style. Ce succès éclatant permet à l’équipe de Romeu de rester invaincue toutes compétitions confondues cette saison.
Un héritage de domination stupéfiant
Le Barça Femení n’a eu besoin que de 1 247 matches officiels depuis 1988 pour atteindre les 900 victoires. Cela confère au club un taux de victoire extraordinaire de plus de 72 % sur l’ensemble des matches de compétition de son histoire.
Sans surprise, la majorité de ces succès sont arrivés en Primera División, où il a enregistré 619 victoires. Il a également cumulé 97 succès en Segona Division, 82 en Ligue des champions féminine de l’UEFA, 66 en Copa de la Reina, 24 en Copa Catalunya et 12 en Supercopa d’Espanya.
Cette nouvelle étape intervient après un autre accomplissement majeur plus tôt cette année. En février 2026, le club a célébré le cap des 700 victoires cumulées en championnat dans les deux premières divisions espagnoles.
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Le prix demandé est fixé à quatre chiffres
Après avoir aisément décroché sa première victoire sur la route de la défense de son sacre européen, le Barça Femení ne montre absolument aucun signe de ralentissement. Sa trajectoire actuelle laisse penser que le cap symbolique des 1 000 victoires officielles est désormais largement à sa portée. L'équipe de Romeu cherchera à s'appuyer sur ce début de saison sans défaite alors qu'elle enchaîne un calendrier chargé entre compétitions nationales et continentales.
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