Le FC Barcelone exhorte la Liga et la Fédération espagnole de football à sanctionner le président du Real Madrid, Florentino Pérez

Dans un communiqué publié mercredi sur son site officiel, le FC Barcelone a annoncé que son vice-président, Rafael Yuste, avait adressé une lettre officielle aux dirigeants du football espagnol. Cette lettre a été envoyée au président de la Liga, Javier Tebas, au président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Rafael Louzan, ainsi qu’au président de la Commission technique des arbitres (CTA), Francisco Soto.

Le club catalan réclame une réaction officielle aux déclarations de Pérez lors de ses sorties médiatiques des 12 et 13 mai. Il affirme que ces propos sont totalement infondés et portent gravement atteinte à l’honneur de l’élite du football espagnol, à la communauté arbitrale ainsi qu’à la crédibilité du football professionnel dans le pays.