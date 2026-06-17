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Le FC Barcelone exhorte la Liga et la Fédération espagnole de football à sanctionner le président du Real Madrid, Florentino Pérez
Une plainte officielle a été déposée.
Dans un communiqué publié mercredi sur son site officiel, le FC Barcelone a annoncé que son vice-président, Rafael Yuste, avait adressé une lettre officielle aux dirigeants du football espagnol. Cette lettre a été envoyée au président de la Liga, Javier Tebas, au président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Rafael Louzan, ainsi qu’au président de la Commission technique des arbitres (CTA), Francisco Soto.
Le club catalan réclame une réaction officielle aux déclarations de Pérez lors de ses sorties médiatiques des 12 et 13 mai. Il affirme que ces propos sont totalement infondés et portent gravement atteinte à l’honneur de l’élite du football espagnol, à la communauté arbitrale ainsi qu’à la crédibilité du football professionnel dans le pays.
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Exiger des mesures juridiques coordonnées
Le FC Barcelone a appelé les organisateurs de la compétition à préserver la réputation de leurs institutions, évoquant sa récente demande de conciliation. Dans un communiqué officiel, le club a réclamé l’adoption urgente de mesures juridiques coordonnées contre le président du Real Madrid. Cette escalade intervient après une interview télévisée au cours de laquelle Florentino Pérez a vivement critiqué le Barça dans l’affaire Negreira.
Le dirigeant madrilène a affirmé sans détour que les relations entre les deux clubs étaient désormais rompues, présentant la situation comme le fruit d’une corruption systémique. Pérez est revenu à plusieurs reprises sur l’affaire Negreira, dans laquelle le Barça est accusé d’avoir versé de l’argent à un responsable de la CTA, déclenchant une longue procédure judiciaire. En réponse à ces propos incendiaires, Yuste avait déjà contre-attaqué verbalement, affirmant que ces accusations n’étaient qu’un écran de fumée destiné à faire oublier les deux années blanches du club madrilène sur le plan national.
La guerre des mots s'intensifie
La tension entre les rivaux acharnés du Clásico n’a cessé de monter ces derniers jours, culminant avec cette plainte officielle sans précédent. Avant même l’envoi de cette lettre, Yuste avait déjà réagi publiquement et avec virulence aux allégations de partialité arbitrale.
Il a rejeté ces accusations, les qualifiant de « tactique de diversion désespérée » consécutive à de mauvaises performances sur le terrain. Restant ferme sur la question, Yuste a déclaré : « Les propos de Florentino m'ont semblé pathétiques et pleins de mensonges. Le club a déjà publié hier un communiqué indiquant qu'il envisageait une action en justice, mais je tiens à dire que cette manœuvre de Florentino Pérez visant à dissimuler un désastre sportif qui dure depuis deux ans ne le mènera nulle part. »
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En attente de la décision des instances
Tous les regards sont désormais tournés vers la Liga, la RFEF et la CTA pour voir comment elles géreront cette demande explosive. Si les instances dirigeantes ne sanctionnent pas Pérez, le FC Barcelone a clairement fait savoir qu’il était prêt à engager une action en justice de son propre chef afin de défendre farouchement sa réputation devant les tribunaux au cours des prochaines semaines.