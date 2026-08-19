Le FC Barcelone pourrait, en ces semaines de mercato, représenter le plus grand danger pour toutes les équipes qui comptent dans leur effectif un avant-centre mobile. Le club catalan, qui durant tout l’été a poursuivi le rêve de faire venir Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid sous le maillot blaugrana, a commencé à changer de cible puisque du côté rojiblanco de Madrid, il n’a reçu que des portes fermées.

Alors, comme l’a rapporté Gerard Romero, streamer très connu, figure du podcast Jijantes, ambassadeur de la Kings League et très souvent insider du mercato pour les deux géants d’Espagne en raison de ses liens directs avec de nombreux protagonistes des deux équipes, le club catalan a ouvert un nouveau dossier pour son attaque et a commencé les négociations pour tenter d’arracher à l’Inter son capitaine Lautaro Martinez.