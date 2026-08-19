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Emanuele Tramacere

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Le FC Barcelone est revenu à la charge pour Lautaro Martinez, la position de l’Inter. Rencontre avec l’agent à Madrid, c’est la cible numéro un de Flick et Deco après le non pour Julian Alvarez

Inter
FC Barcelone
L. Martinez

Après des mois de rumeurs et d’idées, cette fois, le FC Barcelone a commencé à passer aux choses sérieuses pour tenter d’arracher à l’Inter l’avant-centre argentin.

Le FC Barcelone pourrait, en ces semaines de mercato, représenter le plus grand danger pour toutes les équipes qui comptent dans leur effectif un avant-centre mobile. Le club catalan, qui durant tout l’été a poursuivi le rêve de faire venir Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid sous le maillot blaugrana, a commencé à changer de cible puisque du côté rojiblanco de Madrid, il n’a reçu que des portes fermées.

Alors, comme l’a rapporté Gerard Romero, streamer très connu, figure du podcast Jijantes, ambassadeur de la Kings League et très souvent insider du mercato pour les deux géants d’Espagne en raison de ses liens directs avec de nombreux protagonistes des deux équipes, le club catalan a ouvert un nouveau dossier pour son attaque et a commencé les négociations pour tenter d’arracher à l’Inter son capitaine Lautaro Martinez.

  • Au travail sur Lautaro

    Après le non de Julian Alvarez, le FC Barcelone a décidé que Lautaro Martinez serait l’objectif numéro un sur lequel il a commencé à travailler ces derniers jours. Une négociation est assurément difficile, mais selon Gerard Romero, le club catalan a compris qu’il existe une ouverture du côté du joueur pour pouvoir tenter de négocier son arrivée en Catalogne au cours de ces dernières semaines du mercato.

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  • RENCONTRE AVEC L’AGENT

    Toujours selon Gerard Moreno, une rencontre entre Deco et l’agent de Lautaro Martinez, Alejandro Camano, a eu lieu ces derniers jours à Madrid. Le transfert de l’attaquant argentin au FC Barcelone a reçu l’ouverture de la part de l’entourage du joueur.

  • L’Inter ne veut pas le vendre

    Il faut rappeler qu’avec la dernière prolongation de contrat, Lautaro Martinez et l’Inter ont convenu de supprimer la clause libératoire, qui s’élevait à 120 millions d’euros et avait une durée limitée. Cette clause n’existe plus et quiconque voudrait essayer d’arracher le capitaine argentin à Milan devra inévitablement négocier avec l’Inter qui, à l’instar de l’Atlético avec Julian Alvarez, n’a pour le moment aucune envie de céder son capitaine. Bien sûr, tout dépendra de l’offre, car si elle était vraiment hors marché, alors elle sera inévitablement, au moins, prise en considération (davantage par le fonds pour des raisons évidentes que par la direction italienne).

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