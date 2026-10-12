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« Le FC Barcelone est plus grand que lui ! » : l’ancien président Joan Gaspart s’en prend à Lionel Messi au sujet du retard d’un hommage
Un ancien dirigeant met en garde le légendaire attaquant argentin
Gaspart s’en est pris à Messi, qui ne cesse de repousser un hommage officiel pour lui faire ses adieux devant les supporters du Camp Nou. L’ancien dirigeant, qui présidait le club catalan lorsque le meneur de jeu a rejoint la Masia, a affirmé que le club passait avant n’importe quel individu. Les relations tendues entre Messi et Laporta restent le principal obstacle à des adieux en bonne et due forme depuis son départ en 2021.
- Xinhua
Un dirigeant chevronné exige un retour sans condition
L’homme de 82 ans a rappelé le rôle crucial joué par Barcelone dans la carrière de Messi, estimant qu’il devait saluer les supporters quels que soient les dirigeants en place.
S’exprimant dans le podcast « Solo para cules », Gaspart a exprimé sa frustration : « Leo est un footballeur incontestable, le meilleur au monde, et un grand joueur. Il y a une seule chose qu’il ne doit pas oublier : Barcelone est plus grand que lui, et il devrait faire attention, il devrait faire attention. »
« Je dis cela en raison de l’affection que je porte depuis toujours à un joueur que j’ai recruté lorsqu’il avait 13 ans et que j’étais président du Barça : il devrait faire attention. Le Barça est plus grand que lui en tant qu’individu. »
Une menace de boycott ferme fait suite à un ultimatum
Gaspart a prévenu que sa patience s’amenuisait et a promis de boycotter tout hommage si l’attaquant persistait à attendre un changement à la tête du club.
Poursuivant ses propos dans le même podcast, l’ancien président a refusé d’accepter que des considérations politiques entrent en jeu : « C’est un grand joueur, le meilleur au monde, en partie grâce au Barça, même si je ne dirai pas dans quelle proportion. Il ne peut donc pas l’oublier. Pour cette raison, je lui laisse encore un délai, mais un jour viendra où cela commencera à m’agacer si M. Messi met le moindre obstacle à sa venue au Barça pour faire ses adieux aux supporters. »
« Quel que soit le président, quel que soit le président, il doit venir faire ses adieux au Barça. Si Leo Messi ne vient faire ses adieux que le jour où Laporta ne sera plus là et refuse de venir parce que Laporta est président, je ne lui rendrais pas hommage. Pour qui se prend-il ? Il ne peut pas conditionner sa venue à Barcelone à la présence ou non de Laporta. Si Laporta n’était pas là [en raison de cette condition], je n’assisterais pas à cet hommage. »
- AFP
Un meneur de jeu chevronné met fin à sa carrière internationale
Messi a récemment mis fin à sa carrière internationale avec l’Argentine après une victoire 3-0 contre le Bénin le mardi 6 octobre. Le meneur de jeu de 39 ans se concentre désormais entièrement sur les engagements qu’il lui reste à honorer en club aux États-Unis avec l’Inter Miami, où son contrat court jusqu’à la fin de l’année 2028. De son côté, Barcelone attend toujours le feu vert définitif de son icône pour pouvoir enfin organiser l’hommage d’adieu repoussé depuis si longtemps.
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