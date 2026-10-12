L’homme de 82 ans a rappelé le rôle crucial joué par Barcelone dans la carrière de Messi, estimant qu’il devait saluer les supporters quels que soient les dirigeants en place.

S’exprimant dans le podcast « Solo para cules », Gaspart a exprimé sa frustration : « Leo est un footballeur incontestable, le meilleur au monde, et un grand joueur. Il y a une seule chose qu’il ne doit pas oublier : Barcelone est plus grand que lui, et il devrait faire attention, il devrait faire attention. »

« Je dis cela en raison de l’affection que je porte depuis toujours à un joueur que j’ai recruté lorsqu’il avait 13 ans et que j’étais président du Barça : il devrait faire attention. Le Barça est plus grand que lui en tant qu’individu. »