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Le FC Barcelone est en colère contre Ronald Koeman et la Fédération néerlandaise, le club catalan estimant avoir été trompé au sujet de la blessure de Frenkie de Jong
Le staff médical du FC Barcelone s'inquiète de l'état de santé de De Jong
Les attentes étaient modestes lorsque De Jong est revenu à la Ciutat Esportiva lundi, mais la réalité s’est avérée bien pire que ce que tout le monde avait prévu à Barcelone. Le milieu de terrain, qui avait obtenu un congé jusqu’au 20 juillet, a décidé de revenir plus tôt afin de faire examiner son genou droit par les médecins du club en raison d’un gonflement important. Après un premier entretien avec l’entraîneur Hansi Flick, l’équipe médicale a procédé à un examen qui a révélé une articulation totalement instable.
Selon le quotidien espagnol AS, la gravité de la situation laisse craindre une lésion ligamentaire ; toutefois, une hémorragie interne a empêché la réalisation immédiate d’une IRM. Le club doit désormais attendre plusieurs jours que l’inflammation s’atténue avant de pouvoir évaluer avec certitude l’étendue du traumatisme. Les premières impressions ont laissé le club sous le choc quant à l’état physique du joueur.
- AFP
Les tensions s’intensifient après des allégations de mauvaise gestion impliquant les Pays-Bas.
Les dirigeants du club catalan estiment avoir été délibérément induits en erreur par la direction de l'équipe nationale néerlandaise. Si Barcelone savait que De Jong avait reçu deux injections pour pouvoir jouer lors des récents matchs contre la Tunisie et le Maroc, le club n'avait toutefois pas été informé de l'ampleur réelle du problème. Au Camp Nou, on soupçonne désormais que le milieu de terrain a disputé, contre le Maroc, une rencontre conclue par une prolongation et l’élimination des Pays-Bas aux tirs au but en seizièmes de finale, alors qu’il était déjà blessé, aggravant ainsi considérablement sa lésion.
« Nous verrons comment Koeman et Frenkie vont expliquer ce problème majeur », a confié une source du club au journal espagnol, traduisant la frustration qui règne au Camp Nou. La direction parle d’une négligence manifeste, estimant que l’équipe nationale a privilégié un résultat à court terme au détriment de la santé à long terme du joueur.
Koeman et De Jong sous le feu des critiques
Les relations entre le FC Barcelone et Ronald Koeman étaient déjà fragiles ; ce nouvel épisode a ranimé de vieilles tensions. Le club n’a pas oublié les critiques publiques de l’entraîneur néerlandais sur la gestion de la condition physique de Frenkie de Jong en fin de saison 2023-2024, critiques qui ont finalement coûté au milieu de terrain sa place à l’Euro. Aujourd’hui, la donne est inversée : les dirigeants blaugranas s’interrogent sur les « risques inacceptables » pris par le staff des Oranje.
Le staff technique n’est pas le seul à faire l’objet d’un examen minutieux ; De Jong lui-même se retrouve au cœur de la tempête pour ne pas avoir signalé ses limites. Le club estime que le joueur aurait dû savoir quand s’arrêter plutôt que de jouer malgré la douleur, une décision qui pourrait désormais le tenir éloigné des terrains pendant quatre à six mois si une intervention chirurgicale s’avère nécessaire.
- AFP
Problèmes de santé et craintes liées à une intervention chirurgicale
La colère gronde aussi contre le staff médical néerlandais, qui avait initialement rassuré le FC Barcelone : la situation était, selon lui, sous contrôle et les injections étaient administrées sous stricte surveillance. Les examens de cette semaine infirment cette version, laissant penser au Barça qu’un effort démesuré a été exigé du milieu de terrain.
Si les derniers examens confirment le pire scénario, une intervention chirurgicale s’imposera pour stabiliser le genou. Une telle opération écarterait De Jong des terrains pour la première moitié de la saison, privant Flick d’un pilier dès ses premiers pas sur le banc. Le milieu de terrain néerlandais a joué un rôle déterminant la saison dernière, disputant 38 matches toutes compétitions confondues avec le Barça, marquant un but et délivrant huit passes décisives pour aider le club à remporter la Liga.
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