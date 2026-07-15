Les attentes étaient modestes lorsque De Jong est revenu à la Ciutat Esportiva lundi, mais la réalité s’est avérée bien pire que ce que tout le monde avait prévu à Barcelone. Le milieu de terrain, qui avait obtenu un congé jusqu’au 20 juillet, a décidé de revenir plus tôt afin de faire examiner son genou droit par les médecins du club en raison d’un gonflement important. Après un premier entretien avec l’entraîneur Hansi Flick, l’équipe médicale a procédé à un examen qui a révélé une articulation totalement instable.

Selon le quotidien espagnol AS, la gravité de la situation laisse craindre une lésion ligamentaire ; toutefois, une hémorragie interne a empêché la réalisation immédiate d’une IRM. Le club doit désormais attendre plusieurs jours que l’inflammation s’atténue avant de pouvoir évaluer avec certitude l’étendue du traumatisme. Les premières impressions ont laissé le club sous le choc quant à l’état physique du joueur.