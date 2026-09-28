Estevao serait de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu à Chelsea cette saison. L'international brésilien est devenu un joueur de second plan sous les ordres du manager Alonso, n'accumulant que 23 minutes lors des cinq premières journées de Premier League.

Ses seules titularisations de la saison sont intervenues en EFL Cup, laissant le joueur de 19 ans se sentir ignoré et en colère. Après une première saison d'adaptation au football anglais, l'attaquant s'attendait à avoir un rôle plus important et davantage de continuité, mais voit désormais son avenir immédiat avec pessimisme.