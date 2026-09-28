Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Estevao Chelsea 2026-27 Carabao CupGetty
Yosua Arya
Traduit par

Le FC Barcelone en état d’alerte alors qu’Estevao se montre de plus en plus frustré par son rôle à Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso

Mercato
Estevao
FC Barcelone
Chelsea
LaLiga
Premier League

Estevao serait de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso à Chelsea cette saison. Le talentueux jeune Brésilien est enlisé dans un désaccord tactique avec son entraîneur, ce qui maintient Barcelone en état d’alerte maximale à l’approche des prochains mercatos.

  • Les difficultés à Stamford Bridge

    Estevao serait de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu à Chelsea cette saison. L'international brésilien est devenu un joueur de second plan sous les ordres du manager Alonso, n'accumulant que 23 minutes lors des cinq premières journées de Premier League.

    Ses seules titularisations de la saison sont intervenues en EFL Cup, laissant le joueur de 19 ans se sentir ignoré et en colère. Après une première saison d'adaptation au football anglais, l'attaquant s'attendait à avoir un rôle plus important et davantage de continuité, mais voit désormais son avenir immédiat avec pessimisme.

    • Publicité
  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Des tensions tactiques émergent

    SPORTa affirmé qu'une « guerre froide » aurait éclaté entre l'attaquant talentueux et Alonso, sur fond de désaccords tactiques. Estevao estime que son évolution naturelle est de se recentrer en partant de l'aile droite, mais cet espace est actuellement occupé par Cole Palmer.

    En outre, l'adolescent rechigne à continuer de prendre de la masse musculaire, un processus qu'il a entamé lors de sa première année en Angleterre. Il craint qu'en se renforçant davantage, il ne perde son agilité et sa vitesse foudroyante, qui restent ses armes offensives les plus redoutables. Malgré ces tensions, le joueur ne pousse pas actuellement pour un transfert loin de Stamford Bridge, et ses représentants ne cherchent pas activement à organiser son départ.

  • Maintenir une approche professionnelle

    Alors qu’il était en sélection avec le Brésil en Australie, Estevao a minimisé les tensions rapportées avec Alonso. Il a choisi une approche diplomatique lorsqu’il a été interrogé sur son temps de jeu limité, refusant de provoquer une confrontation publique avec le technicien espagnol.

    « Chaque entraîneur a sa façon de jouer et, bien sûr, je travaille chaque jour et je donne le meilleur de moi-même, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons beaucoup de joueurs d’une immense qualité à Chelsea. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Quand j’ai une chance, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. »

    Alonso a lui aussi publiquement soutenu le jeune joueur, en affirmant récemment qu’il y avait « 100 % de chances » qu’il obtienne davantage d’opportunités en raison de son immense potentiel.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Barcelone attend son heure

    Si un départ immédiat n’est pas à l’ordre du jour, Estevao reste fermement dans le viseur du FC Barcelone. Le Barça a suivi de près sa progression lors de son passage à Palmeiras, mais le directeur sportif Deco a finalement donné la priorité à Lamine Yamal, laissant Chelsea conclure un accord de 61,5 millions d’euros.

    Cependant, Deco dispose d’informations de première main sur la situation actuelle de son compatriote à Londres. Selon le même rapport, les dirigeants du Barça suivent de très près les développements à Stamford Bridge pour voir comment la situation évolue.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Getafe crest
Getafe
GET