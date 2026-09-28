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Le FC Barcelone en état d’alerte alors qu’Estevao se montre de plus en plus frustré par son rôle à Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso
Les difficultés à Stamford Bridge
Estevao serait de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu à Chelsea cette saison. L'international brésilien est devenu un joueur de second plan sous les ordres du manager Alonso, n'accumulant que 23 minutes lors des cinq premières journées de Premier League.
Ses seules titularisations de la saison sont intervenues en EFL Cup, laissant le joueur de 19 ans se sentir ignoré et en colère. Après une première saison d'adaptation au football anglais, l'attaquant s'attendait à avoir un rôle plus important et davantage de continuité, mais voit désormais son avenir immédiat avec pessimisme.
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Des tensions tactiques émergent
SPORTa affirmé qu'une « guerre froide » aurait éclaté entre l'attaquant talentueux et Alonso, sur fond de désaccords tactiques. Estevao estime que son évolution naturelle est de se recentrer en partant de l'aile droite, mais cet espace est actuellement occupé par Cole Palmer.
En outre, l'adolescent rechigne à continuer de prendre de la masse musculaire, un processus qu'il a entamé lors de sa première année en Angleterre. Il craint qu'en se renforçant davantage, il ne perde son agilité et sa vitesse foudroyante, qui restent ses armes offensives les plus redoutables. Malgré ces tensions, le joueur ne pousse pas actuellement pour un transfert loin de Stamford Bridge, et ses représentants ne cherchent pas activement à organiser son départ.
Maintenir une approche professionnelle
Alors qu’il était en sélection avec le Brésil en Australie, Estevao a minimisé les tensions rapportées avec Alonso. Il a choisi une approche diplomatique lorsqu’il a été interrogé sur son temps de jeu limité, refusant de provoquer une confrontation publique avec le technicien espagnol.
« Chaque entraîneur a sa façon de jouer et, bien sûr, je travaille chaque jour et je donne le meilleur de moi-même, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons beaucoup de joueurs d’une immense qualité à Chelsea. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Quand j’ai une chance, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. »
Alonso a lui aussi publiquement soutenu le jeune joueur, en affirmant récemment qu’il y avait « 100 % de chances » qu’il obtienne davantage d’opportunités en raison de son immense potentiel.
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Barcelone attend son heure
Si un départ immédiat n’est pas à l’ordre du jour, Estevao reste fermement dans le viseur du FC Barcelone. Le Barça a suivi de près sa progression lors de son passage à Palmeiras, mais le directeur sportif Deco a finalement donné la priorité à Lamine Yamal, laissant Chelsea conclure un accord de 61,5 millions d’euros.
Cependant, Deco dispose d’informations de première main sur la situation actuelle de son compatriote à Londres. Selon le même rapport, les dirigeants du Barça suivent de très près les développements à Stamford Bridge pour voir comment la situation évolue.
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