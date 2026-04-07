Le FC Barcelone doit tourner la page après le départ de Robert Lewandowski, mais remplacer cet attaquant légendaire ne sera pas chose facile

Ce n'est toutefois un secret pour personne que le Barça a étudié ses options et cherché des alternatives au cas où Lewandowski viendrait à partir. Harry Kane était sa cible principale, mais comme le capitaine de l'Angleterre semble sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern de Munich, le Barça se retrouverait alors hors de prix pour conclure un quelconque accord.
Dusan Vlahovic, futur joueur libre de la Juve, serait une option bien plus acceptable d'un point de vue économique, mais le Serbe n'a sans aucun doute pas réussi à exploiter son potentiel à Turin, et il est donc difficile d'imaginer en quoi il constituerait une amélioration par rapport à un Lewandowski qui, il faut l'admettre, prend de l'âge.
Joao Pedro, de Chelsea, et Fisnik Asllani, d’Hoffenheim, ont été cités comme d’autres joueurs pour lesquels le Barça aurait manifesté de l’intérêt, mais aucun des deux ne peut rivaliser avec Lewandowski. La seule véritable option est plutôt l’homme qui devrait débuter comme attaquant titulaire de l’Atlético lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions mercredi au Camp Nou : Julian Alvarez.
Si Alvarez serait prêt à quitter le Metropolitano cet été, il semble peu probable que le Barça dispose des fonds nécessaires pour conclure un tel transfert pour un joueur dont le contrat court encore sur quatre ans, à moins de vendre un ou deux de ses joyaux ainsi que quelques joueurs de second plan. Pourtant, nous avons déjà écarté le Barça de la course aux joueurs pour des raisons financières, avant que Joan Laporta ne trouve un nouveau moyen de dégager des fonds.
Bien sûr, se débarrasser de Lewandowski aiderait aussi quelque peu, et cela devrait être la priorité numéro un du Barça. Ces quatre dernières saisons ont constitué une magnifique conclusion à l’une des meilleures carrières d’un attaquant européen du XXIe siècle, mais l’heure est venue de passer à autre chose, quelle que soit la difficulté que représentera la recherche d’un remplaçant.