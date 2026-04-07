Le FC Barcelone doit tourner la page après le départ de Robert Lewandowski, mais remplacer cet attaquant légendaire ne sera pas chose facile

Lewandowski ne manquera pas d'options s'il venait à vouloir partir cet été. Les rumeurs d'intérêt de la part de la MLS, notamment du Chicago Fire, ne cessent de circuler, tandis que la Juventus a été évoquée comme une destination potentielle si le Polonais souhaitait poursuivre sa carrière en Europe. Et bien qu'il insiste lui-même sur le fait qu'aucune décision n'a encore été prise, il a laissé entendre, dans cette même interview accordée à The Athletic, qu'il ne serait pas opposé à l'idée de rester chez les champions d'Espagne.

« Pour l’instant, je ne peux rien vous dire (sur ce que je vais décider), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n’est pas pour tout de suite », a-t-il déclaré. « Je ne me mets pas la pression – c’était probablement différent quand j’avais 25 ou 30 ans.

Avec mon expérience et mon âge, je n’ai pas à me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Je devrai probablement me décider dans trois mois. Mais pour l’instant, je ne ressens aucune pression. Je dois le sentir. Je dois commencer à le ressentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir. »

« Le fait d’être au Barça ces dernières années m’a permis de voir tout le dévouement et le travail qui se cachent en coulisses pour faire avancer le club », a-t-il ajouté. « Il y a un fort sentiment d’ambition et de confiance en l’avenir, et cela crée une grande motivation pour tout le monde au sein de l’équipe.

« Pour un club comme Barcelone, la stabilité et la confiance dans le projet à long terme sont très importantes. Je crois en la continuité et en ceux qui comprennent véritablement les valeurs et l’identité de ce club. »