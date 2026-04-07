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Robert Lewandowski Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Le FC Barcelone doit tourner la page après le départ de Robert Lewandowski, mais remplacer cet attaquant légendaire ne sera pas chose facile

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R. Lewandowski
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FC Barcelone vs Atletico Madrid

Lorsque Barcelone s'est déplacé samedi pour affronter l'Atlético de Madrid, le club savait qu'une victoire constituerait un pas de géant vers la défense de son titre en Liga. Le Real Madrid s'était incliné à Majorque plus tôt dans la journée, ce qui signifiait qu'un écart de sept points pouvait potentiellement se creuser avec les Blancos en tête du classement.

Ainsi, alors que Diego Simeone avait choisi de faire tourner certains de ses titulaires habituels en vue du prochain quart de finale de Ligue des champions contre le Barça, ainsi que de la finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad le 18 avril, Hansi Flick a aligné son équipe au complet. Certes, les blessures l’ont privé de joueurs tels que Raphinha, Frenkie de Jong et Jules Koundé, tout juste remis sur pied, mais à part cela, l’Allemand a opté pour ce qu’il estimait être son meilleur onze disponible.

Il était donc remarquable que Robert Lewandowski n’en fasse pas partie. Flick a plutôt choisi d’aligner Dani Olmo en faux numéro 9, flanqué des ailiers rapides Lamine Yamal et Marcus Rashford. Et bien qu’Olmo ait bien combiné avec Rashford pour permettre à l’Anglais de marquer le but égalisateur du Barça peu avant la mi-temps, Flick a décidé d’abandonner l’expérience après seulement 45 minutes.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    En attendant son tour

    Au lieu de faire entrer Lewandowski, Flick a toutefois préféré aligner Ferran Torres en attaque. Ce n’est en fait qu’à 11 minutes de la fin du match que le vétéran polonais a été appelé depuis le banc pour remplacer Rashford, alors que le Barça cherchait un moyen de déjouer la défense à 10 de l’Atlético.

    Huit minutes plus tard, Lewandowski filait vers le drapeau de corner du Metropolitano après avoir enfin brisé la résistance des hôtes. Ce n'était pas le plus beau but qu'il ait jamais marqué, le ballon rebondissant sur son épaule après que Juan Musso eut pu seulement repousser le tir puissant de Joao Cancelo, mais il pourrait bien rester dans les annales comme l'un des plus importants de la saison de Lewandowski.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Décision à prendre

    On pourrait même s'en souvenir comme de la dernière intervention marquante de la carrière de Lewandowski au Barça, et peut-être même de son passage au plus haut niveau du football européen. L'ancien joueur vedette du Bayern Munich a moins de trois mois à courir sur son contrat au Camp Nou, et bien que personne ne se prononce pour l'instant sur l'avenir de Lewandowski, tout semble indiquer qu'il va partir, plutôt que de voir le Barça, toujours à court d'argent, offrir un nouveau contrat à un joueur sur le déclin qui fêtera ses 38 ans à la veille de la saison 2026-2027.

    « C'est voir très loin pour l'instant », a déclaré Flick lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de Lewandowski après la rencontre houleuse de samedi dans la capitale. « Nous avons huit matchs de Liga à disputer. Nous devons rester concentrés et prêts. »

    Des informations parues pendant la trêve internationale laissaient entendre que le Barça était prêt à proposer un nouveau contrat à Lewandowski, même si celui-ci impliquerait une réduction de salaire de 50 %, bien qu’il aurait la possibilité de gagner beaucoup grâce à divers bonus et clauses. Même à un coût aussi bas, ce serait une erreur de la part des Blaugrana.

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    Baisse de la production

    Le but de Lewandowski contre l'Atlético a montré que son instinct de buteur est toujours intact, mais il ne fait aucun doute qu'il a baissé de régime au cours des douze derniers mois.

    Les statistiques brutes brossent un tableau éloquent de la situation actuelle de Lewandowski. La saison dernière, il a inscrit 42 buts toutes compétitions confondues, permettant au Barça de remporter le triplé national. Ce total comprenait 27 buts en 34 apparitions en Liga, Lewandowski trouvant le chemin des filets toutes les 99 minutes en moyenne.

    Près d'un an plus tard, Lewandowski totalise actuellement 17 buts cette saison, et bien que son ratio de buts par minute en Liga soit presque identique, on ne compte plus sur lui dès le coup d'envoi. Il n'a été titularisé par Flick qu'à 12 reprises en championnat cette saison, contre 32 fois lors de la campagne précédente.

    Lewandowski avait pourtant bien démarré la saison, marquant huit fois lors de ses dix premiers matchs de championnat. Mais depuis le 22 novembre, il n’a trouvé le chemin des filets que quatre fois en Liga.

    En Ligue des champions, en revanche, il a inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matchs après cinq rencontres sans marquer sur la scène européenne. Parmi ces buts figuraient toutefois le quatrième lors de la victoire 4-2 contre le Sparta Prague et les deux derniers buts de la victoire 7-2 contre Newcastle en huitièmes de finale. Son seul but vraiment décisif a été celui de l'égalisation contre Copenhague, qui a relancé le Barça avant que celui-ci ne s'impose 4-1.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pièce de rechange

    Le principal problème pour Lewandowski, cependant, est qu’il peine à s’impliquer dans la construction du jeu du Barça. Selon FotMob, il se classe dans le 57e centile pour le nombre de passes (14,2) et dans le 35e centile pour le nombre de touches de balle (33,1) par 90 minutes en Liga, tandis qu’il remporte moins de la moitié des duels auxquels il participe.

    Sous la houlette de Flick, le Barça a adopté une ligne défensive haute et des attaques rapides, s'appuyant sur les passes complexes de Pedri et De Jong, combinées au jeu palpitant sur les ailes de Yamal et Raphinha et aux courses tardives de Fermin Lopez. Lewandowski peut ainsi sembler être un simple remplaçant pendant de longues périodes, attendant que le ballon arrive dans la surface de réparation.

    « Je suis le genre de joueur capable de pratiquer tous les types de football », a-t-il insisté lors d’une récente interview accordée à The Athletic. « Je peux m’adapter à de nombreuses tactiques différentes. Si nous jouons en contre-attaque, aucun problème. Je peux m’intégrer à n’importe quelle stratégie. Je suis capable d’apprendre beaucoup et de m’adapter. Je peux évoluer dans tous les systèmes. J’ai toujours été ouvert à tout, et je suis capable d’apprendre et de m’adapter très rapidement. »

    À première vue, cela ne semble plus être le cas, et la décision de Flick d’aligner Olmo puis Ferran contre l’Atlético en dit long.


  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    « Je n'ai pas cette impression »

    Lewandowski ne manquera pas d'options s'il venait à vouloir partir cet été. Les rumeurs d'intérêt de la part de la MLS, notamment du Chicago Fire, ne cessent de circuler, tandis que la Juventus a été évoquée comme une destination potentielle si le Polonais souhaitait poursuivre sa carrière en Europe. Et bien qu'il insiste lui-même sur le fait qu'aucune décision n'a encore été prise, il a laissé entendre, dans cette même interview accordée à The Athletic, qu'il ne serait pas opposé à l'idée de rester chez les champions d'Espagne.

    « Pour l’instant, je ne peux rien vous dire (sur ce que je vais décider), car je ne suis même pas sûr à 50 % de la direction que je veux prendre. Ce n’est pas pour tout de suite », a-t-il déclaré. « Je ne me mets pas la pression – c’était probablement différent quand j’avais 25 ou 30 ans.

    Avec mon expérience et mon âge, je n’ai pas à me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle direction prendre. Je devrai probablement me décider dans trois mois. Mais pour l’instant, je ne ressens aucune pression. Je dois le sentir. Je dois commencer à le ressentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir. »

    « Le fait d’être au Barça ces dernières années m’a permis de voir tout le dévouement et le travail qui se cachent en coulisses pour faire avancer le club », a-t-il ajouté. « Il y a un fort sentiment d’ambition et de confiance en l’avenir, et cela crée une grande motivation pour tout le monde au sein de l’équipe.

    « Pour un club comme Barcelone, la stabilité et la confiance dans le projet à long terme sont très importantes. Je crois en la continuité et en ceux qui comprennent véritablement les valeurs et l’identité de ce club. »

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Maigre récolte

    Ce n'est toutefois un secret pour personne que le Barça a étudié ses options et cherché des alternatives au cas où Lewandowski viendrait à partir. Harry Kane était sa cible principale, mais comme le capitaine de l'Angleterre semble sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern de Munich, le Barça se retrouverait alors hors de prix pour conclure un quelconque accord.

    Dusan Vlahovic, futur joueur libre de la Juve, serait une option bien plus acceptable d'un point de vue économique, mais le Serbe n'a sans aucun doute pas réussi à exploiter son potentiel à Turin, et il est donc difficile d'imaginer en quoi il constituerait une amélioration par rapport à un Lewandowski qui, il faut l'admettre, prend de l'âge.

    Joao Pedro, de Chelsea, et Fisnik Asllani, d’Hoffenheim, ont été cités comme d’autres joueurs pour lesquels le Barça aurait manifesté de l’intérêt, mais aucun des deux ne peut rivaliser avec Lewandowski. La seule véritable option est plutôt l’homme qui devrait débuter comme attaquant titulaire de l’Atlético lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions mercredi au Camp Nou : Julian Alvarez.

    Si Alvarez serait prêt à quitter le Metropolitano cet été, il semble peu probable que le Barça dispose des fonds nécessaires pour conclure un tel transfert pour un joueur dont le contrat court encore sur quatre ans, à moins de vendre un ou deux de ses joyaux ainsi que quelques joueurs de second plan. Pourtant, nous avons déjà écarté le Barça de la course aux joueurs pour des raisons financières, avant que Joan Laporta ne trouve un nouveau moyen de dégager des fonds.

    Bien sûr, se débarrasser de Lewandowski aiderait aussi quelque peu, et cela devrait être la priorité numéro un du Barça. Ces quatre dernières saisons ont constitué une magnifique conclusion à l’une des meilleures carrières d’un attaquant européen du XXIe siècle, mais l’heure est venue de passer à autre chose, quelle que soit la difficulté que représentera la recherche d’un remplaçant.

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