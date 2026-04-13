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Mark Doyle

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Le FC Barcelone doit cesser de se plaindre et de critiquer les arbitres : il est temps pour Lamine Yamal et ses coéquipiers de montrer de quoi ils sont vraiment capables

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Atletico Madrid vs FC Barcelone
H. Flick
P. Cubarsi
L. Yamal
Pedri

La frustration de Barcelone, mercredi soir, après sa défaite en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, était parfaitement compréhensible. Les Blaugrana avaient pourtant dominé la rencontre au Camp Nou, malgré l’exclusion directe de Pau Cubarsi juste avant la mi-temps, qui les a contraints à jouer plus d’une mi-temps à dix contre onze.

L'équipe de Hansi Flick a largement dominé la possession et se créé de nombreuses occasions, frappant même deux fois les montants. Mais Julian Alvarez a ouvert le score d'un coup franc somptueux, accordé après une faute professionnelle de Cubarsi sur Giuliano Simeone, avant que Alexander Sorloth ne double la mise en seconde période, reprenant un centre de Matteo Ruggeri. Les locaux affrontent désormais une tâche titanesque mardi soir au Metropolitano.

Si l’on peut éprouver une certaine compassion pour le Barça, le score final en Catalogne ne reflétant pas fidèlement la physionomie de la rencontre, la réaction des Blaugranas après cette défaite s’est révélée à la fois pathétique et prévisible…

  • Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X

    « Une erreur majeure »

    Moins de 24 heures après le coup de sifflet final au Camp Nou, le FC Barcelone a publié un communiqué indiquant que ses services juridiques avaient déposé une plainte auprès de l’UEFA concernant un incident survenu dans la surface de réparation de l’Atlético à la 54^e minute.

    « Après la reprise du jeu, un joueur adverse a récupéré le ballon dans sa surface sans que la sanction correspondante ne soit appliquée », précise le communiqué. « Le FC Barcelone considère que cette décision, combinée à l’absence d’intervention du VAR, constitue une erreur majeure.

    En conséquence, le club a demandé l’ouverture d’une enquête, l’accès aux communications arbitrages et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs ainsi que l’adoption des mesures qui s’imposent. »

    Si le communiqué s’était arrêté là, le club aurait pu se contenter d’invoquer un simple contentieux sportif.

    Dans son dernier paragraphe, le club blaugrana affirme que « ce n’est pas la première fois, lors des dernières éditions de l’UEFA Champions League, que des décisions arbitrales incompréhensibles ont eu un effet préjudiciable sur l’équipe, créant un double standard évident et empêchant de rivaliser avec les autres clubs sur un pied d’égalité. »

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    « Il est essentiel de préserver notre respect envers les arbitres. »

    L’argument de Barcelone, selon lequel le club serait victime d’un traitement de faveur de la part des instances dirigeantes, apparaît pour le moins absurde, et même ironique, venant d’un club accusé de corruption sportive pour des versements totalisant 8,4 millions d’euros (7,3 millions de livres sterling / 9,8 millions de dollars) à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du Comité national des arbitres (CTA) en Espagne.

    Dans ces circonstances, le club catalan ferait mieux de garder le silence. Rappelons qu’à la même époque l’an dernier, Hansi Flick dénonçait déjà les « pleurnichards » du Real Madrid, rivaux des Blaugrana dans le Clásico, pour avoir menacé de boycotter la finale de la Copa del Rey 2024-25 en raison de la prétendue « hostilité et animosité » manifestées envers le club par les officiels de match.

    « Ce qui se passe n’est pas normal », avait déclaré l’Allemand. « Nous ne pouvons pas perdre le respect envers les arbitres. C’est le football, et c’est notre responsabilité de protéger tout le monde : les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Sur le terrain, il y a des émotions, mais après le match, il faut passer à autre chose. »

    Malheureusement, l’Allemand n’a pas pu appliquer son propre précepte après l’élimination du Barça en Ligue des champions, moins de deux semaines plus tard.

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    « Le résultat est injuste »

    « Nous considérons que le résultat est injuste en raison de certaines décisions arbitrales, je dois le dire », a déclaré Flick après la défaite 4-3 face à l’Inter en mai dernier, qui a entraîné l’élimination du FC Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions sur un score cumulé de 7-6.

    « Je ne souhaite pas trop m’attarder sur l’arbitre », a-t-il ajouté, avant de poursuivre : « Mais toutes les décisions 50-50 ont tourné en leur faveur ; c’est ce qui me rend triste. »

    Ce qui est plus regrettable, c’est que Flick s’est senti contraint d’aborder directement l’arbitre Szymon Marciniak après le coup de sifflet final, une réaction qui a semble-t-il encouragé ses joueurs à multiplier les critiques en zone mixte.

    Ronaldo Araujo a estimé que l’arbitre avait « influencé » la rencontre, Eric Garcia a rappelé d’anciennes performances du Polonais jugées défavorables, tandis que Pedri a réclamé une enquête sur la direction de jeu de Marciniak lors du match retour.

    « Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive avec cet arbitre, donc l’UEFA devrait se pencher sur la question, car il y a des choses que je ne comprends pas et qui sont compliquées à expliquer : tous les duels à 50-50 ont tourné en leur faveur », a déclaré le milieu de terrain, reprenant de manière assez révélatrice les propos de son entraîneur.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Des jérémiades et des plaintes infondées

    Marciniak a qualifié de « ridicules » les accusations calomnieuses de Barcelone, et il a raison.

    Lors de la rencontre, l’arbitre de 45 ans avait dans un premier temps accordé un penalty aux Blaugrana, avant que l’arbitre assistant vidéo (VAR), Dennis Higler, ne corrige la décision en indiquant que la faute d’Henrikh Mkhitaryan sur Lamine Yamal avait été commise juste en dehors de la surface.

    Higler a également validé le penalty en faveur de l’Inter et ignoré les protestations catalanes sur un tacle légal de Denzel Dumfries sur Gerard Martin, juste avant le but interiste qui a entraîné la prolongation. La plus grosse erreur de la soirée est toutefois passée inaperçue : les officiels n’ont pas sanctionné le crachat d’Inigo Martinez sur Francesco Acerbi, après un échange verbal entre les deux défenseurs centraux dans la surface peu avant la mi-temps.

    Rappelons que, avant la rencontre, le quotidien barcelonais Sport avait qualifié Marciniak de « madridiste » notoire, une accusation diffamatoire reposant uniquement sur une photo où l’on voit l’arbitre près d’une trousse de toilette arborant l’écusson du Real.

    Malheureusement, la culture de toxicité et de paranoïa du Clásico est profondément enracinée, ce qui signifie que Barcelone, tout comme ses rivaux les plus détestés, voit des partialités partout où il va, tout en fermant les yeux sur les décisions controversées qui lui sont favorables.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    « À quoi sert vraiment la VAR ? »

    Après l’incident impliquant Pubill au Camp Nou, Flick, perplexe, a demandé : « À quoi sert le VAR ? » Une question que, soyons honnêtes, de nombreux entraîneurs, joueurs et supporters se posent depuis plusieurs années.

    Ironie du calendrier, quatre jours plus tôt Flick ne disait rien de la technologie : lors de la rencontre de Liga entre le Barça et l’Atlético au Metropolitano, l’arbitre vidéo Mario Melero Lopez avait invité l’arbitre central Mateo Busquets Ferrer à revoir l’expulsion de Gerard Martin pour un tacle imprudent sur Thiago Almada.

    L’arbitre, Mateu Lahoz, a alors transformé le rouge en jaune. Or, comme l’a tranché ensuite la CTA, le VAR n’aurait jamais dû intervenir : l’expulsion de Martin devait être maintenue.

    Dans la course au titre, cette décision colossale a permis au Barça de l’emporter et de prendre sept points d’avance sur le Real (avantage désormais porté à neuf points). Pourtant, après la défaite en Ligue des champions mercredi face à l’Atlético, les adeptes des théories du complot catalans ont aussitôt sollicité leur équipe juridique.

    Une réaction qui ternit l’image du club et conforte l’idée qu’il sait mal perdre, ce qui est regrettable pour l’une des équipes les plus attachantes du circuit.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Fais-le ou tais-toi

    Le FC Barcelone possède une philosophie footballistique bien établie, inspirée des principes de Johan Cruyff, qui permet à sa Masia de former des joueurs au talent technique exceptionnel et à la compréhension du jeu hors du commun. Fidèle à son identité, le club n’a jamais craint de lancer les jeunes, et cette fierté est intimement liée à son ancrage catalan.

    Même à l’aune des standards exigeants du club, Lamine Yamal se détache : un talent offensif à la Lionel Messi qui, à 18 ans, réalise en Liga et en Ligue des champions des prouesses inédites. Il est déjà clair que l’ailier est destiné à de grandes choses au sein d’une équipe blaugrana qui regorge de produits de La Masia.

    Cependant, on soupçonne de plus en plus que cette équipe du Barça croit à son propre battage médiatique, ce qui explique pourquoi elle est si encline à piquer des crises après des défaites décevantes. L’idée qu’elle ne soit peut-être pas encore tout à fait prête à remporter la Ligue des champions ne semble pas lui avoir traversé l’esprit.

    Rappelons que, avant son match de phase de groupes contre le Paris Saint-Germain en octobre dernier, le club catalan se voyait déjà comme la meilleure équipe d’Europe ; il a alors été remis à sa place par les vainqueurs de l’édition précédente de la C1.

    La qualité du groupe de Flick, qui se dirige vers un deuxième titre national consécutif, ne doit pas être sous-évaluée. Pourtant, des interrogations subsistent sur sa mentalité. Le carton rouge de Cubarsi face à l’Atlético, déjà le cinquième en deux saisons sous Flick, témoigne d’une tendance à l’autodestruction, tandis que l’absence d’introspection ensuite inquiète tout autant.

    Le club catalan semble toujours chercher un bouc émissaire plutôt que de se remettre en question et d’analyser les raisons de son manque de réussite récurrent en Ligue des champions ces dernières saisons (la ligne défensive trop haute de Flick est sans doute un facteur).

    Heureusement, les Blaugrana disposent d’une occasion en or de prouver leur valeur mardi soir au Metropolitano. Remonter un retard de 2-0 sur la pelouse de l’Atlético serait un exploit légendaire, et le groupe y croit dur comme fer. Ferran Torres a d’ailleurs promis une « remontada » après la victoire 4-1 samedi dans le derby contre l’Espanyol.

    Les grandes déclarations ont trop souvent été suivies d’explications larmoyantes, et la patience des puristes s’en trouve usée. À Madrid, ils veulent voir Yamal et ses coéquipiers envoyer un message fort sur le terrain, non en lire un autre, le lendemain, émanant de l’équipe juridique du club.

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