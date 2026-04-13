Le FC Barcelone doit cesser de se plaindre et de critiquer les arbitres : il est temps pour Lamine Yamal et ses coéquipiers de montrer de quoi ils sont vraiment capables

Moins de 24 heures après le coup de sifflet final au Camp Nou, le FC Barcelone a publié un communiqué indiquant que ses services juridiques avaient déposé une plainte auprès de l’UEFA concernant un incident survenu dans la surface de réparation de l’Atlético à la 54^e minute.

« Après la reprise du jeu, un joueur adverse a récupéré le ballon dans sa surface sans que la sanction correspondante ne soit appliquée », précise le communiqué. « Le FC Barcelone considère que cette décision, combinée à l’absence d’intervention du VAR, constitue une erreur majeure.

En conséquence, le club a demandé l’ouverture d’une enquête, l’accès aux communications arbitrages et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs ainsi que l’adoption des mesures qui s’imposent. »

Si le communiqué s’était arrêté là, le club aurait pu se contenter d’invoquer un simple contentieux sportif.

Dans son dernier paragraphe, le club blaugrana affirme que « ce n’est pas la première fois, lors des dernières éditions de l’UEFA Champions League, que des décisions arbitrales incompréhensibles ont eu un effet préjudiciable sur l’équipe, créant un double standard évident et empêchant de rivaliser avec les autres clubs sur un pied d’égalité. »