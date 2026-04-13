Le FC Barcelone doit cesser de se plaindre et de critiquer les arbitres : il est temps pour Lamine Yamal et ses coéquipiers de montrer de quoi ils sont vraiment capables

Le FC Barcelone possède une philosophie footballistique bien établie, inspirée des principes de Johan Cruyff, qui permet à sa Masia de former des joueurs au talent technique exceptionnel et à la compréhension du jeu hors du commun. Fidèle à son identité, le club n’a jamais craint de lancer les jeunes, et cette fierté est intimement liée à son ancrage catalan.
Même à l’aune des standards exigeants du club, Lamine Yamal se détache : un talent offensif à la Lionel Messi qui, à 18 ans, réalise en Liga et en Ligue des champions des prouesses inédites. Il est déjà clair que l’ailier est destiné à de grandes choses au sein d’une équipe blaugrana qui regorge de produits de La Masia.
Cependant, on soupçonne de plus en plus que cette équipe du Barça croit à son propre battage médiatique, ce qui explique pourquoi elle est si encline à piquer des crises après des défaites décevantes. L’idée qu’elle ne soit peut-être pas encore tout à fait prête à remporter la Ligue des champions ne semble pas lui avoir traversé l’esprit.
Rappelons que, avant son match de phase de groupes contre le Paris Saint-Germain en octobre dernier, le club catalan se voyait déjà comme la meilleure équipe d’Europe ; il a alors été remis à sa place par les vainqueurs de l’édition précédente de la C1.
La qualité du groupe de Flick, qui se dirige vers un deuxième titre national consécutif, ne doit pas être sous-évaluée. Pourtant, des interrogations subsistent sur sa mentalité. Le carton rouge de Cubarsi face à l’Atlético, déjà le cinquième en deux saisons sous Flick, témoigne d’une tendance à l’autodestruction, tandis que l’absence d’introspection ensuite inquiète tout autant.
Le club catalan semble toujours chercher un bouc émissaire plutôt que de se remettre en question et d’analyser les raisons de son manque de réussite récurrent en Ligue des champions ces dernières saisons (la ligne défensive trop haute de Flick est sans doute un facteur).
Heureusement, les Blaugrana disposent d’une occasion en or de prouver leur valeur mardi soir au Metropolitano. Remonter un retard de 2-0 sur la pelouse de l’Atlético serait un exploit légendaire, et le groupe y croit dur comme fer. Ferran Torres a d’ailleurs promis une « remontada » après la victoire 4-1 samedi dans le derby contre l’Espanyol.
Les grandes déclarations ont trop souvent été suivies d’explications larmoyantes, et la patience des puristes s’en trouve usée. À Madrid, ils veulent voir Yamal et ses coéquipiers envoyer un message fort sur le terrain, non en lire un autre, le lendemain, émanant de l’équipe juridique du club.