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Le FC Barcelone dénonce le PSG auprès de l’UEFA pour un tifo d’Halloween « agressif » montrant une tronçonneuse et un écusson détruit lors de leur affrontement en Ligue des champions
Des tronçonneuses et des engins pyrotechniques au Parc des Princes
Avant le coup d’envoi à Paris, les supporters locaux situés derrière l’un des buts ont déployé une immense banderole sur le thème de l’horreur. Elle représentait un individu masqué découpant l’écusson du FC Barcelone à la tronçonneuse. L’illustration était accompagnée d’un message menaçant : « Massacre à la parisienne. »
Les supporters ont renforcé cette atmosphère intimidante en allumant des engins pyrotechniques pour simuler des étincelles jaillissant de la lame de la tronçonneuse. Le caractère agressif de cette animation d’avant-match aurait provoqué la colère de la délégation visiteuse, poussant le FC Barcelone à signaler les champions de France à l’instance dirigeante du football européen, selon ESPN.
- Getty Images Sport
À Paris, la liste des blessés s'allonge et coûte cher
Malgré le spectacle offert sur le terrain, la rencontre a éprouvé physiquement les deux effectifs. Le Paris Saint-Germain a perdu Ousmane Dembele dès les 20 premières minutes, en raison d’une possible blessure à la cuisse, obligeant Ferran Torres à entrer en jeu face à son ancien club.
La situation s’est encore aggravée en seconde période avec un coup dur à double titre pour les hôtes. Khvicha Kvaratskhelia a eu besoin de l’aide du staff médical après s’être fait mal au genou lors d’un duel aérien avec Xavi Espart, tandis que le capitaine Marquinhos a lui aussi dû sortir sur cette même action.
Barcelone n’est pas non plus sorti indemne de cette rencontre éprouvante. Dani Olmo n’est resté que 27 minutes sur le terrain avant de recevoir un coup à son tour, laissant Fermin Lopez le remplacer au cours d’un début de match mouvementé.
Le PSG met fin au début de parcours sans faute de Barcelone
Malgré le chaos dans les tribunes et à l’infirmerie, le PSG a signé une victoire 4-2 pleine de maîtrise pour poursuivre son sans-faute en Ligue des champions. Desire Doue a ouvert le score d’une frappe à ras de terre, concluant une première période dominée par son équipe. Barcelone a concédé 10 tirs cadrés lors des 45 premières minutes, son pire bilan défensif sur une seule mi-temps depuis la saison 2003-2004.
Le club catalan a vaillamment réagi, revenant deux fois au score grâce à Xavi Espart et Lamine Yamal. Mais des buts tardifs de Vitinha et Fabian Ruiz ont finalement permis aux champions d’Europe en titre d’empocher les trois points.
Ce résultat au Parc des Princes a infligé à Barcelone sa première défaite de la saison. Il a également mis fin à la série de 11 victoires consécutives du leader de la Liga.
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De grandes affiches nationales se profilent
Les deux poids lourds seront soumis à des tests de taille sur la scène nationale ce week-end, après leurs éprouvantes prestations européennes. Barcelone doit vite récupérer, physiquement et mentalement, avant de recevoir son grand rival, le Real Madrid, pour un Clasico très attendu.
De son côté, le PSG affrontera Lyon dans un choc au sommet de la Ligue 1. Luis Enrique devra largement remanier son équipe pour maintenir sa dynamique, en attendant les résultats d’examens médicaux déterminants pour plusieurs titulaires clés.
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