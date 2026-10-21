Avant le coup d’envoi à Paris, les supporters locaux situés derrière l’un des buts ont déployé une immense banderole sur le thème de l’horreur. Elle représentait un individu masqué découpant l’écusson du FC Barcelone à la tronçonneuse. L’illustration était accompagnée d’un message menaçant : « Massacre à la parisienne. »

Les supporters ont renforcé cette atmosphère intimidante en allumant des engins pyrotechniques pour simuler des étincelles jaillissant de la lame de la tronçonneuse. Le caractère agressif de cette animation d’avant-match aurait provoqué la colère de la délégation visiteuse, poussant le FC Barcelone à signaler les champions de France à l’instance dirigeante du football européen, selon ESPN.







