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Le FC Barcelone demande à João Cancelo de « négocier la résiliation de son contrat » alors qu'il peine à retenir l'ancien arrière latéral de Manchester City
Le plan complexe du Barça pour le transfert définitif de Cancelo
Les Blaugrana se réjouissent de l'impact qu'a eu le joueur de 31 ans depuis son retour au club en janvier. Cependant, avec seulement un an restant sur son contrat avec Al-Hilal, un nouveau prêt est pratiquement hors de question, à moins que le défenseur n'accepte de prolonger son contrat avec le club de la Pro League saoudienne – une option qui ne présente actuellement aucun attrait pour le joueur. Par conséquent, la stratégie principale de Barcelone consiste à encourager l'arrière latéral à négocier la « résiliation de son contrat », selon Marca.
En obtenant cette résiliation, Cancelo pourrait rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre, évitant ainsi le paiement d’une indemnité de transfert que le club est réticent à verser. Cependant, cette voie exigerait un sacrifice financier important de la part de l’ancien joueur de Manchester City, qui devrait renoncer au reste de son salaire lucratif au Moyen-Orient. Bien qu’il ait déjà accepté une baisse de salaire pour revenir en Catalogne, cette nouvelle étape représenterait une perte de revenus bien plus importante.
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L'obstacle financier d'Al-Hilal
Al-Hilal ne devrait pas faciliter le départ de la star portugaise, après avoir investi 25 millions d'euros pour le recruter auprès de Manchester City en 2024. Le club saoudien aura encore environ 8 millions d'euros à amortir sur son transfert d'ici l'été 2026, et il devrait exiger au moins ce montant pour autoriser une vente. Barcelone, qui opère toujours sous de strictes contraintes financières, hésite à débourser une telle somme pour un joueur qui aura 32 ans avant le début de la prochaine saison.
Malgré les coûts élevés, le directeur sportif Deco n'a pas caché son soutien à la place du défenseur dans l'effectif. Suite à l'intégration réussie du joueur cet hiver, Deco a souligné le lien émotionnel profond qui unit Cancelo au club comme raison principale de leur volonté de le garder. « Nous avons tout mis en œuvre pour recruter Cancelo car il a démontré à maintes reprises qu’il était un fan inconditionnel du Barça. C’est un sentiment rare chez les joueurs de nos jours, et nous essayons de le faire renaître », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Barça.
La préférence tactique de Flick pour l'arrière latéral
Flick avait déjà fait part de son intérêt pour garder le défenseur à l'issue de son premier prêt en provenance de City, mais la puissance financière d'Al-Hilal avait rendu tout accord impossible à l'époque. Aujourd'hui, l'entraîneur le considère comme un élément essentiel de sa stratégie dans le dernier tiers du terrain.
Le tacticien allemand a défendu sa décision de donner la priorité au retour de Cancelo, déclarant : « Je l'ai déjà dit, nous devons décider de ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Cancelo peut jouer à plusieurs postes, il est fantastique en ce sens. Il possède des qualités offensives, ce dont nous avons également besoin. Lorsque nous sommes dans le dernier tiers, nous avons besoin de qualité. »
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Le prix de la fidélité au Camp Nou
En fin de compte, l'avenir de ce transfert dépendra de la décision du joueur : privilégiera-t-il sa carrière en Europe plutôt que le contrat juteux qui l'attend en Arabie saoudite ? Si Cancelo ne parvient pas à se libérer de son contrat avec son club d'origine, Barcelone pourrait être contraint de se tourner vers d'autres options. Sur le terrain, Cancelo espère aider le Barça à remporter le titre de la Liga cette saison – les Catalans comptant actuellement quatre points d'avance sur leur rival, le Real Madrid – ainsi que la Ligue des champions.