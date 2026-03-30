Le FC Barcelone demande à João Cancelo de « négocier la résiliation de son contrat » alors qu'il peine à retenir l'ancien arrière latéral de Manchester City

Les Blaugrana se réjouissent de l'impact qu'a eu le joueur de 31 ans depuis son retour au club en janvier. Cependant, avec seulement un an restant sur son contrat avec Al-Hilal, un nouveau prêt est pratiquement hors de question, à moins que le défenseur n'accepte de prolonger son contrat avec le club de la Pro League saoudienne – une option qui ne présente actuellement aucun attrait pour le joueur. Par conséquent, la stratégie principale de Barcelone consiste à encourager l'arrière latéral à négocier la « résiliation de son contrat », selon Marca.

En obtenant cette résiliation, Cancelo pourrait rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre, évitant ainsi le paiement d’une indemnité de transfert que le club est réticent à verser. Cependant, cette voie exigerait un sacrifice financier important de la part de l’ancien joueur de Manchester City, qui devrait renoncer au reste de son salaire lucratif au Moyen-Orient. Bien qu’il ait déjà accepté une baisse de salaire pour revenir en Catalogne, cette nouvelle étape représenterait une perte de revenus bien plus importante.