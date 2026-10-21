L’international espagnol passera une IRM dès son retour en Catalogne afin de déterminer s’il souffre d’une déchirure complète de l’adducteur ou d’une lésion musculaire moins grave. Le service médical du FC Barcelone espère éviter une longue indisponibilité au champion du monde, mais les premières évaluations en provenance d’Espagne ne rassurent guère le staff technique.

Selon un premier article de Diario AS, les premiers examens indiquent une déchirure de l’adducteur gauche, qui éloignerait Olmo des terrains pendant environ un mois. Ce diagnostic suscite une vive inquiétude au sein du staff technique : la perte de son principal maître à jouer au milieu de terrain priverait l’équipe d’un atout créatif essentiel à un moment décisif du calendrier automnal.