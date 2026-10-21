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Le FC Barcelone craint que Dani Olmo ne manque le Clasico et soit indisponible jusqu’à cinq semaines après une suspicion de déchirure d’un adducteur face au PSG
Double coup dur pour les géants catalans
Flick a vu le parcours sans faute de son équipe s'interrompre brutalement à Paris, tandis qu'Olmo était victime d'une blessure musculaire malvenue. Le milieu offensif a dû s'arrêter pendant une première période mouvementée, cédant sa place à Fermin Lopez avant que les buts inscrits en fin de match par Vitinha et Fabian Ruiz ne scellent le sort de la rencontre. Le gardien Joan Garcia a réalisé dix arrêts magnifiques, mais les visiteurs ont finalement concédé leur première défaite de la saison.
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Des examens complémentaires détermineront le délai de rétablissement
L’international espagnol passera une IRM dès son retour en Catalogne afin de déterminer s’il souffre d’une déchirure complète de l’adducteur ou d’une lésion musculaire moins grave. Le service médical du FC Barcelone espère éviter une longue indisponibilité au champion du monde, mais les premières évaluations en provenance d’Espagne ne rassurent guère le staff technique.
Selon un premier article de Diario AS, les premiers examens indiquent une déchirure de l’adducteur gauche, qui éloignerait Olmo des terrains pendant environ un mois. Ce diagnostic suscite une vive inquiétude au sein du staff technique : la perte de son principal maître à jouer au milieu de terrain priverait l’équipe d’un atout créatif essentiel à un moment décisif du calendrier automnal.
La multiplication des absences perturbe le rythme de l’équipe
L’absence prolongée d’Olmo aggrave considérablement la crise qui s’accentue en défense et au milieu de terrain pour Flick. Le meneur de jeu rejoint Eric Garcia, Andreas Christensen et Jules Kounde à l’infirmerie.
La défaite face aux Parisiens a aussi mis brusquement fin au début de saison 2026-27 impressionnant de Barcelone, qui avait jusque-là enchaîné 11 victoires et inscrit 50 buts toutes compétitions confondues. Cet élan offensif s’est interrompu au cours d’une rencontre débridée, marquée par 40 tirs et 11 occasions franches. Les champions de France ont contraint Garcia à effectuer dix arrêts en première période : c’est le plus grand nombre de tirs cadrés subis par les Blaugrana avant la pause dans cette compétition depuis 2003-04.
Cette victoire mémorable a également permis à Luis Enrique, ancien entraîneur de Barcelone, d’égaler le record du PSG de 13 matches européens consécutifs sans défaite.
- PsnewZ
Des matches cruciaux mettent à l’épreuve un effectif diminué
Olmo semble certain de manquer le choc très attendu du Clasico de dimanche contre son grand rival, Madrid, au Camp Nou. Si le délai de rétablissement de cinq semaines se confirme, Flick devra également se passer du meneur de jeu lors des prochains matches contre Alaves, Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal et Sabah. L’entraîneur allemand devra donc compter sur ses autres options au milieu de terrain pour préserver l’avance de son équipe en tête de la Liga et maintenir le cap en Europe.
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