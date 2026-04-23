Le FC Barcelone confirme que Lamine Yamal est forfait pour le reste de la saison et s'exprime sur les chances de la star espagnole de participer à la Coupe du monde après une blessure catastrophique

Si les Blaugrana se sont réjouis d’avoir empoché trois nouveaux points face au Celta, grâce à une 27e victoire de la saison qui leur permet de conserver neuf points d’avance sur leur rival du Clásico, le Real Madrid, en tête du classement de la Liga, ce succès a été assombri par la blessure malheureuse subie par Yamal.

L’international espagnol, auteur d’un penalty transformé cinq minutes avant la mi-temps, a ressenti une gêne musculaire et a cédé sa place juste avant la pause. Un moment de flottement a saisi le banc catalan, avant que l’on comprenne la gravité potentielle de la blessure.