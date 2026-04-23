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Le FC Barcelone confirme que Lamine Yamal est forfait pour le reste de la saison et s'exprime sur les chances de la star espagnole de participer à la Coupe du monde après une blessure catastrophique
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Que s’est-il passé pour Yamal lors de la victoire contre le Celta Vigo ?
Si les Blaugrana se sont réjouis d’avoir empoché trois nouveaux points face au Celta, grâce à une 27e victoire de la saison qui leur permet de conserver neuf points d’avance sur leur rival du Clásico, le Real Madrid, en tête du classement de la Liga, ce succès a été assombri par la blessure malheureuse subie par Yamal.
L’international espagnol, auteur d’un penalty transformé cinq minutes avant la mi-temps, a ressenti une gêne musculaire et a cédé sa place juste avant la pause. Un moment de flottement a saisi le banc catalan, avant que l’on comprenne la gravité potentielle de la blessure.
Le point du Barça sur la blessure de Yamal
Dans un communiqué publié sur son site officiel et sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone a fait le point sur l’état de santé de Yamal : « Les examens effectués ont confirmé que le joueur de l’équipe première Lamine Yamal souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche (muscle biceps fémoral). Le joueur suivra un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la saison, mais il devrait être disponible pour la Coupe du monde. »
L’équipe de Hansi Flick, qui vise un nouveau sacre national, doit encore disputer six rencontres de Liga d’ici la fin de la saison 2025-2026. Yamal manquera donc l’intégralité de ces rendez-vous, dont le clasico à domicile face au Real Madrid, programmé au Camp Nou le 10 mai.
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Gavi se dit « dévasté » après la blessure malheureuse de Yamal.
Après la victoire du Barça contre le Celta, Flick a exprimé son souhait de voir Yamal revenir rapidement, tout en reconnaissant que la blessure du jeune talent pourrait l’éloigner des terrains pendant un moment.
Gavi, son partenaire en sélection espagnole, qui connaît bien les tribulations de l’infirmerie, figurait parmi les premiers à exprimer son inquiétude. Interrogé par Movistar Plus, il a confié : « Pour moi, c’est le meilleur et sa blessure est un véritable cauchemar pour nous. J’étais complètement dévasté dans les vestiaires. »
Yamal participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ? La prudence est de mise.
Barcelone estime que Yamal, vainqueur de l'Euro 2024, sera prêt pour défendre les couleurs de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, mais les médecins invitent à la prudence.
Le Dr Pedro Luis Ripoll, spécialiste en médecine du sport, a confié à Cadena Ser : « La blessure de Lamine Yamal présente un taux de récidive de 30 %, il faut donc faire preuve d’une extrême prudence quant aux délais de récupération.
Si la lésion se limite au corps du muscle, le pronostic est plus favorable ; en revanche, si elle touche la jonction myotendineuse ou le tendon lui-même, elle peut s’avérer plus sérieuse et imposer quatre à six semaines d’arrêt.
Compte tenu du risque de récidive, il semble peu probable qu’il puisse intégrer la sélection pour la Coupe du monde. La plus grande prudence s’impose. »
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Combien de buts Yamal a-t-il marqués lors de la saison 2025-2026 ?
Yamal, qui a fait ses débuts à 15 ans et a depuis battu de nombreux records, a donc vu sa saison la plus prolifique en tant que joueur senior prendre fin prématurément. Il a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues, un record personnel.
Seize de ces réalisations ont été signées en Liga. Seul le champion du monde David Villa, auteur de 18 buts en 2010-2011, a fait mieux en une saison de championnat avec le Barça depuis le début du siècle.