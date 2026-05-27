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Le FC Barcelone aurait soumis une offre de 69 millions de livres sterling pour recruter Anthony Gordon, dans l’espoir de devancer le Bayern Munich et de s’attacher les services de l’ailier de Newcastle
Le Barça lance une offre initiale très élevée
Selon The Athletic, le FC Barcelone a soumis une offre officielle de 80 millions d’euros (69 millions de livres sterling) pour Gordon, assortie de bonus liés aux performances. Le club catalan veut absolument recruter le joueur de 25 ans et a déjà contacté ses représentants en vue d’un transfert en Liga. Les négociations sont en cours, le Barça souhaitant finaliser l’opération rapidement.
L’entraîneur Flick et le directeur sportif Deco, grands admirateurs de l’ancien joueur d’Everton, estiment qu’il peut occuper avec efficacité le poste occupé cette saison par Marcus Rashford. Ce dernier a brillé en prêt en Espagne, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives ; Barcelone dispose bien d’une option d’achat de 30 millions d’euros sur l’attaquant mancunien jusqu’au 15 juin, mais le club privilégie désormais la venue de Gordon.
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La stratégie financière qui sous-tend ce transfert
Bien que le montant du transfert soit nettement supérieur à la clause libératoire de Rashford, le FC Barcelone considère que l’arrivée de Gordon est plus pertinente sur le plan financier à long terme. Les dirigeants catalans estiment que les exigences salariales plus modestes de l’attaquant et la possibilité de lui proposer un contrat plus long, grâce à son jeune âge, leur permettront d’amortir l’investissement sur plusieurs exercices, conformément à leurs contraintes économiques strictes.
Cette approche stratégique intervient alors que Newcastle est sous pression pour gérer son effectif. En fin de saison, l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe, a admis avoir écarté Gordon de certaines feuilles de match parce qu’il « se tournait vers l’avenir », alimentant les spéculations selon lesquelles le club se prépare à une vie sans sa star.
Battre le Bayern à la vitesse
Barcelone n’est pas le seul grand club européen sur les traces de Gordon ; jusqu’à récemment, le Bayern Munich était considéré comme le favori pour recruter l’international anglais. Le géant de la Bundesliga reste intéressé, mais il aurait hésité à s’aligner sur l’évaluation de 80 millions d’euros et aurait donc exploré d’autres options. Chelsea et Arsenal ont également suivi l’ailier, mais le Barça a désormais pris une longueur d’avance sur ses rivaux grâce à cette proposition concrète.
L’international anglais a déjà connu une saga médiatique lorsqu’il a failli rejoindre Liverpool en 2024 dans le cadre d’un échange impliquant Joe Gomez. Revenant sur ce transfert avorté, il avait confié : « Ça ne s’est pas fait. J’ai d’abord dû m’y faire, puis m’y refaire, ce qui a été difficile. »
Liverpool ne revenant pas à la table des négociations cet été, la voie semble libre pour un départ à l’étranger.
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Un talent à suivre de près ?
L’ailier a pris part à 46 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 17 buts pour Newcastle cette saison. Ses performances en Ligue des champions ont été particulièrement remarquables, puisqu’il a marqué à 10 reprises en seulement 12 rencontres. Ces prestations lui ont permis de s’imposer dans l’effectif anglais sous la houlette de Thomas Tuchel. Gordon a d’ailleurs récemment été retenu dans la sélection de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du monde, après avoir disputé son 17e match international contre le Japon.
Recruté 40 millions de livres sterling auprès d’Everton en janvier 2023, il a déjà porté le maillot des Magpies à 152 reprises et confirmé son statut d’attaquant parmi les plus directs et les plus redoutables de la Premier League.