Le FC Barcelone aurait soumis une offre de 69 millions de livres sterling pour recruter Anthony Gordon, dans l’espoir de devancer le Bayern Munich et de s’attacher les services de l’ailier de Newcastle

Selon The Athletic, le FC Barcelone a soumis une offre officielle de 80 millions d’euros (69 millions de livres sterling) pour Gordon, assortie de bonus liés aux performances. Le club catalan veut absolument recruter le joueur de 25 ans et a déjà contacté ses représentants en vue d’un transfert en Liga. Les négociations sont en cours, le Barça souhaitant finaliser l’opération rapidement.

L’entraîneur Flick et le directeur sportif Deco, grands admirateurs de l’ancien joueur d’Everton, estiment qu’il peut occuper avec efficacité le poste occupé cette saison par Marcus Rashford. Ce dernier a brillé en prêt en Espagne, inscrivant 14 buts et délivrant 14 passes décisives ; Barcelone dispose bien d’une option d’achat de 30 millions d’euros sur l’attaquant mancunien jusqu’au 15 juin, mais le club privilégie désormais la venue de Gordon.