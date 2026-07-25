Le FC Barcelone apporte son soutien à la famille d’un ouvrier décédé lors des travaux de rénovation du Camp Nou

Une enquête est en cours sous l’égide des Mossos d’Esquadra, qui ont confirmé avoir saisi le tribunal d’instruction de garde ainsi que le ministère catalan de l’Économie et du Travail, conformément au protocole en vigueur en cas de décès sur le lieu de travail. Selon la presse espagnole, la victime effectuait des travaux de peinture depuis une nacelle élévatrice au moment de l’accident. C’est le premier décès recensé sur le chantier depuis le lancement des travaux de rénovation en juin 2023.

Ce drame survient alors que la sécurité sur les grands chantiers de construction demeure un sujet de préoccupation majeur en Espagne, la rénovation du Camp Nou étant l’un des projets d’infrastructure les plus ambitieux de Barcelone ces dernières années. Lancé en juin 2023, ce chantier de plusieurs milliers de travailleurs a déjà connu des retards liés à des problèmes de permis et à des plaintes concernant les conditions de travail ; il est aujourd’hui concentré sur la finalisation d’un anneau de compression destiné à soutenir la nouvelle toiture du stade.