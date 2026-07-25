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Le FC Barcelone apporte son soutien à la famille d’un ouvrier décédé lors des travaux de rénovation du Camp Nou
Une tragédie frappe le stade en pleine rénovation
Le monde du football et la communauté catalane sont en deuil après un accident mortel survenu vendredi au Spotify Camp Nou. Un ouvrier du bâtiment de 54 ans, membre de l’équipe chargée de rénover le stade emblématique du FC Barcelone, a perdu la vie alors qu’il était en service.
Les travaux, l’un des projets phares du club, visent à entrer dans une nouvelle ère infrastructurelle : rénovation complète des installations et port de la capacité à 105 000 places, pour que le Camp Nou demeure l’un des stades les plus prestigieux au monde.
- AFP
Après cette tragique nouvelle, le FC Barcelone a publié un communiqué officiel pour exprimer son deuil et sa solidarité avec les proches de la victime. Le club a déclaré : « Le FC Barcelone déplore profondément le décès de l’ouvrier qui a perdu la vie hier dans l’accident du travail survenu lors des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou.
Les Blaugrana ont clairement indiqué leur intention d’apporter toute l’aide nécessaire en cette période difficile. Le communiqué officiel poursuit en soulignant l’implication des plus hauts responsables du club : « Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, tient à présenter personnellement ses condoléances à la famille et se tient à sa disposition au nom de l’ensemble du club. »
Premier accident mortel depuis le coup d’envoi des travaux
Une enquête est en cours sous l’égide des Mossos d’Esquadra, qui ont confirmé avoir saisi le tribunal d’instruction de garde ainsi que le ministère catalan de l’Économie et du Travail, conformément au protocole en vigueur en cas de décès sur le lieu de travail. Selon la presse espagnole, la victime effectuait des travaux de peinture depuis une nacelle élévatrice au moment de l’accident. C’est le premier décès recensé sur le chantier depuis le lancement des travaux de rénovation en juin 2023.
Ce drame survient alors que la sécurité sur les grands chantiers de construction demeure un sujet de préoccupation majeur en Espagne, la rénovation du Camp Nou étant l’un des projets d’infrastructure les plus ambitieux de Barcelone ces dernières années. Lancé en juin 2023, ce chantier de plusieurs milliers de travailleurs a déjà connu des retards liés à des problèmes de permis et à des plaintes concernant les conditions de travail ; il est aujourd’hui concentré sur la finalisation d’un anneau de compression destiné à soutenir la nouvelle toiture du stade.
Un stade qui attend toujours sa pleine reprise
Le FC Barcelone évolue depuis près de trois ans hors de son antre habituel, le temps que les travaux de rénovation se poursuivent. Le club a d’abord pris ses quartiers à l’Estadi Olímpic Lluis Companys, avant de réintégrer partiellement un Camp Nou à capacité réduite en novembre dernier. Ce calendrier va toutefois s’allonger : plusieurs mois de matchs supplémentaires sont prévus à Montjuïc, le temps d’achever la troisième tribune et la structure du toit, éléments clés de la rénovation en cours.
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