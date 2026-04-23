Le FC Barcelone annonce une saison blanche ! Lamine Yamal échappe toutefois apparemment au pire scénario

Son indisponibilité est estimée à au moins cinq ou six semaines, voire davantage en cas de convalescence plus longue.

Il reste exactement sept semaines avant le coup d’envoi de la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud est programmé le 11 juin ; l’Espagne entrera en lice quatre jours plus tard, le 15 juin, face au Cap-Vert.