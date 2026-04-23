Le FC Barcelone a annoncé jeudi que Yamal souffre d’une lésion musculaire à la cuisse, mais le club assure que sa présence à la Coupe du monde n’est pas menacée. Auparavant, le quotidien espagnol Mundo Deportivo avait évoqué une déchirure musculaire et mis en doute sa participation à la compétition.
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Le FC Barcelone annonce une saison blanche ! Lamine Yamal échappe toutefois apparemment au pire scénario
Son indisponibilité est estimée à au moins cinq ou six semaines, voire davantage en cas de convalescence plus longue.
Il reste exactement sept semaines avant le coup d’envoi de la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud est programmé le 11 juin ; l’Espagne entrera en lice quatre jours plus tard, le 15 juin, face au Cap-Vert.
- AFP
Yamal s’est blessé après avoir transformé un penalty.
Lamine Yamal s’est blessé de manière aussi surprenante qu’inopportune lors de la rencontre face au Celta Vigo. À la 40^e minute, le jeune joueur de 18 ans a transformé avec brio un penalty qu’il avait lui-même obtenu, donnant l’avantage au Barça, score final du match. Mais au lieu de célébrer, il a immédiatement signalé à ses coéquipiers, depuis le banc des remplaçants, qu’il s’était blessé. Il s’est alors effondré et s’est allongé sur la pelouse, tandis que ses partenaires, pour certains perplexes, se sont rassemblés autour de lui.
L’équipe médicale du Barça est immédiatement entrée sur la pelouse pour soigner la jeune pépite, avant que celle-ci ne quitte le terrain en boitant légèrement, visiblement contrariée. Il s’est directement dirigé vers les vestiaires, remplacé par Roony Bardghji.