Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Karim Adeyemi et engage des négociations avec le Borussia Dortmund

Selon la presse espagnole, le dossier pourrait se régler rapidement : le contrat d’Adeyemi expire en 2027 et lejoueur a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas le prolonger. Concrètement, le Borussia Dortmund ne peut pas se montrer trop gourmand. L’international allemand estime que son passage au Signal Iduna Park est terminé, et il serait contre-productif de le retenir contre son gré, au risque de le voir partir gratuitement l’été prochain.