Barcelone a trouvé un accord avec Karim Adeyemi. Selon Fabrizio Romano, l’ailier du Borussia Dortmund s’est mis d’accord avec les Blaugrana sur les termes salariaux et la durée du contrat ; il ne reste plus qu’un accord entre les deux clubs pour finaliser le transfert. Laporta, désireux d’offrir à Flick une nouvelle arme offensive après l’échec du dossier Rashford, a déjà transmis une proposition officielle aux Allemands, qui l’examinent.
Traduit par
Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Karim Adeyemi et engage des négociations avec le Borussia Dortmund
Pas de renouvellement de contrat, direction la vente à prix bradé.
Selon la presse espagnole, le dossier pourrait se régler rapidement : le contrat d’Adeyemi expire en 2027 et lejoueur a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas le prolonger. Concrètement, le Borussia Dortmund ne peut pas se montrer trop gourmand. L’international allemand estime que son passage au Signal Iduna Park est terminé, et il serait contre-productif de le retenir contre son gré, au risque de le voir partir gratuitement l’été prochain.
LE RÔLE DE MENDES
Adeyemi a toujours placé Barcelone en tête de sa liste de souhaits. L’été dernier, il avait déjà repoussé la Juventus pour tenter de rallier l’Espagne, mais le dossier avait échoué à cause du fair-play financier et de certaines réserves sur ses performances. Cet été pourrait toutefois être le bon : son agent, Jorge Mendes, travaille activement à créer les conditions nécessaires pour finaliser le transfert.
LES STATISTIQUES D’ADEYEMI
Adeyemi a disputé 146 matchs avec le Borussia Dortmund, marquant 36 buts et délivrant 25 passes décisives. Il compte également 11 sélections et un but avec l’Allemagne. Précédemment au Red Bull Salzbourg, il a totalisé 94 matchs, 33 buts et 24 passes décisives.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles