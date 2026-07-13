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Le FC Barcelone a présenté une offre de transfert pour l’« exceptionnel » Julián Álvarez, mais cette proposition « n’est pas illimitée ». Joan Laporta a par ailleurs adressé un avertissement ferme à l’Atlético de Madrid
Laporta fixe le tempo pour le dossier Alvarez
En direct des États-Unis, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France, Joan Laporta a rapidement fixé les limites de la négociation concernant Julián Álvarez. Si le Barça est bel et bien intéressé par l’ancien Citizen, le président catalan a prévenu que l’offre actuelle n’attendrait pas éternellement.
« Nous ne nous plierons pas aux exigences de quiconque. C’est nous qui fixons le rythme. Nous avons présenté une offre, mais elle n’est ni permanente ni illimitée. Nous verrons combien de temps elle restera valable. Nous avons déjà exprimé notre intention de recruter le joueur demandé par l’entraîneur et le staff technique. Nous l’apprécions beaucoup et je pense que c’est un joueur fantastique », a déclaré Laporta aux journalistes.
- AFP
Mettre les choses au clair avec l'Atlético de Madrid
Les relations entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont souvent été complexes, surtout en matière de transferts très médiatisés. Laporta a évoqué d’éventuelles frictions entre les deux géants espagnols, laissant entendre qu’il avait personnellement veillé à ce que leur proposition soit clairement comprise par la direction du Metropolitano.
« Nous avons de très bonnes relations avec eux. Il y a eu une certaine confusion autour de notre offre, que j’ai clarifiée. Nous ne les avons pas pressés outre mesure. J’ai juste précisé que, s’ils trouvaient une alternative, notre proposition restait valable. Et c’est là-dessus que les discussions se sont arrêtées, pour l’instant », a conclu le président.
Pourquoi le Barça s’intéresse à Alvarez
La cote d'Alvarez n'a cessé de grimper après ses exploits lors de la Coupe du monde 2026, où il a récemment inscrit un but décisif spectaculaire pour l'Argentine face à la Suisse en quarts de finale.
Le joueur de 26 ans a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues pour l’Atlético la saison dernière, et son efficacité devant le but ainsi que sa polyvalence tactique en font la priorité du staff technique du FC Barcelone, qui cherche à faire évoluer son attaque.
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Et maintenant ?
Barcelone affronte une concurrence acharnée d’Arsenal pour Alvarez, qui tenterait de faire capoter le transfert avant même le début de la préparation estivale. Toutefois, l’attaquant argentin pencherait en faveur d’un avenir en Espagne.
Pour l’instant, toute son attention reste tournée vers la Coupe du monde, l’Argentine se préparant à affronter l’Angleterre mercredi en demi-finale.
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