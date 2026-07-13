En direct des États-Unis, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France, Joan Laporta a rapidement fixé les limites de la négociation concernant Julián Álvarez. Si le Barça est bel et bien intéressé par l’ancien Citizen, le président catalan a prévenu que l’offre actuelle n’attendrait pas éternellement.

« Nous ne nous plierons pas aux exigences de quiconque. C’est nous qui fixons le rythme. Nous avons présenté une offre, mais elle n’est ni permanente ni illimitée. Nous verrons combien de temps elle restera valable. Nous avons déjà exprimé notre intention de recruter le joueur demandé par l’entraîneur et le staff technique. Nous l’apprécions beaucoup et je pense que c’est un joueur fantastique », a déclaré Laporta aux journalistes.







