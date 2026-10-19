Le FC Barcelone connaît de nouvelles perturbations dans son déplacement avant son match crucial de Ligue des champions face au PSG, mardi. Un épais brouillard en Espagne a empêché l’avion de l’équipe de décoller à l’heure pour la capitale française, selon SPORT.

L’effectif devait initialement arriver à Paris lundi vers midi. Mais ce retard imprévu a contraint le club à modifier le programme et les horaires de ses derniers préparatifs d’avant-match. Ce nouveau contretemps survient à un moment crucial pour le club espagnol, qui doit désormais se dépêcher de prendre ses marques à Paris avant cet important rendez-vous européen.