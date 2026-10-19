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Le FC Barcelone à nouveau confronté à des perturbations dans ses déplacements : son vol pour Paris retardé avant le choc face au PSG en Ligue des champions
La préparation bouleversée
Le FC Barcelone connaît de nouvelles perturbations dans son déplacement avant son match crucial de Ligue des champions face au PSG, mardi. Un épais brouillard en Espagne a empêché l’avion de l’équipe de décoller à l’heure pour la capitale française, selon SPORT.
L’effectif devait initialement arriver à Paris lundi vers midi. Mais ce retard imprévu a contraint le club à modifier le programme et les horaires de ses derniers préparatifs d’avant-match. Ce nouveau contretemps survient à un moment crucial pour le club espagnol, qui doit désormais se dépêcher de prendre ses marques à Paris avant cet important rendez-vous européen.
- AFP
Cloué au sol par un épais brouillard
Selon le même rapport, un épais brouillard matinal rendait le décollage dangereux à l’aéroport. L’équipe est restée bloquée en attendant que les conditions météorologiques s’améliorent suffisamment.
Cette attente imprévue a directement perturbé le programme soigneusement établi par le staff technique. Le Barça avait organisé son itinéraire pour permettre aux joueurs de se reposer au maximum et de rester concentrés avant le coup d’envoi, mardi soir.
Des complications de voyage sont la dernière chose que souhaite un entraîneur avant un match européen à fort enjeu. L’effectif devra désormais s’adapter rapidement une fois arrivé en France.
Un deuxième voyage cauchemardesque
Fait remarquable, c’est la deuxième fois en quelques jours que le Barça rencontre des problèmes de déplacement. Le club a connu une difficulté similaire juste après sa victoire 5-2 face au Real Betis en Liga.
Les mauvaises conditions météorologiques en Andalousie ont contraint l’équipe à passer la nuit de samedi à Séville au lieu de rentrer immédiatement en avion. Les joueurs n’ont pu regagner Barcelone que dimanche matin.
Ces deux contretemps logistiques en l’espace de 48 heures ajoutent une difficulté sur le plan physique. La gestion de la récupération et de la fatigue des joueurs est soudain devenue une priorité inattendue pour le staff médical.
- AFP
Adapter les plans à Paris
Arrivé en France plus tard que prévu, Barcelone doit désormais réorganiser son programme d’avant-match. Les obligations médiatiques et les dernières séances d’entraînement au stade pourraient être décalées en raison de ce retard.
Malgré ces complications en dehors du terrain, la priorité reste le match. Le Barça espère que ce voyage perturbé n’affectera pas sa performance face au PSG. Une victoire en France demeure son seul objectif pour obtenir un résultat capital en Ligue des champions.
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