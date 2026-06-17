Interrogé sur les rumeurs incessantes concernant son attaquant vedette et le FC Barcelone, Cerezo s’est montré catégorique : tout transfert dépend de la clause libératoire. « Julian est un joueur de l’Atlético de Madrid. Quiconque le souhaite peut venir consulter son contrat (la clause libératoire), et s’il est intéressé, il le recrutera ; sinon, il ne le fera pas. C’est le sujet de l’été, tout le monde sait où nous en sommes. Julian est un joueur de l’Atlético de Madrid et je suis convaincu qu’il y restera », a-t-il tranché dans El Desmarque.

En évoquant directement la clause libératoire de 500 millions d’euros, Cerezo éteint net tout espoir de négociation inférieure, échelonnée ou non. Si le Barça espère qu’une offre garantie de 135 millions d’euros, augmentée de primes, pourrait faire pencher la balance, l’Atlético n’envisage pour l’instant aucun accord sous le montant légalement fixé.