Getty Images
Traduit par
Le FC Barcelone a lancé un nouvel avertissement concernant le transfert de Julián Álvarez, alors que le président de l’Atlético de Madrid refuse de céder sur l’indemnité réclamée, fixée à 500 millions d’euros
L'Atleti maintient fermement sa position sur la valeur d'Alvarez.
La saga autour d’Alvarez prend un nouveau tournant : l’Atlético de Madrid réaffirme sa position, « il n’est pas à vendre ». Le FC Barcelone, qui a fait de l’ancien Citizen sa cible prioritaire pour animer l’attaque sous les ordres de Flick, se heurte pour l’instant à un refus catégorique de la direction du Metropolitano. Alors que le Barça préparerait une offre supérieure à 135 millions d’euros pour tenter de convaincre ses rivaux de Liga, le président colchonero Enrique Cerezo renvoie toute la pression sur le club catalan.
- Getty/GOAL
Cerezo rappelle à Barcelone qu’il doit se référer au contrat
Interrogé sur les rumeurs incessantes concernant son attaquant vedette et le FC Barcelone, Cerezo s’est montré catégorique : tout transfert dépend de la clause libératoire. « Julian est un joueur de l’Atlético de Madrid. Quiconque le souhaite peut venir consulter son contrat (la clause libératoire), et s’il est intéressé, il le recrutera ; sinon, il ne le fera pas. C’est le sujet de l’été, tout le monde sait où nous en sommes. Julian est un joueur de l’Atlético de Madrid et je suis convaincu qu’il y restera », a-t-il tranché dans El Desmarque.
En évoquant directement la clause libératoire de 500 millions d’euros, Cerezo éteint net tout espoir de négociation inférieure, échelonnée ou non. Si le Barça espère qu’une offre garantie de 135 millions d’euros, augmentée de primes, pourrait faire pencher la balance, l’Atlético n’envisage pour l’instant aucun accord sous le montant légalement fixé.
Les tensions s’exacerbent dans une polémique sur les réseaux sociaux
La bataille autour du transfert d’Alvarez s’est à nouveau envenimée entre les deux géants espagnols. L’Atlético a récemment surpris en raillant l’intérêt du Barça par le biais d’annonces parodiques concernant les arrivées de Lamine Yamal et Pedri. Cette mise en scène était accompagnée d’un communiqué accusant le club catalan d’utiliser une « machine de propagande » pour déstabiliser Alvarez à l’approche du prochain mercato.
Cette réaction trahit la frustration des Colchoneros, qui estiment être victimes d’une campagne de « fuites calculées » destinée à dévaluer le joueur. Dans un communiqué au ton tranché, le club madrilène a appelé ses supporters à ne pas « croire tout ce qu’ils voient, surtout quand cela concerne le Barça ». Un climat empoisonné qui promet, le cas échéant, des négociations très tendues.
- Getty Images
Le Real Madrid se lance dans la course pour recruter la star argentine.
Le FC Barcelone n’est pas seul dans ce dossier : le Real Madrid a récemment essuyé un refus de l’Atlético pour une offre record de 150 millions d’euros. Florentino Pérez, qui avait promis un nouveau « Galactico » après sa réélection, visait en priorité Alvarez.
Cet échec prouve qu’une offre record ne suffit pas à convaincre l’Atlético. Les deux rivaux du Clásico étant prêts à tout pour s’attacher les services de ce joueur de 26 ans, son prix ne devrait pas baisser de sitôt. Le Barça doit donc renoncer à sa cible principale ou trouver le financement d’un transfert record malgré une surveillance économique toujours aussi stricte.