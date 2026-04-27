Selon ESPN, l’Argentin de 26 ans est depuis longtemps dans le viseur du Camp Nou, les recruteurs le suivant de près depuis son passage à River Plate, avant qu’il ne rejoigne finalement Manchester City. Le Barça a désormais pris contact avec l’Atlético pour sonder le terrain en vue d’un éventuel transfert cet été.

Pour autant, recruter l’international argentin s’annonce complexe. Recruté par l’Atlético seulement en 2024 pour un montant pouvant atteindre 95 millions d’euros, il est par ailleurs protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros. Si le Barça espère que sa volonté personnelle de partir imitera le précédent transfert d’Antoine Griezmann entre les deux clubs, l’Atlético évalue l’attaquant à environ 120 millions d’euros, un obstacle financier de taille que le président Joan Laporta devra surmonter.