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Le FC Barcelone a entamé des pourparlers avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de Julián Álvarez, alors que Robert Lewandowski se rapproche de la sortie
Flick cherche un nouveau numéro 9.
Selon ESPN, l’Argentin de 26 ans est depuis longtemps dans le viseur du Camp Nou, les recruteurs le suivant de près depuis son passage à River Plate, avant qu’il ne rejoigne finalement Manchester City. Le Barça a désormais pris contact avec l’Atlético pour sonder le terrain en vue d’un éventuel transfert cet été.
Pour autant, recruter l’international argentin s’annonce complexe. Recruté par l’Atlético seulement en 2024 pour un montant pouvant atteindre 95 millions d’euros, il est par ailleurs protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros. Si le Barça espère que sa volonté personnelle de partir imitera le précédent transfert d’Antoine Griezmann entre les deux clubs, l’Atlético évalue l’attaquant à environ 120 millions d’euros, un obstacle financier de taille que le président Joan Laporta devra surmonter.
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Lewandowski se dirige vers la sortie
Le recrutement d’Alvarez est étroitement lié à l’avenir de Lewandowski. Âgé de 38 ans au coup d’envoi de la saison prochaine, le vétéran polonais demeure une menace redoutable, mais le club se prépare déjà à un changement de garde. Selon plusieurs sources, les géants italiens Juventus et AC Milan seraient en pole position pour recruter l’attaquant légendaire, libre de tout contrat, et lui offrir le statut de titulaire qu’il brigue encore sur la scène européenne.
Le Barça souhaite bien lui proposer une prolongation, mais à un salaire nettement réduit et avec un rôle moins central. Conscient de ces contraintes, l’attaquant devrait partir, une option qui libérerait une marge salariale précieuse. Les Blaugrana pourraient alors se tourner vers un successeur plus jeune, capable de mener l’attaque pour les années à venir.
L'agent dément les rumeurs concernant sa recherche d'une maison
Si l’intérêt manifesté par le leader de la Liga est bien réel, l’entourage d’Alvarez s’empresse de minimiser les rumeurs d’un transfert imminent. Des informations ont récemment fait surface, laissant entendre que la famille du joueur de 26 ans aurait été aperçue en train de visiter des biens immobiliers en Catalogne, mais son agent, Fernando Hidalgo, n’a pas tardé à qualifier ces allégations d’absolument absurdes et de pure invention.
Hidalgo a déclaré : « C’est faux à 1000 %. Aucun membre de sa famille n’est allé à Barcelone. La dernière fois, c’était pour le match contre l’Atlético, et ils sont rentrés à Madrid le lendemain. »
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Évaluation des options offensives
Si Alvarez reste leur priorité, le FC Barcelone explore d’autres pistes pour renforcer son attaque. L’avenir de Marcus Rashford est également étudié : l’attaquant de Manchester United, actuellement prêté en Espagne, a impressionné l’entraîneur Hansi Flick. Si le Barça dispose d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour finaliser ce transfert, il pourrait hésiter à verser la totalité de cette somme et se pencher sur d’autres profils, notamment l’ailier du Real Betis Abde Ezzalzouli.
Parallèlement, le club écoutera les offres pour Ferran Torres, entré dans la dernière année de son contrat. Si le Barça doit encore naviguer avec prudence en raison des règles du fair-play financier, il se montre confiant quant à son retour sous la limite salariale de la Liga cet été, condition sine qua non pour financer l’arrivée d’un joueur du calibre d’Alvarez.