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Le FC Barcelone a déposé une seconde plainte auprès de l’UEFA, contestant l’arbitrage de son match de quart de finale de la Ligue des champions perdu contre l’Atlético de Madrid
Laporta fustige un arbitrage « honteux » et le VAR
Pour la deuxième fois en une semaine à peine, le FC Barcelone a saisi l’instance dirigeante pour dénoncer avec force les prestations de l’arbitrage et du système VAR. Cette réclamation porte sur plusieurs incidents survenus aussi bien lors du match aller que du match retour.
Le président Joan Laporta, intervenant au Godo, a dénoncé un arbitrage « honteux » à ce stade de la compétition. Il a énuméré plusieurs décisions litigieuses : le carton rouge de Pau Cubarsi, la main supposée de Marc Pubill, l’expulsion d’Eric Garcia, un penalty non sifflé sur Dani Olmo et un choc controversé entre Fermin Lopez et Juan Musso.
« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Atlético Madrid, mais cela ne change rien au fait que l’arbitrage d’hier, tant de la part de l’arbitre principal que du VAR, était une honte », a déclaré Laporta. « Ce qu’ils nous ont fait est intolérable. Au match aller, ils ne nous avaient déjà pas accordé un penalty évident et ils avaient expulsé un joueur alors qu’il s’agissait d’un carton jaune, car Giuliano [Simeone] n’avait pas le ballon sous contrôle. Ce carton rouge nous a beaucoup fait mal.
« C’était une double confrontation où les décisions arbitrales nous ont beaucoup pénalisés. Lors du match retour, Eric Garcia n’était pas le dernier défenseur, Kounde arrivait. L’arbitre avait sorti un premier carton jaune avant que la VAR ne l’annule. Le tir de Ferran Torres était valable, le penalty sur Dani Olmo était évident, la faute sur Fermin était intolérable, sa lèvre supérieure était complètement fendue, puis Gavi a écopé d’un carton alors qu’il souffrait et qu’on lui posait des points de suture. C’est inacceptable. »
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Le Barça invoque des préjudices sportifs et économiques
Dans un communiqué officiel légèrement plus mesuré que les propos de Joan Laporta, le club catalan estime tout de même que plusieurs décisions arbitrales, lors des deux manches de la double confrontation, ne respectent pas les Lois du Jeu. Selon le texte, ces erreurs seraient dues à une mauvaise interprétation du règlement et à une intervention insuffisante du système VAR dans des actions d’importance évidente.
Le club estime en outre que ces erreurs, loin d’être anodines, ont altéré le cours de la compétition. « Selon le FC Barcelone, l’accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur la conduite des matchs et le résultat final de la double confrontation, causant un préjudice sportif et économique significatif pour l’entité », conclut le communiqué.
Un appel à la réforme technologique et à la transparence
Outre sa demande de réparation concernant ces décisions spécifiques, le club catalan se positionne comme un fer de lance dans la lutte pour l'amélioration des normes d'arbitrage à l'échelle européenne. Le club a rappelé à l'UEFA ses griefs antérieurs et a exprimé son souhait de voir le système réformé afin d'éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent à l'avenir.
« Par cette réclamation, le club réitère ses demandes auprès de l’UEFA et propose simultanément de collaborer afin d’améliorer le système d’arbitrage, pour garantir une application plus rigoureuse, équitable et transparente des Lois du Jeu », a-t-il ajouté.
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L’UEFA a rejeté l’appel précédent.
La semaine dernière, le FC Barcelone a durci le ton en pointant du doigt la main de Pubill lors du match aller. Le club catalan a soutenu qu’il s’agissait d’un penalty évident, le ballon étant en jeu au moment du contact, et a réclamé une enquête officielle, la diffusion de l’audio du VAR ainsi que des sanctions contre l’équipe arbitrale.
L’UEFA a toutefois rejeté cette première réclamation avec promptitude et dédain. Mardi après-midi, l’instance continentale a tranché : aucune faute passible de sanction n’a été commise dans la surface de réparation de l’Atlético. Elle a déclaré la protestation « irrecevable », attisant ainsi le courroux du Camp Nou, qui poursuit désormais son offensive sur le terrain juridique et administratif.