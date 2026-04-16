Pour la deuxième fois en une semaine à peine, le FC Barcelone a saisi l’instance dirigeante pour dénoncer avec force les prestations de l’arbitrage et du système VAR. Cette réclamation porte sur plusieurs incidents survenus aussi bien lors du match aller que du match retour.

Le président Joan Laporta, intervenant au Godo, a dénoncé un arbitrage « honteux » à ce stade de la compétition. Il a énuméré plusieurs décisions litigieuses : le carton rouge de Pau Cubarsi, la main supposée de Marc Pubill, l’expulsion d’Eric Garcia, un penalty non sifflé sur Dani Olmo et un choc controversé entre Fermin Lopez et Juan Musso.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Atlético Madrid, mais cela ne change rien au fait que l’arbitrage d’hier, tant de la part de l’arbitre principal que du VAR, était une honte », a déclaré Laporta. « Ce qu’ils nous ont fait est intolérable. Au match aller, ils ne nous avaient déjà pas accordé un penalty évident et ils avaient expulsé un joueur alors qu’il s’agissait d’un carton jaune, car Giuliano [Simeone] n’avait pas le ballon sous contrôle. Ce carton rouge nous a beaucoup fait mal.

« C’était une double confrontation où les décisions arbitrales nous ont beaucoup pénalisés. Lors du match retour, Eric Garcia n’était pas le dernier défenseur, Kounde arrivait. L’arbitre avait sorti un premier carton jaune avant que la VAR ne l’annule. Le tir de Ferran Torres était valable, le penalty sur Dani Olmo était évident, la faute sur Fermin était intolérable, sa lèvre supérieure était complètement fendue, puis Gavi a écopé d’un carton alors qu’il souffrait et qu’on lui posait des points de suture. C’est inacceptable. »