Le FC Barcelone a déposé une réclamation auprès de l'UEFA au sujet de la longueur de la pelouse de l'Atlético de Madrid, juste avant la finale de la Ligue des champions

Une vidéo montre Hansi Flick pointant du doigt la pelouse du stade Metropolitano et évoquant la hauteur du gazon. Ce geste a immédiatement alimenté les spéculations sur un possible mécontentement de Barcelone concernant l’état du terrain, juste avant cette rencontre européenne cruciale.

Selon AS, les responsables blaugranas ont ensuite précisé qu’aucune réclamation officielle n’avait été déposée, tout en confirmant que Flick avait partagé ses observations avec les responsables de l’UEFA, lesquels ont ensuite suivi leurs protocoles d’inspection habituels.