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Le FC Barcelone a déposé une réclamation auprès de l'UEFA au sujet de la longueur de la pelouse de l'Atlético de Madrid, juste avant la finale de la Ligue des champions
Flick exprime ses réserves sur l’état de la pelouse avant la rencontre décisive.
Une vidéo montre Hansi Flick pointant du doigt la pelouse du stade Metropolitano et évoquant la hauteur du gazon. Ce geste a immédiatement alimenté les spéculations sur un possible mécontentement de Barcelone concernant l’état du terrain, juste avant cette rencontre européenne cruciale.
Selon AS, les responsables blaugranas ont ensuite précisé qu’aucune réclamation officielle n’avait été déposée, tout en confirmant que Flick avait partagé ses observations avec les responsables de l’UEFA, lesquels ont ensuite suivi leurs protocoles d’inspection habituels.
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L'Atlético rejette les critiques concernant l'état du terrain
Selon ce même article, l’Atlético a rejeté les critiques sur l’état de sa pelouse avant le match retour. Le club assure que le gazon est en bon état, voire bien meilleur qu’il y a un mois. Les Rojiblancos soulignent également que les températures clémentes enregistrées à Madrid ces dernières semaines ont contribué à préserver la qualité de la surface du Metropolitano.
Cette mise au point intervient après que le terrain a été pointé du doigt lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey contre le FC Barcelone. Sur le premier but, le ballon avait rebondi de façon surprenante pour Joan García, précipitant la défaite 4-0 des Colchoneros.
Le bilan mitigé de Barcelone au Metropolitano
Il s’agit de la troisième visite du FC Barcelone au Metropolitano cette saison, et les performances de l’équipe de Flick y ont été irrégulières. Les Catalans s’étaient d’abord inclinés 4-0 en Copa del Rey, avant de s’imposer 2-1 en Liga grâce à un but décisif de Robert Lewandowski en fin de match. La saison passée, le club blaugrana avait déjà goûté à la victoire sur cette pelouse, s’imposant 4-2 en championnat et 1-0 en coupe. Cette familiarité avec l’antre madrilène pourrait expliquer pourquoi Flick a immédiatement pointé du doigt toute modification de la surface de jeu, à la veille d’une rencontre aux enjeux considérables.
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Les quarts de finale de la Ligue des champions entrent dans leur phase décisive.
Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’affronteront au stade Metropolitano pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, l’Atlético menant 2-0 au score cumulé. L’équipe de Flick compte neuf points d’avance en tête de la Liga, mais une nouvelle élimination en Coupe face à l’Atlético serait un coup dur pour les Blaugrana, qui espèrent une performance nettement meilleure pour réussir un retour mémorable.