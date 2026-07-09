Le FC Barcelone a déposé une « offre officielle » pour recruter Karim Adeyemi, tandis que l’attaquant du Borussia Dortmund s’est déjà mis d’accord avec le champion d’Espagne

Le FC Barcelone a rapidement pris les devants pour s’assurer les services d’Adeyemi, Sky Sport affirmant que l’attaquant allemand est déterminé à rejoindre le club catalan cet été. Selon les informations disponibles, le joueur aurait déjà donné son accord verbal pour un contrat à long terme avec le Barça, ce qui ouvre la voie au transfert, sous réserve d’un accord entre les deux clubs sur le montant de l’indemnité.

Dortmund évalue actuellement sa valeur à environ 40 millions d’euros, d’autant plus qu’il entame la dernière ligne droite de son contrat avec le club. S’étant imposé comme l’un des ailiers les plus dangereux d’Allemagne, sa décision de chercher un nouveau défi a contraint le BVB à agir, afin d’éviter de perdre un atout précieux à un prix réduit l’été prochain.







