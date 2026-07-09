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Le FC Barcelone a déposé une « offre officielle » pour recruter Karim Adeyemi, tandis que l’attaquant du Borussia Dortmund s’est déjà mis d’accord avec le champion d’Espagne
Les conditions personnelles sont désormais actées pour son arrivée au Camp Nou.
Le FC Barcelone a rapidement pris les devants pour s’assurer les services d’Adeyemi, Sky Sport affirmant que l’attaquant allemand est déterminé à rejoindre le club catalan cet été. Selon les informations disponibles, le joueur aurait déjà donné son accord verbal pour un contrat à long terme avec le Barça, ce qui ouvre la voie au transfert, sous réserve d’un accord entre les deux clubs sur le montant de l’indemnité.
Dortmund évalue actuellement sa valeur à environ 40 millions d’euros, d’autant plus qu’il entame la dernière ligne droite de son contrat avec le club. S’étant imposé comme l’un des ailiers les plus dangereux d’Allemagne, sa décision de chercher un nouveau défi a contraint le BVB à agir, afin d’éviter de perdre un atout précieux à un prix réduit l’été prochain.
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L'influence de Flick et la « touche Mendes »
L'un des principaux artisans de ce transfert est l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, qui connaît parfaitement le profil d'Adeyemi pour l'avoir côtoyé au sein de l'équipe nationale allemande. Convaincu par sa vitesse et ses courses directes, l’entraîneur allemand voit en lui l’atout idéal pour nourrir son pressing haut. Polyvalent sur tout le front de l’attaque, Adeyemi offrirait à Flick plusieurs solutions pour renforcer un secteur déjà composé de Lamine Yamal et Raphinha.
Les négociations ont été facilitées par le super-agent Jorge Mendes, qui représente le joueur. Selon les sources, Mendes aurait déjà proposé Adeyemi aux Blaugrana à plusieurs reprises, mais les contraintes financières bien connues du club avaient jusqu’ici bloqué toute avancée. Aujourd’hui, grâce à une approche plus structurée, le dossier prend enfin un élan significatif.
Cette situation n'affecte en rien la piste menant à Julian Álvarez.
Si l'offre formulée pour Adeyemi traduit une volonté affirmée de renforcer les ailes, elle ne marque pas pour autant la fin des ambitions barcelonaises sur le marché des transferts. D'après l'expert en transferts Fabrizio Romano, l'arrivée éventuelle de l'ailier allemand n'affectera pas la quête d'un nouveau numéro 9, Julian Álvarez restant la cible prioritaire pour le poste d'attaquant central.
Suivi depuis mai, l’Argentin est toujours perçu comme la solution idéale pour apporter concurrence et efficacité devant le but.
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Des options d'échange de joueurs sont à l'étude
Afin de contenir sa masse salariale et ses dépenses de transfert, le FC Barcelone cherche des solutions innovantes pour abaisser les 40 millions d’euros nécessaires à l’opération. L’une d’elles serait d’inclure des joueurs marginaux ou de jeunes talents dans la transaction, afin de rendre l’offre plus séduisante pour Dortmund. Selon plusieurs sources, Roony Bardghji et Guille Fernandez seraient cités dans les discussions préliminaires.
Bardghji, arrivé au Barça avec de grands espoirs, se montre de plus en plus frustré par son manque de temps de jeu en équipe première, tandis que Fernandez figure depuis quelque temps sur les radars du BVB.
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