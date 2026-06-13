Selon The Athletic, Arsenal envisagerait de formuler une offre au Club de Bruges pour le joueur international grec. Le montant évoqué s’élèverait à 40 millions d’euros pour le joueur de 24 ans, qui est sous contrat avec le champion de Belgique jusqu’en 2029.
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Le FC Arsenal cherche un ailier gauche : un ancien joueur vedette de deuxième division figurerait sur sa short-list
Lors de la saison 2023/24, Tzolis, évoluant sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga, a brillé en inscrivant 24 buts et en délivrant 10 passes décisives en 37 matchs. Malgré ces statistiques remarquables, il n’a pas pu empêcher le club rhénan de s’incliner face au VfL Bochum en barrages, malgré une victoire initiale 3-0 à l’aller.
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Selon les dernières informations, Christos Tzolis se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre un grand club.
L’attaquant grec a rejoint la Belgique à l’été 2024 et y affiche d’excellentes statistiques, tout en accumulant une précieuse expérience en Ligue des champions.
En mai, l’attaquant a confié au journal belge Nieuwsblad qu’il pourrait envisager un départ vers un club anglais, allemand, espagnol ou italien engagé en C1, le Paris Saint-Germain étant également sur les rangs.
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Arsenal s’est heurté au refus de la Juventus concernant Kenan Yildiz.
Selon The Athletic, Arsenal aurait coché le nom de Tzolis comme plan B à Kenan Yildiz, la pépite offensive de la Juventus Turin. Les Gunners se sont toutefois heurtés à un refus catégorique du champion d’Italie, qui a signifié que le jeune Turc n’était pas à vendre.
Champion d’Angleterre la saison passée après 22 ans d’attente, Arsenal a ensuite buté sur le PSG en finale de la Ligue des champions, battu aux tirs au but.
Christos Tzolis : le parcours et les statistiques de l’attaquant grec
Équipe
Matchs
Buts
Passes décisives
FC Bruges
108
43
45
Fortuna Düsseldorf
37
24
10
Norwich City
30
3
2
Twente Enschede
15
3
-
PAOK Salonique
57
17
10