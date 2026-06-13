Le FC Arsenal cherche un ailier gauche : un ancien joueur vedette de deuxième division figurerait sur sa short-list

L’attaquant grec a rejoint la Belgique à l’été 2024 et y affiche d’excellentes statistiques, tout en accumulant une précieuse expérience en Ligue des champions.

En mai, l’attaquant a confié au journal belge Nieuwsblad qu’il pourrait envisager un départ vers un club anglais, allemand, espagnol ou italien engagé en C1, le Paris Saint-Germain étant également sur les rangs.