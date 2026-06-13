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Mikel ArtetaGetty Images

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Le FC Arsenal cherche un ailier gauche : un ancien joueur vedette de deuxième division figurerait sur sa short-list

Premier League
Mercato
Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
C. Tzolis

Le champion d'Angleterre entend renforcer encore son effectif de prestige. Christos Tzolis figurerait parmi les cibles envisagées.

Selon The Athletic, Arsenal envisagerait de formuler une offre au Club de Bruges pour le joueur international grec. Le montant évoqué s’élèverait à 40 millions d’euros pour le joueur de 24 ans, qui est sous contrat avec le champion de Belgique jusqu’en 2029.

  • Lors de la saison 2023/24, Tzolis, évoluant sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga, a brillé en inscrivant 24 buts et en délivrant 10 passes décisives en 37 matchs. Malgré ces statistiques remarquables, il n’a pas pu empêcher le club rhénan de s’incliner face au VfL Bochum en barrages, malgré une victoire initiale 3-0 à l’aller.

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  • Christos Tzolis(C)Getty Images

    Selon les dernières informations, Christos Tzolis se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre un grand club.

    L’attaquant grec a rejoint la Belgique à l’été 2024 et y affiche d’excellentes statistiques, tout en accumulant une précieuse expérience en Ligue des champions.

    En mai, l’attaquant a confié au journal belge Nieuwsblad qu’il pourrait envisager un départ vers un club anglais, allemand, espagnol ou italien engagé en C1, le Paris Saint-Germain étant également sur les rangs.

  • Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport

    Arsenal s’est heurté au refus de la Juventus concernant Kenan Yildiz.

    Selon The Athletic, Arsenal aurait coché le nom de Tzolis comme plan B à Kenan Yildiz, la pépite offensive de la Juventus Turin. Les Gunners se sont toutefois heurtés à un refus catégorique du champion d’Italie, qui a signifié que le jeune Turc n’était pas à vendre.

    Champion d’Angleterre la saison passée après 22 ans d’attente, Arsenal a ensuite buté sur le PSG en finale de la Ligue des champions, battu aux tirs au but.

  • Christos Tzolis : le parcours et les statistiques de l’attaquant grec

    Équipe

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    FC Bruges

    108

    43

    45

    Fortuna Düsseldorf

    37

    24

    10

    Norwich City

    30

    3

    2

    Twente Enschede

    15

    3

    -

    PAOK Salonique

    57

    17

    10