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Le favori de Mauricio Pochettino adresse un message « historique » aux joueurs de Tottenham en difficulté, alors que Roberto De Zerbi prend les rênes des Spurs
Wanyama appelle à l'unité sous la houlette de De Zerbi
Alors que Tottenham est confronté à une menace très réelle de relégation, Wanyama a appelé l'équipe et les supporters à soutenir sans réserve le nouvel entraîneur, De Zerbi. Le tacticien italien a hérité d'une équipe qui ne devance la zone de relégation que d'un seul point, mais Wanyama estime que l'ancien joueur de Brighton est la personne idéale pour redresser la barre au Tottenham Hotspur Stadium.
À propos de cette nomination, Wanyama n'a pas tari d'éloges sur le nouveau venu sur le banc. « Je pense que tout le monde devrait simplement se rallier derrière lui », a déclaré le Kenyan au Times. « C'est un jeune entraîneur fantastique et je pense qu'il tiendra ses promesses. De Zerbi a démontré que partout où il est passé, il a fait progresser le club. Alors pourquoi pas avec les Spurs ? Je sais qu'il va redresser la barre. Il tiendra ses promesses. »
L'Italien a déjà clairement indiqué qu'il s'engageait à long terme dans ce projet, déclarant notamment qu'il resterait l'entraîneur de Tottenham la saison prochaine, quel que soit le classement du club en championnat.
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Faire face aux craintes de relégation
Il y a deux ans à peine, l'idée que les Spurs puissent être relégués en Championship aurait semblé impossible, mais une série de résultats désastreux et une vague de blessures sans précédent ont mis le club à rude épreuve. Wanyama a admis qu'il devait souvent rassurer ses voisins inquiets quant à l'avenir du club.
« Je leur rappelle à quel point ils sont bons », a déclaré Wanyama à propos de l'effectif actuel. « Et je leur dis que certains d’entre eux ont déjà marqué l’histoire en remportant l’Europa League. Ils doivent veiller à ne pas gâcher ce qu’ils ont accompli auparavant, afin de sortir le club de la zone de relégation. Et je sais qu’ils en sont capables, car ils sont meilleurs que ce que les gens pensent. Leur situation actuelle ne les définit pas. Elle ne définit pas le club. »
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S'inspirer de l'esprit de Pochettino
C'est sous les ordres de Pochettino que Wanyama a connu ses meilleures années ; on évoquait d'ailleurs un retour de ce dernier aux Spurs avant la nomination de De Zerbi. Alors que de nombreux supporters espéraient le retour de l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Wanyama estime que les joueurs doivent désormais retrouver cette même motivation interne que l'Argentin exigeait autrefois.
« Il était comme une figure paternelle pour tout le monde, car il était présent sur le terrain et en dehors », se souvient Wanyama. « Et il était très exigeant, d’une manière tout à fait unique. Il traitait chaque joueur selon ses besoins. Il connaissait les points forts de chacun et savait qui avait besoin d’être encouragé ou d’un petit coup de pouce pour se réveiller. Il a toujours été honnête avec moi. Je voulais lui montrer que je pouvais rester au plus haut niveau grâce au travail acharné qu’il exigeait. »
La lutte de Tottenham pour éviter la relégation
De Zerbi prendra les rênes de Tottenham pour la première fois dimanche prochain, lors du déplacement des Spurs à Sunderland en Premier League. L'équipe ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation.