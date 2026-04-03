Alors que Tottenham est confronté à une menace très réelle de relégation, Wanyama a appelé l'équipe et les supporters à soutenir sans réserve le nouvel entraîneur, De Zerbi. Le tacticien italien a hérité d'une équipe qui ne devance la zone de relégation que d'un seul point, mais Wanyama estime que l'ancien joueur de Brighton est la personne idéale pour redresser la barre au Tottenham Hotspur Stadium.

À propos de cette nomination, Wanyama n'a pas tari d'éloges sur le nouveau venu sur le banc. « Je pense que tout le monde devrait simplement se rallier derrière lui », a déclaré le Kenyan au Times. « C'est un jeune entraîneur fantastique et je pense qu'il tiendra ses promesses. De Zerbi a démontré que partout où il est passé, il a fait progresser le club. Alors pourquoi pas avec les Spurs ? Je sais qu'il va redresser la barre. Il tiendra ses promesses. »

L'Italien a déjà clairement indiqué qu'il s'engageait à long terme dans ce projet, déclarant notamment qu'il resterait l'entraîneur de Tottenham la saison prochaine, quel que soit le classement du club en championnat.



