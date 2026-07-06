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Sandro Tonali Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le fait que Tottenham ait déboursé 100 millions de livres pour Sandro Tonali confirme une nouvelle fois que le marché des transferts a sombré dans l’irrationnel. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes de la fenêtre estivale 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
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Ligue 1
FEATURES

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période des transferts. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout l’ouverture du mercato qui fait battre les cœurs. En 2026, la fenêtre de transfert s’annonce d’ores et déjà bouillonnante, avec des stars de premier plan prêtes à s’engager dans des clubs prêts à aligner les millions avant la clôture du 1er septembre.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour tous les acteurs, mais dans bien des cas, au moins l’un des clubs, voire le joueur, se demande ce qu’il serait advenu s’il avait fait un autre choix lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Consultez l’intégralité de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Pour Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Qualifié pour la Ligue des champions la saison passée après avoir mis fin à sa disette de titres en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient investi judicieusement ces millions, alors record britannique, l’histoire aurait pu être différente. Ils ont au contraire dilapidé des sommes considérables en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est révélé marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon, acté bien avant la fin d’une saison catastrophique, n’a fait que confirmer la tendance. Mais c’est la vente de Tonali à Tottenham, de tous les clubs possibles, qui a sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les semaines à venir, achevant de dissiper le rêve. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisent leurs investissements sportifs, annonçant d’autres déboires à venir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce transfert à neuf chiffres, qui risque d’être gaspillé. Note : F

    Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il d’un signe de panique ou d’une marque d’ambition ? Peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari – un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du moment. Note : B+

    Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer chez lui, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par le prix demandé par Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins curieuse. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, l’opération pourrait alors s’avérer bénéfique pour le milieu transalpin à long terme… Note : C+ Mark Doyle

    Mark Doyle

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 millions d’euros)

    Côté Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’avoir inclus une clause libératoire aussi modeste dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures de proue, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Reste que, dans sa meilleure version, il figure parmi les meilleurs arrières latéraux offensifs du moment ; or, 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 23 millions de dollars) représentent une mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu tirer bien plus sur le marché actuel d’un joueur sous contrat pour encore deux ans. Pour être honnête, l’Inter avait sans doute les mains liées : lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait exigé cette clause, fixée à 25 millions d’euros pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant d’être revue à la baisse cette année. Note : C

    Pour Madrid : Le Real réalise une nouvelle opération astucieuse, fidèle à sa réputation de chasseur de bonnes affaires malgré les contraintes financières de la Liga. Dumfries vaut au moins le double des 20 millions d’euros déboursés, et ce montant est bien inférieur aux 30 millions initialement prévus pour recruter un arrière droit capable de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende Dani Carvajal. Comme son homologue anglais, il reste toutefois davantage un défenseur latéral dont l’apport est plus perceptible offensivement que défensivement, ce qui pourrait créer un déséquilibre exploitable par les adversaires plus huppés. À 30 ans, il n’incarne pas une solution à long terme, mais pour un tel montant, il constitue une solution provisoire tout à fait valable pour au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, illustre parfaitement la raison pour laquelle le Néerlandais a insisté pour que cette clause libératoire figure dans son contrat. Arrivé en 2021 en provenance du PSV, il a été un fidèle serviteur de l’Inter, contribuant à 55 buts en 207 apparitions comme arrière droit, et aidant les Nerazzurri à remporter la Serie A en 2023-24 et 2025-26, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a sans aucun doute mérité ce qui pourrait bien être son dernier grand transfert, et son faible coût permettra d’alléger quelque peu la pression au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parviendra à évincer Alexander-Arnold de l’équipe, d’autant plus qu’il aurait eu des discussions avec José Mourinho au sujet du rôle qu’il est appelé à jouer. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Ducôté de Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera le départ d’Anderson — artisan majeur de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière —, son départ laisse un vide difficile à combler. Reste que l’aspect financier ne sera pas un souci. Que le montant réel s’élève à 116 ou à 130 millions de livres (Forest évoque la seconde somme), il s’agit d’une somme colossale pour un joueur recruté 35 millions de livres seulement il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera au City Ground, la direction affichera surtout de la satisfaction, car Forest a réalisé une véritable affaire aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico González ni Matheus Nunes n’ont jamais vraiment convaincu dans le rôle de sentinelle. Anderson, lui, semble taillé pour la fonction. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a totalisé plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui laisse penser qu’il s’intégrera sans peine dans le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que l’opération illustre à merveille la « taxe anglaise » : à 23 ans, Anderson est certes un très bon joueur, peut-être futur grand, mais il n’a pour l’instant qu’une poignée de saisons solides à Forest et zéro minute en Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il avait continué à représenter l’Écosse au niveau international plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à peiner à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il paraît plus complet que Kalvin Phillips au même âge, d’autant que Rodri pourrait ne pas se dresser entre lui et une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola à Manchester City reste incertaine, c’est une chance pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

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  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 juillet : Matheus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour West Ham : un transfert colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de la Premier League. Dès que les Hammers ont été relégués, il était évident que des ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de la part des clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’est donc absolument pas une surprise. Ce qui surprend, c’est que West Ham ait obtenu exactement le montant réclamé pour le Portugais, alors que sa position de négociation semblait défavorable. Pour une fois, la direction des Hammers, souvent critiquée à juste titre, mérite des éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux exercices catastrophiques, dont le second les a menés aux portes de la relégation, les Spurs ont réagi promptement pour ne plus jamais se retrouver dans une telle position. Si le recrutement de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling constituait déjà une déclaration d’intention, ce nouveau coup enfonce le clou. Âgé de 21 ans, Fernandes est un joueur talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes et dont le profil semble taillé pour s’épanouir au sein d’une équipe plus solide. Roberto De Zerbi le considère comme l’homme de base de son projet de jeu. Reste que l’opération respire l’urgence. Comme l’a révélé leur intérêt pour Sandro Tonali, les Spurs sont prêts à tout pour refondre un milieu de terrain trop juste et ont donc accepté de payer le prix fort pour éloigner Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit absolument porter ses fruits pour les Spurs – et ce, dès maintenant – sous peine de devenir rapidement un nouveau sujet de critique à l’encontre des propriétaires du club. Pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a versé 60 millions d’euros au Benfica pour João Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans ; il doit donc vraiment prouver qu’il en est capable. Note : C+

    Pour Fernandes : un choix surprenant a priori. Le milieu était annoncé dans le viseur de Manchester United, Liverpool ou encore du PSG. Il a finalement opté pour les Spurs, qui ont terminé la saison dernière juste devant West Ham, avec deux points d’avance, ce qui ressemble à un simple transfert latéral. Néanmoins, les Londoniens devraient être bien plus solides la saison prochaine et Fernandes correspond parfaitement au profil de milieu de terrain que De Zerbi peut faire éclore. Reste à savoir combien de temps l’Italien restera à Tottenham, aucune des deux parties n’étant réputée pour sa stabilité, mais le Portugais est certain de débuter d’entrée, ce qui n’aurait pas été acquis ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV vers le Bayern Munich, 50 millions d’euros)

    Pour le PSV, cette élimination, si elle est décevante, n’en demeure pas moins logique. Saibari a conquis trois titres consécutifs sous les couleurs Eindhovennaises, et son influence n’a cessé de grandir. Il était donc inévitable qu’un grand d’Europe vienne le chercher. Certains estiment que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde pour fixer son prix, Saibari pouvant encore monter en valeur en Amérique du Nord ; reste qu’il s’agit d’une belle somme pour un joueur recruté à Genk il y a quatre ans pour un peu plus de 5 millions d’euros. Les fonds ainsi récupérés devraient être réinvestis judicieusement par un club qui, malgré ses ventes récurrentes, continue de dominé la scène néerlandaise. Note : B 

    Pour le Bayern : une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles sous les couleurs du Maroc. À 25 ans, il a marqué lors des trois matchs de poule de son pays en Coupe du monde, avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl, le Bayern travaillait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Ce n’était donc pas une décision prise à la hâte pour s’offrir un joueur en vue lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait la technique, l’engagement et la polyvalence nécessaires pour renforcer une ligne d’attaque déjà redoutable – et nous ne voyons aucune raison de douter de cette analyse. Note : A

    Pour Saibari : l’été de tous les succès. La Coupe du monde ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui : ses performances dynamiques avec une équipe marocaine très impressionnante ont séduit le grand public. Il réalise désormais le classique « transfert de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si s’imposer dans un onze alignant Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala risque d’être un véritable défi. Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui ; il savoure logiquement son moment et se sait déjà capable d’apporter une valeur ajoutée à l’effectif bavarois. Vincent Kompany partage cet avis : le profil du Marocain s’inscrit plus naturellement dans le système de jeu que celui de Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Du côté de l'Atalanta : après avoir finalisé la vente d'Ederson à Manchester United, cette nouvelle opération s'annonce comme une affaire particulièrement astucieuse pour le club. La somme considérable de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars) versée pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première. Le club aurait en effet décidé il y a quelque temps de tirer profit de cette situation plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient le quatrième transfert le plus cher de l’histoire du club. Même si l’on peut regretter que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer au sein du club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, dès que des formations comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a changé d’avis et il était de toute façon peu probable de pouvoir le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que directeur sportif de Chelsea, plutôt qu’en tant qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à ce transfert, et le club a agi rapidement pour conclure un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour devancer l’Inter dans la course à Palestra. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne les vainqueurs du Scudetto ; c’est donc certainement un coup de maître en ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra – désigné Défenseur de l’année en Serie A pour la saison 2025-2026 – devrait s’adapter au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il a les moyens de répondre aux exigences de la Premier League. Néanmoins, après avoir déboursé jusqu’à 55 millions d’euros, on ne peut s’empêcher de penser que Chelsea a surpayé : un montant colossal aux standards de la Serie A, qui aurait apparemment éclipsé l’offre de l’Inter, et le joueur, âgé de 21 ans, manque encore d’expérience, n’ayant qu’une seule saison de haut niveau à son actif. Un certain risque, donc. Note : B

    Pour Palestra : Seul le joueur peut expliquer son choix de Chelsea plutôt que l’Inter, club de son enfance et de ses premiers pas en centre de formation. Toutefois, l’offre des Blues – proche de 100 000 £ par semaine, soit plus du double de la proposition nerazzurra – éclaire en partie cette décision. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et semble avoir sauté sur l’occasion de se mesurer à l’élite anglaise. Il pourra s’appuyer sur l’exemple de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, preuve que de plus en plus de joueurs quittent la Serie A tôt dans leur carrière. Il a sans doute été influencé par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est le jackpot. Les champions d’Europe peuvent se frotter les mains : un club s’est engagé à leur verser une somme considérable pour un joueur de banc qui n’a pas disputé la moindre rencontre de Ligue des champions la saison passée. Rappelons que Ramos était censé résoudre les problèmes offensifs du club, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique ayant trouvé une solution plus efficace en convertissant Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 », ce qui n’est guère flatteur pour le Portugais. Pas plus que le fait qu’il demeure la doublure d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter l’attaquant cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération majeure, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur susceptible de renforcer réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence immédiate : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à percer le mystère de cette opération. Si elle pourrait présager le départ prochain de Rafael Leão, la présence de Jorge Mendes a suscité les habituelles théories du complot, tandis que les liens entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont rappelés à l’appui. Pour l’instant, personne ne sait exactement pourquoi le Milan s’est senti obligé de débourser un montant record pour Ramos. Rappelons-le : il devrait marquer des buts en Serie A et apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre pas la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : l’occasion, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. Son triplé avec le Portugal de Fernando Santos au Mondial 2022 avait laissé penser qu’une star naissait. Mais Roberto Martinez, remplaçant de Santos, a préféré conserver Ronaldo, freinant ainsi l’émergence de l’attaquant. Il est toutefois difficile de dire qu’il a mis suffisamment de pression sur Ronaldo et Martinez pour les pousser vers la sortie. Le scénario a été similaire à Paris, où l’on considère que, si le PSG possède un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en fait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, d’autant plus colossal pour un club de Serie A. À lui de jouer, Gonçalo : il est temps de prouver sa valeur… Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato enencaissant 52 millions de livres (70 millions de dollars) pour un joueur acheté 2 millions de livres six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic figurant en bonne place sur leur liste de cibles dans le cadre d’un transfert distinct, après son impressionnant prêt à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un bon vivier de défenseurs centraux, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute senti la nécessité d’agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Les Spurs s'offrent tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut à l'arrière-garde londonienne. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap en rejoignant un club plus ambitieux à mi-parcours de sa carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes choses après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne dispute pas de compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive crédible alors qu’ils entrent dans une période de transition post-relégation évitée de justesse en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club a enregistré une plus-value substantielle sur un joueur acquis l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros. Cependant, le club de Pampelune était pénalisé par une clause de rachat de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel épisode de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz pour remplacer à long terme Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont bondi pour leur ravir la pépite alors que les discussions étaient avancées et l’offre des Tynesiders presque acceptée. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut jouer sur les deux ailes ainsi qu’au centre, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final semble avoir appartenu au joueur. On ne peut pas vraiment lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à La Masia puis passé par le Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’installer durablement et briller sous les ordres de son compatriote Iraola, dont le style devrait lui faciliter l’adaptation. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera peut-être à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois se voir offrir de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert décente au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incongru de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, émaillée d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations épuisantes, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’optimisme affiché par le joueur en avril. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D

    Pour le Real Madrid : Le club merengue, qui courtise Konaté depuis des mois, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même sans frais de transfert, c’est un pari risqué au vu des performances médiocres du défenseur central lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt en novembre dernier, un signe éloquent. Le Français reste un défenseur solide lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien plus limitée que sur les bords de la Mersey face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Konaté a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, lui aussi arrivé libre à Madrid, et les galères de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite confiance et son meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon clé de l’un des plus grands clubs du monde, au sein du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr, toutefois. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – que Bernardo avait lui-même alimentées –, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a tout bouleversé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs madrilènes, incarnant exactement ce que Mourinho attend de son effectif : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter le maillot d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Europe est un défi qu’il relèvera avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du milieu de terrain lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un départ laborieux, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste. Cela dit, Chelsea l’avait sans doute surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son désir de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront probablement de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu sa valeur baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur l’arrivée attendue de Valentin Barco pour compenser. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme élevée pour un club qui a récemment fait preuve de prudence sur le marché des transferts, impose un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons de haut niveau les « Blancos » pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède en tout cas les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur a réussi son pari : quitter un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Les médias avaient largement rapporté que le défenseur souhaitait retourner en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir filer au Bernabéu alors que l’Atlético de Madrid suivait aussi le dossier. Pas étonnant que le dossier se soit bouclé si vite : Cucurella aurait aussitôt donné son feu vert dès l’appel du Real. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, ce départ est chargé d’émotion. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en tant que meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à tenter de le céder dès le mercato d’hiver, en vain, faute de pouvoir rapatrié Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche défensif semblait moins prioritaire. Ben Davies était blessé, mais les Spurs pouvaient encore compter sur Destiny Udogie, sur le polyvalent Djed Spence et sur la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’équipe. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais on a toujours l’impression que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs lui promettaient. Il a finalement enchaîné les titularisations lors de la seconde partie de saison, arrivant en Amérique du Nord en bonne condition physique. Son départ d’Anfield était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine de l’Écosse. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation en Championship lors de la dernière journée. Néanmoins, Tottenham pourrait s’avérer plus séduisant qu’en janvier, puisque De Zerbi dispose de l’autorité nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson (Atalanta à Manchester United, 35 millions de livres sterling)

    Pour l'Atalanta, c'est une nouvelle démonstration de la pertinence de son modèle économique. Le club avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d'euros et pourrait aujourd'hui presque doubler ce montant, toutes clauses comprises, en le vendant à Manchester United après quatre saisons d'un service exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais c’est précisément le savoir-faire de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts pour les céder au plus offrant quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a fini par accepter de payer le prix demandé pour un joueur dont le contrat n’avait plus qu’un an à courir. Encore un excellent travail de la part de l’une des meilleures cellules de recrutement du circuit. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club réputé pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils se devaient de recruter un nouveau milieu défensif. Leur choix s’est porté sur un profil similaire : un autre Brésilien adepte du tacle et de la récupération, mais capable aussi de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en grande partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car Ederson était alors présenté comme le « pilier » de l’équipe qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo – même s’il n’est pas aussi complet que Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le joueur n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mesurer à un championnat taillé pour ses qualités. À la fois récupérateur et bon gestionnaire du ballon, il représente aussi une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À nos yeux, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de finalement le laisser filer vers Liverpool. Aussi regrettable que cela paraisse, mieux valait céder dès sa demande de transfert pour éviter les turbulences qui ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent – mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement cette manne, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak, et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace crédible pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de remettre de l’ordre dans ses comptes. Or, son premier geste est de débourser 80 millions d’euros pour Gordon : un choix qui interroge. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable de son potentiel offensif. Certes, Gordon a le profil d’ailier que recherche Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes le liant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter enfant, alors qu’il semblait initialement qu’il allait rejoindre le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon. L’arrivée éventuelle de Julián Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression restera énorme : le Barça n’a pas déboursé 80 millions d’euros pour un joueur de second plan. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein de stars, et la tâche s’annonce ardue. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à l’éclat de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle