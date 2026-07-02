Côté Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté ! Après s’être qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière et avoir mis fin à une longue disette en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient investi judicieusement ces millions, alors record britannique, l’histoire aurait pu être différente. Ils ont au contraire dilapidé des sommes considérables en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré dérisoire et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon, acté depuis des mois, n’a fait qu’annoncer la couleur ; c’est la vente de Tonali à Tottenham qui a véritablement sonné le glas du projet. Et le pire est à venir : le capitaine Bruno Guimaraes devrait lui aussi s’en aller d’ici quelques semaines. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisent leurs investissements sportifs, annonçant d’autres déboires à venir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce transfert à neuf chiffres, qui risque d’être gaspillé. Note : F

Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont de nouveau battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il d’un signe de panique ou d’une ambition dévorante ? C’est peut-être juste la preuve d’un marché des transferts complètement fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un chèque équivalent ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari – un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du moment. Note : B+

Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer chez lui, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par le prix demandé par Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins curieuse. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, ce choix pourrait toutefois s’avérer judicieux à long terme pour le milieu transalpin. Note : C+

Mark Doyle