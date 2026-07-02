Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak avant de l’autoriser, trop tard, à rejoindre Liverpool. Aussi regrettable que cela paraisse, mieux valait céder dès sa demande de transfert pour éviter les remous qui ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour se séparer d’un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent – mais il n’a jamais rien réalisé, ni en club ni en sélection, qui justifie les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste désormais pour Newcastle l’impératif d’investir judicieusement cette manne, car le club a déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak, et attirer les meilleurs talents s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace crédible pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-
Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les strictes réglementations financières de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Son premier geste est donc d’investir 80 millions d’euros sur Gordon, ce qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser son image, et on rappelle qu’il a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – mais six face à Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable de son potentiel buteur. Certes, Gordon répond aux attentes de Flick en matière de pressing et de polyvalence, et son salaire sera inférieur à celui de Rashford. Mais des opportunités plus économiques existaient, ce qui suggère que le Barça dépense encore trop. Note : C+
Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a décroché le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes le liant au club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter dans sa jeunesse, alors qu’il semblait initialement qu’il allait rejoindre le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon. L’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression restera énorme : le Barça n’a pas déboursé 80 millions d’euros pour un joueur de second plan. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein d’étoiles, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison barcelonaise. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer des côtés d’Anthony Elanga à ceux de Lamine Yamal ! Note : A
Mark Doyle