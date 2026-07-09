Le fait que Tottenham ait déboursé 100 millions de livres pour Sandro Tonali confirme une nouvelle fois que le marché des transferts a perdu la tête. GOAL passe en revue les opérations les plus coûteuses de l’été 2026

Pour Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Qualifié pour la Ligue des champions la saison passée après avoir mis fin à sa disette de titres en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient réinvesti intelligemment les fonds de ce transfert record, la saison aurait pu prendre une tournure différente. Ils ont au contraire dilapidé des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon, acté bien avant la fin d’une saison catastrophique, n’a fait que confirmer la tendance. Mais c’est la vente de Tonali à Tottenham, de tous les clubs possibles, qui a véritablement sonné le glas des ambitions. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour partir dans les semaines à venir, et les supporters redoutent déjà que ce ne soit pas le dernier clou dans le cercueil. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisant leurs investissements sportifs, d’autres déconvenues sont à prévoir : les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce montant à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il d’un signe de panique ou d’une marque d’ambition ? C’est peut-être juste la preuve d’un marché des transferts complètement fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari – un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration sous l’approche prudente – voire avare – de l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Au lieu de cela, il a rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait de rentrer au pays, et l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par l’indemnité réclamée par Newcastle. Résultat : Tonali atterrit à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, l’opération pourrait alors s’avérer bénéfique pour le milieu transalpin à long terme… Note : C+ Mark Doyle

Mark Doyle