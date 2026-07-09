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Sandro Tonali Tottenham GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le fait que Tottenham ait déboursé 100 millions de livres pour Sandro Tonali confirme une nouvelle fois que le marché des transferts a perdu la tête. GOAL passe en revue les opérations les plus coûteuses de l’été 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Premier League
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Serie A
Ligue 1
FEATURES

Pour nombre de supporters, l’été est bien plus qu’une simple trêve : c’est la période tant attendue du mercato. Si la Coupe du monde quadriennale capte évidemment les regards, c’est surtout la perspective des transferts qui anime les conversations. En 2026, le marché des transferts s’annonce d’ores et déjà bouillant, avec des stars de premier plan prêtes à s’engager dans des clubs prêts à aligner les millions avant la clôture du 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les acteurs, mais dans bien des cas, au moins un club ou le joueur lui-même se demande ce qu’il serait advenu d’un choix différent lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 millions de livres sterling)

    Du côté de Chelsea : L'été agité de Chelsea se poursuit, le club ayant accepté de céder l'un de ses jeunes talents à un rival direct dans la course au top 4 de la Premier League. Andrey Santos semblait pourtant bien progresser après un prêt fructueux chez le club partenaire de Strasbourg, où il avait intégré l'équipe première. Il a été régulièrement aligné tout au long de la saison 2025-2026 et a souvent impressionné en remplaçant Enzo Fernández et Moisés Caicedo. Si le départ de Fernández se confirme, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera donc avec un effectif limité dans ce secteur. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de Manchester United, d’un montant de 48 millions de livres sterling (64 millions de dollars) plus 2 millions de livres de primes, pour un milieu de terrain encore intermittent, s’est avérée trop alléchante pour être refusée. Le modèle « BlueCo » s’applique : Chelsea va enregistrer une plus-value substantielle sur un joueur acheté 16 M£ en 2023, alors qu’il était encore un espoir brésilien prometteur. Cette décision purement commerciale laisse un goût amer, mais la somme considérable proposée rendait l’offre difficile à refuser. Si Santos explose à Manchester United, le deal sera jugé très sévèrement. Note : B-

    Ducôté de Manchester United : un transfert qui interpelle. Après avoir vu leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partir respectivement à Manchester City et à Tottenham, les Red Devils se sont tournés en urgence vers Santos pour éviter de débuter la pré-saison, le 18 juillet, avec seulement Mason Mount comme milieu confirmé, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Selon certaines sources, les dirigeants mancuniens sont restés « sereins » après l’échec Fernandes, mais Santos n’est pas du même calibre que leurs cibles initiales et débourser 50 millions de livres pour un joueur que Chelsea était prêt à céder paraît excessif. Les Red Devils sont certes dans l’obligation de se renforcer au milieu de terrain après le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte, mais ils ont ici surpayé un joueur dont la place de titulaire n’est pas garantie une fois le mercato terminé. Reste qu’à 22 ans, il possède encore une belle marge de progression. Note : C

    Concernant Andrey Santos : Écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison passée entre banc et terrain à Chelsea, le milieu de terrain chercherait un « temps de jeu régulier en équipe première » chez les Red Devils. Reste à voir s’il disposera de plus de temps de jeu à Old Trafford qu’à Stamford Bridge ; cela dépendra en grande partie des autres recrues mancuniennes, son compatriote Ederson étant également sur le point d’arriver et d’autres joueurs devant probablement suivre dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Il pourrait chercher un nouveau départ loin du chaos du board et des changements d’entraîneurs à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que Manchester United lui offre plus de stabilité à long terme. En revanche, les Red Devils peuvent lui promettre la Ligue des champions, ce qui, par défaut, lui assurera davantage de temps de jeu puisque son futur ex-club n’a obtenu aucune qualification européenne. Reste que c’est au joueur de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Pour Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Qualifié pour la Ligue des champions la saison passée après avoir mis fin à sa disette de titres en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient réinvesti intelligemment les fonds de ce transfert record, la saison aurait pu prendre une tournure différente. Ils ont au contraire dilapidé des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon, acté bien avant la fin d’une saison catastrophique, n’a fait que confirmer la tendance. Mais c’est la vente de Tonali à Tottenham, de tous les clubs possibles, qui a véritablement sonné le glas des ambitions. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour partir dans les semaines à venir, et les supporters redoutent déjà que ce ne soit pas le dernier clou dans le cercueil. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisant leurs investissements sportifs, d’autres déconvenues sont à prévoir : les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce montant à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

    Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il d’un signe de panique ou d’une marque d’ambition ? C’est peut-être juste la preuve d’un marché des transferts complètement fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari – un pari que les Spurs ont désespérément besoin de voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration sous l’approche prudente – voire avare – de l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Au lieu de cela, il a rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait de rentrer au pays, et l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par l’indemnité réclamée par Newcastle. Résultat : Tonali atterrit à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, l’opération pourrait alors s’avérer bénéfique pour le milieu transalpin à long terme… Note : C+ Mark Doyle

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 millions d’euros)

    Côté Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’avoir inclus une clause libératoire aussi modeste dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures de proue, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Reste qu’il figure parmi les meilleurs arrières latéraux offensifs du moment quand il est au top de sa forme ; or, 20 millions d’euros (17 M£ / 23 M$) représentent une bien mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu tirer bien plus sur le marché actuel d’un joueur sous contrat pour encore deux ans. Pour être honnête, l’Inter avait sans doute les mains liées : lorsque le Néerlandais a renouvelé son contrat en septembre 2024, il aurait exigé cette clause, fixée à 25 millions d’euros pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant d’être revue à la baisse cette année. Note : C

    Pour Madrid : Le Real réalise une nouvelle opération astucieuse, fidèle à sa réputation de chasseur de bonnes affaires malgré les contraintes financières de la Liga. Dumfries vaut au moins le double des 20 millions d’euros déboursés, une somme bien inférieure aux 30 millions initialement prévus pour recruter un arrière droit capable de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende Dani Carvajal. Comme son homologue anglais, il reste toutefois davantage un atout offensif qu’un verrou défensif, ce qui pourrait créer un déséquilibre exploitable par les adversaires plus huppés. À 30 ans, il n’incarne pas une solution à long terme, mais pour un tel montant, il constitue une solution provisoire tout à fait valable pour au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, illustre parfaitement la raison pour laquelle le Néerlandais a insisté pour que cette clause libératoire figure dans son contrat. Arrivé en 2021 en provenance du PSV, il a été un fidèle serviteur de l’Inter, contribuant à 55 buts en 207 apparitions comme arrière droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le Scudetto 2023-24 et 2025-26 et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a sans aucun doute mérité ce qui pourrait bien être son dernier grand transfert, et son faible coût lui enlèvera un peu de pression au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à évincer Alexander-Arnold, d’autant plus qu’il aurait déjà échangé avec José Mourinho sur le rôle qu’il est appelé à jouer. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Ducôté de Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera le départ d’Anderson — artisan majeur de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière —, son départ laisse un vide difficile à combler. Reste que l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel de la transaction s’élève à 116 millions de livres ou à 130 millions de livres (Forest avance ce dernier chiffre), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au sein de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé un véritable coup de maître aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour plaire. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est certes un très bon joueur, susceptible de devenir un crack, mais il n’a pour l’instant qu’une paire de saisons convaincantes à son actif et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il avait continué à représenter l’Écosse au niveau international plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais pouvoir le faire à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à rencontrer des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très grande différence entre leurs situations respectives réside dans le fait qu’il ne semble pas que Rodri se dressera entre Anderson et une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola à Manchester City reste incertaine, c’est une chance pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 juillet : Matheus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour West Ham : un transfert colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de la Premier League. Dès que les Hammers ont été relégués, il était évident que des ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de grande classe qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de la part des clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’est donc absolument pas une surprise. Ce qui surprend, c’est que West Ham ait obtenu exactement le montant réclamé pour le Portugais, alors que sa position de négociation semblait défavorable. Pour une fois, la direction des Hammers, souvent critiquée à juste titre, mérite des éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Un nouveau signe que le club ne fait pas les choses à moitié cet été. Après deux exercices catastrophiques, dont le second a failli se conclure par une relégation, les Spurs ont agi vite pour ne plus jamais se retrouver dans cette position. Si le recrutement de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling était déjà un message fort, celui-ci élève encore la mise. Fernandes, 21 ans, est un joueur très talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes et dont le profil semble taillé pour s’épanouir dans un club plus solide. Il est également évident que Roberto De Zerbi le considère comme le joueur idéal pour son style de jeu. Cependant, ce transfert dégage indéniablement une impression de désespoir. Comme l’a montré leur intérêt pour Sandro Tonali, les Spurs sont déterminés à tout mettre en œuvre pour réorganiser leur milieu de terrain médiocre et étaient donc prêts à payer le prix fort pour Fernandes afin de repousser les avances de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit absolument porter ses fruits pour les Spurs – et ce, dès maintenant – sous peine de devenir rapidement un nouveau sujet de critique à l’encontre des propriétaires du club. Pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a versé 60 millions d’euros au Benfica pour João Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans ; il doit donc vraiment prouver qu’il en est capable. Note : C+

    Pour Fernandes : un choix surprenant a priori. Le milieu portugais était annoncé dans le viseur de Manchester United, Liverpool et du PSG. Il a finalement opté pour les Spurs, qui ont terminé la saison dernière juste devant West Ham, avec deux points d’avance, ce qui ressemble à un simple transfert latéral. Néanmoins, les Londoniens devraient être bien plus solides la saison prochaine et Fernandes correspond parfaitement au profil de milieu que De Zerbi peut faire exploser. Reste à savoir combien de temps l’Italien restera à Tottenham, aucune des deux parties n’étant réputée pour sa stabilité ; mais le Portugais est certain de débuter d’entrée, ce qui n’aurait pas été acquis ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV vers le Bayern Munich, 50 millions d’euros)

    Pour le PSV, cette élimination, si elle est décevante, n’en demeure pas moins logique. Saibari a conquis trois titres consécutifs sous les couleurs Eindhovennaises, et son influence n’a cessé de grandir. Il était donc inévitable qu’un grand d’Europe vienne le chercher. Certains estiment que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde pour fixer son prix, Saibari pouvant encore monter en valeur en Amérique du Nord ; reste qu’il s’agit d’une belle somme pour un joueur recruté à Genk il y a quatre ans pour un peu plus de 5 millions d’euros. Les fonds ainsi récupérés devraient être réinvestis judicieusement par un club qui, malgré ses ventes récurrentes, continue de dominer le football néerlandais. Note : B 

    Pour le Bayern : une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles sous les couleurs du Maroc. À 25 ans, il a marqué lors des trois matchs de groupe de son pays en Coupe du monde, avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl, le Bayern travaillait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Aucune décision hâtive donc, mais une conviction ancienne : Saïbari possède la technique, l’engagement et la polyvalence nécessaires pour enrichir une ligne d’attaque déjà redoutable. Nous ne voyons aucune raison de douter de cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : l’été de tous les succès. La Coupe du monde ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui : ses performances dynamiques avec une équipe marocaine très impressionnante ont séduit le grand public. Il réalise désormais le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si s’imposer dans un onze de départ comptant Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala risque d’être un véritable défi. Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui ; il se trouve actuellement au septième ciel et estime, à juste titre, qu’il peut s’avérer un renfort très utile pour l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux adapté au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1^(er) juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Du côté de l'Atalanta : après avoir finalisé la vente d'Ederson à Manchester United, cette nouvelle opération s'annonce comme une affaire particulièrement astucieuse pour le club. La somme considérable de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars) versée pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première. Le club aurait en effet décidé il y a quelque temps de tirer profit de cette situation plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient le quatrième transfert le plus onéreux de l’histoire du club. Si l’on peut regretter que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer au sein du club qu’il a rejoint à 10 ans, l’intérêt de formations comme l’Inter et Chelsea a rapidement fait évoluer sa réflexion ; le conserver semblait alors peu réaliste. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que directeur sportif de Chelsea, plutôt qu’en tant qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à ce transfert, et le club a agi rapidement pour conclure un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour devancer l’Inter dans la course à Palestra. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne les vainqueurs du Scudetto ; c’est donc certainement un coup de maître en ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra – désigné Défenseur de l’année de la Serie A pour la saison 2025-2026 – devrait s’adapter au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il a les moyens de répondre aux exigences de la Premier League. Néanmoins, après avoir déboursé jusqu’à 55 millions d’euros, on ne peut s’empêcher de penser que Chelsea a surpayé : un montant colossal aux standards de la Serie A, qui aurait apparemment éclipsé l’offre de l’Inter, et le joueur, âgé de 21 ans, manque encore d’expérience, n’ayant qu’une seule saison de haut niveau à son actif. Un certain risque, donc. Note : B

    Pour Palestra : Seul le joueur peut expliquer son choix de Chelsea plutôt que l’Inter, club de son enfance et de ses premiers pas en centre de formation. Toutefois, l’offre des Blues – proche de 100 000 £ par semaine, soit plus du double de la proposition nerazzurra – éclaire en partie cette décision. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et semble avoir sauté sur l’occasion de se mesurer à l’élite anglaise. Il pourra s’appuyer sur l’exemple de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, preuve que de plus en plus de joueurs quittent la Serie A tôt dans leur carrière. Il a sans doute été influencé par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est le jackpot. Les champions d’Europe peuvent se frotter les mains : un club s’est engagé à leur verser une somme considérable pour un joueur de banc qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais était censé résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 » – un choix qui éclaire peu son talent. Il n’est pas non plus titulaire en sélection, où il reste dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et encore moins au prix fou de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, devrait réellement renforcer l’attaque parisienne. Note : A+

    Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence immédiate : supporters, experts et journalistes transalpins s’échinent à élucider les coulisses de l’opération. Si ce mouvement pourrait présager un départ imminent de Rafael Leão, la présence de Jorge Mendes a alimenté les théories du complot, tandis que les liens entre le propriétaire milanais Gerry Cardinale et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi sont également pointés du doigt. Nul ne sait encore pourquoi le club lombard a déboursé une somme record pour l’attaquant. Rappelons-le : il devrait y trouver un buteur efficace, capable de répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre pas la même garantie de production offensive. Note : D+

    Pour Ramos : l’occasion, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. Son triplé sous le maillot portugais lors de la Coupe du monde 2022 semblait annoncer l’éclosion d’une star. Mais, plutôt que de bâtir l’attaque autour de cet avant-centre prometteur, Roberto Martinez a maintenu sa confiance en Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il est vrai qu’il n’a pas suffisamment brillé pour mettre Ronaldo et Martinez sous une pression réelle. Le scénario a été similaire à Paris, où le constat est sans appel : si le PSG disposait d’un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant d’impact correct. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, d’autant plus colossal pour un club de Serie A. À lui de jouer, Gonçalo : il est temps de prouver sa valeur… Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato enencaissant 52 millions de livres (70 millions de dollars) pour un joueur acheté 2 millions de livres six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un transfert distinct, après son prêt convaincant à Hambourg. Brighton dispose par ailleurs de plusieurs options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir et ont surpayé ce défenseur central après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute senti la nécessité d’agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut aux Spurs. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement dans sa carrière. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à Brighton, il franchit un cap au milieu de sa carrière et pourrait voir ce passage comme un tremplin vers de plus grandes échéances après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne dispute pas de compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive solide alors qu’ils entrent dans une période de transition post-relégation. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club a enregistré une plus-value substantielle sur un joueur acquis l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros. Cependant, le club de Pampelune était pénalisé par une clause de rachat de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel épisode de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz comme successeur à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont bondi pour leur ravir leur proie alors que les discussions étaient avancées et que l’offre des Tynesiders aurait été acceptée. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi qu’au centre, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final semble avoir appartenu au joueur. Difficile de blâmer Muñoz d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à La Masia puis passé par le Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’installer durablement et briller sous les ordres de son compatriote Iraola, dont le style devrait lui faciliter l’adaptation. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera peut-être à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois se voir offrir de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti libre après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incohérent de céder aux exigences salariales exorbitantes du Français (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, émaillée d’erreurs médiatisées, alors que des négociations laborieuses, étalées sur des mois, n’avaient débouché sur rien, malgré l’optimisme affiché par le joueur en avril. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D

    Pour le Real Madrid : Le club merengue, qui courtise Konaté depuis des mois, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même si aucun frais de transfert ne sera engagé, le risque sportif demeure élevé au vu des performances irrégulières du défenseur central lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt en novembre dernier, avant de le réactiver. Le Français reste un bon défenseur quand il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien plus limitée que sur les bords de la Mersey face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Konaté a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, lui aussi arrivé libre à Madrid, et les galères de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite confiance et son meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon clé de l’un des plus grands clubs du monde, au sein du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr, toutefois. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – sur lesquelles Bernardo s’était d’ailleurs lui-même exprimé –, un transfert au Camp Nou semblait inévitable. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a clairement tout changé. « Le Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les plus beaux jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a démontré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs de l’effectif madrilène, incarnant exactement ce que Mourinho attend de ses joueurs : ce mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter le maillot d’un des grands d’Europe. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça, mais l’aider à retrouver son trône constituera un défi que le Portugais relèvera avec délectation. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du milieu de terrain lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un départ laborieux, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les tout meilleurs à son poste. Cela dit, Chelsea l’avait sans doute surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son désir de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront probablement de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu son prix baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur l’arrivée attendue de Valentin Barco pour compenser. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme très élevée pour un club qui a généralement fait preuve de prudence sur le marché des transferts ces dernières années, et qui exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien d’années de haut niveau les Blancos vont-ils réellement pouvoir tirer de lui ? Il possède en tout cas les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’Espagnol a réussi son coup : fuir un Chelsea à la dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au sommet de sa carrière. Les médias indiquaient depuis longtemps que le défenseur voulait rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético le suivait aussi. L’opération s’est donc conclue rapidement : Cucurella aurait donné son accord dès la première approche du Real. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze de départ du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, ce départ est chargé d’émotion. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en tant que meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à chercher à le céder dès le mercato d’hiver, dans l’espoir de faire revenir Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement rappelé que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient cruellement manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Si l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, l’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie : Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais les Spurs disposaient encore de Destiny Udogie et du polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en pleine tourmente – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais on a toujours l’impression que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait lui promettre. Il a finalement enchaîné les titularisations lors de la seconde partie de saison, arrivant en forme pour la Coupe du monde, mais son départ d’Anfield était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine de l’Écosse. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a évité la relégation de justesse lors de la dernière journée. Toutefois, Robertson pourrait découvrir que Tottenham est aujourd’hui plus attractif qu’en janvier, notamment grâce à la capacité de De Zerbi à transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson (Atalanta à Manchester United, 35 millions de livres sterling)

    Pour l'Atalanta, l'opération Ederson illustre une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 M€ à Salernitana en 2022, le Brésilien pourrait être cédé à Manchester United pour près du double si toutes les clauses additionnelles sont validées, après quatre saisons d'un niveau exceptionnel couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais c’est précisément le savoir-faire de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts pour les céder au plus offrant quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le prix et Manchester United a fini par accepter de payer le montant réclamé pour un joueur ayant encore un an de contrat. Un travail de recrutement une nouvelle fois exemplaire. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club réputé pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils se devaient de recruter un nouveau milieu défensif. Leur choix s’est porté sur un profil similaire : un autre Brésilien adepte du tacle et de la récupération, mais capable aussi de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en grande partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car Ederson était alors présenté comme le « pilier » de l’équipe qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo – même s’il n’est pas aussi complet que Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mesurer à un championnat taillé pour ses qualités. À la fois récupérateur et bon gestionnaire du ballon, il représente même une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À nos yeux, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak avant de finalement le laisser filer vers Liverpool. Aussi regrettable que cela paraisse, mieux valait céder dès sa demande de transfert pour éviter les turbulences qui ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste désormais à réinvestir intelligemment cette somme, car les fonds perçus pour Isak ont déjà été dilapidés ; attirer des talents de premier plan s’annonce donc plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace crédible pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Pourtant, sa première décision a été de débourser 80 millions d’euros pour Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un vernis plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’un ailier moderne capable de répondre aux attentes de Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant le club de sa ville natale, Liverpool, dont il était également supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement en passe de rejoindre le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc prouver qu’il mérite un poste de titulaire dans un effectif plein de stars, et la tâche s’annonce ardue. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il passe de l’ombre d’Anthony Elanga à la lumière de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle