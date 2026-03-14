« Le fait que je voie les choses différemment avec le recul… » : l'arbitre Christian Dingert reconnaît avoir commis une erreur après avoir pris des décisions controversées à l'encontre du FC Bayern

Dingert a déclaré : « Au cours du match, j'ai vu que le joueur Diaz s'était décollé du sol. Je n'ai pas perçu le contact sur le pied qui a suivi. Il est bien sûr évident que je vois les choses différemment avec le recul. »

Dingert a donc donné raison au Bayern, qui était assez furieux de l'exclusion de Diaz. « Je ne veux pas plaider pour un penalty, mais ce n'est en aucun cas une simulation », a déclaré le capitaine Joshua Kimmich sur DAZN. « Quand je regarde les images, il y a un contact. On ne peut pas le nier. »

L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, s'était énervé, ce qui est tout à fait inhabituel chez lui. Il a déclaré : « Personne dans le stade ne sait pourquoi il a reçu ce carton rouge. C'est de la folie. Quelqu'un doit m'expliquer pourquoi c'est un carton jaune. » Jonathan Tah a également souligné sur Sky que Diaz s'était immédiatement relevé. « Il ne fait pas de cinéma, il ne fait pas de spectacle. »

Dingert a expliqué pourquoi le VAR n’était pas intervenu dans cette situation pour lui donner la possibilité de revenir sur son erreur d’appréciation dès le terrain : « En cas de carton jaune-rouge, le VAR ne peut actuellement pas intervenir. » Cette règle devrait toutefois changer cet été.