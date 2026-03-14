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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

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« Le fait que je voie les choses différemment avec le recul… » : l'arbitre Christian Dingert reconnaît avoir commis une erreur après avoir pris des décisions controversées à l'encontre du FC Bayern

Le match nul 1-1 du FC Bayern Munich chez le Bayer Leverkusen, lors de la 26e journée de Bundesliga, a été marqué par plusieurs décisions controversées de l'arbitre Christian Dingert, qui a annulé deux buts des Munichois et expulsé Luis Diaz pour une simulation présumée. Il ne prendrait plus cette décision aujourd'hui.

« Quand je revois les images, je ne prendrais plus cette décision », a déclaré Dingert sur Sky à propos de l'expulsion de Luis Diaz, le joueur du Bayern, à la 84e minute. Diaz s'était auparavant engouffré dans la surface de réparation, le ballon au pied, après une superbe lob de Harry Kane, avant de s'envoler devant Jonas Blaswich, le gardien de Leverkusen qui s'était précipité vers lui.

 Blaswich avait alors touché Diaz au pied. Dingert a jugé qu’il s’agissait d’une simulation et a brandi le carton jaune-rouge à l’encontre de Diaz, qui avait déjà reçu un avertissement après un choc avec Aleix Garcia, au grand dam des Munichois.

  • Dingert a déclaré : « Au cours du match, j'ai vu que le joueur Diaz s'était décollé du sol. Je n'ai pas perçu le contact sur le pied qui a suivi. Il est bien sûr évident que je vois les choses différemment avec le recul. »

    Dingert a donc donné raison au Bayern, qui était assez furieux de l'exclusion de Diaz. « Je ne veux pas plaider pour un penalty, mais ce n'est en aucun cas une simulation », a déclaré le capitaine Joshua Kimmich sur DAZN. « Quand je regarde les images, il y a un contact. On ne peut pas le nier. » 

    L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, s'était énervé, ce qui est tout à fait inhabituel chez lui. Il a déclaré : « Personne dans le stade ne sait pourquoi il a reçu ce carton rouge. C'est de la folie. Quelqu'un doit m'expliquer pourquoi c'est un carton jaune. » Jonathan Tah a également souligné sur Sky que Diaz s'était immédiatement relevé. « Il ne fait pas de cinéma, il ne fait pas de spectacle. »

    Dingert a expliqué pourquoi le VAR n’était pas intervenu dans cette situation pour lui donner la possibilité de revenir sur son erreur d’appréciation dès le terrain : « En cas de carton jaune-rouge, le VAR ne peut actuellement pas intervenir. » Cette règle devrait toutefois changer cet été. 

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    Une main de Harry Kane ? Christian Dingert s'en tient à sa décision

    Lors d'une autre décision controversée, l'arbitre de 45 ans est toutefois resté sur sa position. 

    À la 61e minute, Harry Kane avait marqué le but supposé égalisateur (1-1) immédiatement après son entrée en jeu. Dingert avait d'abord validé le but, mais était revenu sur sa décision après avoir visionné les images vidéo.

    Lors de la phase menant au but, Kane avait reçu le ballon sur le coude, après une passe du gardien de Leverkusen, Jonas Blaswich. Kane s'était toutefois détourné, et Blaswich avait tiré sur lui à bout portant. « Les décisions de l'arbitre vidéo sont parfois discutables », a déclaré ensuite le gardien du Bayern, Sven Ulreich. « On peut intervenir pour des décisions très claires. Mais pas pour un blocage, qu’il y ait un peu de main ou non. Il tire à un mètre. » 

    Dingert a toutefois déclaré : « De ma position, je ne l’avais pas remarqué au premier abord. Le VAR m’a recommandé de revoir la perspective derrière le but. Et c’est là que j’ai remarqué : le bras s’interpose légèrement dans la trajectoire du tir. Cela a déclenché la phase d’attaque et le Bayern a pu contrôler l’action. » C’est pourquoi la main était sanctionnable. 

    Dingert a qualifié l’échange avec les officiels munichois après le match de « tout à fait normal ». Il y a eu « beaucoup de situations délicates au détriment du Bayern », « il faut le dire clairement. Mais les émotions sont restées dans les limites du raisonnable. » Tant pendant le match que lors de l’échange qui a suivi avec l’entraîneur Kompany et le directeur sportif Max Eberl : « C’était très factuel, ça s’est bien passé », a déclaré Dingert.

  • FC Bayern : les prochains matchs

    DateHeureRencontre
    Mercredi 18 mars21 hFC Bayern - Atalanta (Ligue des champions)
    Samedi 21 mars15 h 30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Samedi 4 avril15h30SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
    Samedi 11 avril18h30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
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