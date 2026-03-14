« Le fait que je voie les choses différemment avec le recul… » : l'arbitre Christian Dingert reconnaît avoir commis une erreur après avoir pris des décisions controversées à l'encontre du FC Bayern

Lors d'une autre décision controversée, l'arbitre de 45 ans est toutefois resté sur sa position.
À la 61e minute, Harry Kane avait marqué le but supposé égalisateur (1-1) immédiatement après son entrée en jeu. Dingert avait d'abord validé le but, mais était revenu sur sa décision après avoir visionné les images vidéo.
Lors de la phase menant au but, Kane avait reçu le ballon sur le coude, après une passe du gardien de Leverkusen, Jonas Blaswich. Kane s'était toutefois détourné, et Blaswich avait tiré sur lui à bout portant. « Les décisions de l'arbitre vidéo sont parfois discutables », a déclaré ensuite le gardien du Bayern, Sven Ulreich. « On peut intervenir pour des décisions très claires. Mais pas pour un blocage, qu’il y ait un peu de main ou non. Il tire à un mètre. »
Dingert a toutefois déclaré : « De ma position, je ne l’avais pas remarqué au premier abord. Le VAR m’a recommandé de revoir la perspective derrière le but. Et c’est là que j’ai remarqué : le bras s’interpose légèrement dans la trajectoire du tir. Cela a déclenché la phase d’attaque et le Bayern a pu contrôler l’action. » C’est pourquoi la main était sanctionnable.
Dingert a qualifié l’échange avec les officiels munichois après le match de « tout à fait normal ». Il y a eu « beaucoup de situations délicates au détriment du Bayern », « il faut le dire clairement. Mais les émotions sont restées dans les limites du raisonnable. » Tant pendant le match que lors de l’échange qui a suivi avec l’entraîneur Kompany et le directeur sportif Max Eberl : « C’était très factuel, ça s’est bien passé », a déclaré Dingert.