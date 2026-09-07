Hislop n’est pas le premier à affirmer que Ronaldo pourrait suivre les traces de Jones, ancien dur de Wimbledon et vainqueur de la FA Cup, puisque ce dernier a participé à plus de 90 films et projets télévisés, dont Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds et Mean Machine.

L’ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Mikael Silvestre, a déjà confié à GOAL : « Je pense que tout lui est possible. Tout ce qu’il touche ou dans quoi il s’investit devient une affaire fructueuse.

« Je crois qu’il avait évoqué l’idée de devenir acteur il y a quelque temps, lorsqu’il était aux awards de Dubaï. Il a dit qu’il voudrait devenir acteur. Je pense que c’est sa prochaine étape. Si Vinnie Jones peut devenir acteur, un beau gosse comme Cristiano peut assurément faire l’affaire. »

Champion du monde, Emmanuel Petit s’est exprimé sur ledit sujet, alors qu’il est possible que d’autres distinctions majeures soient glanées à un moment donné : « Je pense qu’il a le charisme et l’aura. Ronaldo est la personne la plus célèbre sur les réseaux sociaux. Vous imaginez s’il se retrouvait au milieu des grandes stars d’Hollywood ? Il n’aurait rien à prouver à ces gars-là. Il peut dire : “Je sais que tu es une grande star, mais moi, je suis Cristiano Ronaldo. Je suis probablement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je suis milliardaire. J’ai tout gagné dans le football. Alors, qui es-tu ?”

« Les Oscars ? Un jour. Honnêtement, on peut faire un film sur sa vie. Je n’ai jamais vu quelqu’un de plus fort que lui mentalement. Ce type est l’être humain le plus puissant que j’aie jamais vu mentalement. »