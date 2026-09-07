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Le faire-valoir de « Vinnie Jones » ! Cristiano Ronaldo à Hollywood n’est pas à exclure alors que l’avenir de la légende portugaise est évoqué dans des films à grand spectacle
Ronaldo se targue d’un portefeuille d’activités en pleine expansion
Ronaldo ne détonnerait pas au milieu des stars de premier plan de Tinseltown, son statut de célébrité n’ayant rien à envier à quiconque sur la planète. Au fil des années, il s’est constitué d’immenses communautés sur diverses plateformes de réseaux sociaux, d’Instagram à YouTube.
CR7, qui est une marque à part entière, est devenu l’une des personnalités les plus bankables du monde des affaires, dépassant le cadre de sa profession de prédilection pour devenir bien plus qu’une icône du sport.
Le jour où ses crampons, qui auront battu tous les records, seront définitivement rangés n’est plus très loin, comme l’a lui-même reconnu l’intéressé. Il possède déjà plusieurs entreprises dans un portefeuille en constante expansion et pourrait s’engager dans de nombreuses voies au moment de se lancer un nouveau défi.
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Ronaldo cherchera-t-il à percer dans l’industrie du cinéma ?
L’une de ces pistes pourrait le mener vers Los Angeles, certains avançant que Ronaldo se verrait bien tenter sa chance dans des films à grand spectacle. Quelle est la probabilité que cela arrive ? Interrogé à ce sujet, l’ancienne star de la MLS Hislop, ex-gardien de Premier League, qui s’exprimait avec l’aimable concours de https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive, a déclaré à GOAL : « Écoutez, je pense que Cristiano Ronaldo reste l’une des personnes les plus célèbres de la planète. Et ce qu’il décide de faire ne dépend entièrement que de lui. Et la vérité, c’est qu’il ne manque certainement pas d’argent.
« Donc, quoi qu’il décide de faire, ce sera par amour pour cela, par passion. Qu’il finisse ou non à Hollywood, je ne peux pas le dire. Mais il a gagné le droit de faire tout ce qu’il veut, même si cela doit être en tant qu’acolyte de Vinnie Jones à Hollywood. »
Ronaldo pressenti pour briguer de futurs Oscars
Hislop n’est pas le premier à affirmer que Ronaldo pourrait suivre les traces de Jones, ancien dur de Wimbledon et vainqueur de la FA Cup, puisque ce dernier a participé à plus de 90 films et projets télévisés, dont Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds et Mean Machine.
L’ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Mikael Silvestre, a déjà confié à GOAL : « Je pense que tout lui est possible. Tout ce qu’il touche ou dans quoi il s’investit devient une affaire fructueuse.
« Je crois qu’il avait évoqué l’idée de devenir acteur il y a quelque temps, lorsqu’il était aux awards de Dubaï. Il a dit qu’il voudrait devenir acteur. Je pense que c’est sa prochaine étape. Si Vinnie Jones peut devenir acteur, un beau gosse comme Cristiano peut assurément faire l’affaire. »
Champion du monde, Emmanuel Petit s’est exprimé sur ledit sujet, alors qu’il est possible que d’autres distinctions majeures soient glanées à un moment donné : « Je pense qu’il a le charisme et l’aura. Ronaldo est la personne la plus célèbre sur les réseaux sociaux. Vous imaginez s’il se retrouvait au milieu des grandes stars d’Hollywood ? Il n’aurait rien à prouver à ces gars-là. Il peut dire : “Je sais que tu es une grande star, mais moi, je suis Cristiano Ronaldo. Je suis probablement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je suis milliardaire. J’ai tout gagné dans le football. Alors, qui es-tu ?”
« Les Oscars ? Un jour. Honnêtement, on peut faire un film sur sa vie. Je n’ai jamais vu quelqu’un de plus fort que lui mentalement. Ce type est l’être humain le plus puissant que j’aie jamais vu mentalement. »
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Ronaldo pourrait-il retrouver Messi en MLS ?
Ronaldo est lié par un contrat avec Al-Nassr, champion en titre de la Saudi Pro League, jusqu’à l’été 2027. Il est toujours en quête des 1 000 buts en compétition dans sa carrière et ne prendra pas sa retraite avant d’avoir atteint ce cap.
Il pourrait lui rester une dernière aventure footballistique, sans aucune envie de sa part de s’éloigner des terrains pour l’instant, et un transfert aux États-Unis permettrait de relancer sa rivalité avec Lionel Messi en MLS tout en captivant l’imagination d’un public mondial et en ouvrant une voie potentielle vers Hollywood.
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