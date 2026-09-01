Le géant portugais Benfica est en tête dans la course à la signature d’Echeverri dans le cadre d’un prêt initial avec option d’achat. L’Argentin de 20 ans a tapé dans l’œil lors de la Coupe du monde des clubs, mais sa progression a ralenti lors de prêts compliqués au Bayer Leverkusen et à Gérone. Sous contrat jusqu’en 2028, le meneur de jeu n’a disputé que trois matches en équipe première depuis son arrivée en provenance de River Plate.