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Le duo oublié devrait suivre Jack Grealish vers la sortie de l’Etihad, alors qu’Enzo Maresca écarte deux joueurs de Manchester City lors du dégraissage du dernier jour du mercato
Manchester City prépare un double départ
Selon le Manchester Evening News, City finalise les départs du défenseur Bah et du meneur de jeu Echeverri avant la date limite du mercato. Cette réduction de l'effectif fait suite au prêt de Grealish à Everton dans le cadre de l'opération qui amène Iliman Ndiaye à l'Etihad. Le nouvel entraîneur Maresca a décidé qu'aucun des deux jeunes ne figurait dans ses plans pour l'équipe première pour la saison 2026-2027.
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Un club de Bundesliga vise un défenseur
Bah est sur le point de rejoindre le club de Bundesliga d’Augsbourg dans le cadre d’un prêt initial assorti d’une option permettant de rendre le transfert définitif l’été prochain pour 18,5 millions de livres sterling. L’international sierra-léonais de 20 ans a passé les deux précédentes saisons en prêt en France, à Lens et à Nice. Recruté en provenance du Real Valladolid pour 7 millions de livres sterling en 2025, le défenseur central reste sous contrat à Manchester jusqu’en 2031.
Benfica mène la course au meneur de jeu
Le géant portugais Benfica est en tête dans la course à la signature d’Echeverri dans le cadre d’un prêt initial avec option d’achat. L’Argentin de 20 ans a tapé dans l’œil lors de la Coupe du monde des clubs, mais sa progression a ralenti lors de prêts compliqués au Bayer Leverkusen et à Gérone. Sous contrat jusqu’en 2028, le meneur de jeu n’a disputé que trois matches en équipe première depuis son arrivée en provenance de River Plate.
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Maresca remodèle l’effectif de l’Etihad
En plus de se séparer d’options secondaires, City lutte contre la montre pour boucler un transfert record dans l’histoire du club pour Enzo Fernandez et finaliser l’arrivée de Ndiaye. Cette activité agressive lors du dernier jour du mercato représente une opportunité cruciale pour Maresca afin de finaliser son effectif avant la trêve internationale. Assurer une profondeur d’effectif idéale reste impératif si City veut maintenir une lutte acharnée sur les scènes nationale et européenne.
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