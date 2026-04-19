La perspective de voir Salah évoluer aux côtés de Ronaldo est devenue plus concrète, Al-Nassr s’étant fermement imposé dans la course au recrutement de l’attaquant de Liverpool, selon TEAMTalk. Toutefois, tout accord pourrait être compliqué par des dynamiques internes : on s’interroge sur la manière dont l’Égyptien s’intégrera aux côtés de la superstar portugaise et sur la volonté du vétéran de partager la vedette.

Malgré ces points de friction potentiels, le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) reste déterminé à attirer Salah en Arabie saoudite. Considéré comme une recrue phare capable de transcender le simple cadre du football, l’international égyptien endosserait aussi un rôle d’ambassadeur culturel du sport dans la région. Fort d’un pouvoir financier considérable, Al-Nassr continue donc d’envisager sereinement la perspective de réunir deux des plus grands attaquants de l’ère moderne.