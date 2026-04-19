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Le duo Mohamed Salah-Cristiano Ronaldo reste d'actualité ! Al-Nassr serait « toujours dans la course » pour s'attacher les services de la superstar égyptienne, qui s'apprête à quitter Liverpool en tant que joueur libre
Al-Nassr entre en lice pour un partenariat de grande envergure
La perspective de voir Salah évoluer aux côtés de Ronaldo est devenue plus concrète, Al-Nassr s’étant fermement imposé dans la course au recrutement de l’attaquant de Liverpool, selon TEAMTalk. Toutefois, tout accord pourrait être compliqué par des dynamiques internes : on s’interroge sur la manière dont l’Égyptien s’intégrera aux côtés de la superstar portugaise et sur la volonté du vétéran de partager la vedette.
Malgré ces points de friction potentiels, le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) reste déterminé à attirer Salah en Arabie saoudite. Considéré comme une recrue phare capable de transcender le simple cadre du football, l’international égyptien endosserait aussi un rôle d’ambassadeur culturel du sport dans la région. Fort d’un pouvoir financier considérable, Al-Nassr continue donc d’envisager sereinement la perspective de réunir deux des plus grands attaquants de l’ère moderne.
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Le nombre de clubs saoudiens intéressés par Salah continue de croître.
Selon le rapport, Al-Nassr n'est pas seul dans ce dossier : quatre autres clubs saoudiens surveillent de près la situation. Al-Ittihad, déjà auteur d'une offre record repoussée par les Reds, demeure un prétendant sérieux. Al-Ahli et Al-Hilal restent également en lice, tandis que l'ambitieux Al-Qadsiah, entraîné par l'ancien manager de Liverpool Brendan Rodgers, fait figure de challenger inattendu.
Liverpool se prépare à l’ère post-Roi
De retour à Anfield, la réalité d’une ère post-Salah commence à s’imposer. L’entraîneur principal Arne Slot s’est montré franc quant aux défis que représente le remplacement d’un joueur qui a inscrit plus de 250 buts pour le club. Le Néerlandais a révélé que l’équipe chargée du recrutement devait définir un profil précis pour le successeur, soulignant notamment que le profil tactique de ce dernier restait un point clé des discussions.
Il a déclaré : « Nous savons que Robbo et Mo vont partir, donc nous devons remplacer deux joueurs, mais nous savons aussi que Kostas Tsimikas revient. Notre premier objectif est donc de déterminer comment nous gérerons le poste de Mo : si nous le remplaçons par un joueur similaire ou si nous procédons différemment. »
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Le dernier salut à Anfield
Le départ de Salah met fin à une ère légendaire sur les bords de la Mersey. En neuf saisons, l’attaquant a marqué 256 buts et remporté huit trophées majeurs, dont la Premier League et la Ligue des champions. Si le titre de 2025 restera son dernier avec les Reds, l’annonce anticipée de son départ offre aux fidèles d’Anfield l’occasion d’offrir au « Roi égyptien » des adieux à la hauteur de sa carrière exceptionnelle, avant qu’il n’entame un nouveau chapitre. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, l’international égyptien entend offrir aux Reds un ultime passeport pour la Ligue des champions avant, peut-être, de rejoindre Ronaldo à Riyad pour un duo légendaire.