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Nils-Ole BookIMAGO / Sven Simon
Christian Guinin

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Le « duo de rêve » de Kovacs et un joueur surprise : voici comment le BVB pourrait, sous la houlette d'Ole Book, remédier à ses principaux points faibles

Bundesliga
FEATURES
Borussia Dortmund
N. Kovac
Niklas Süle
N. Schlotterbeck
W. Anton
R. Bensebaini
L. Reggiani
F. Mane
R. Hendriks
F. Nmecha
J. Bellingham
M. Sabitzer
C. Chukwuemeka
S. Ozcan
P. Gross
K. Sano
K. Eichhorn
J. Brandt
L. Ben Farhat
A. Gray
K. Adeyemi
J. Duranville
J. Sancho
Mercato

Ce n'est pas seulement en raison de la restructuration au poste de directeur sportif que le BVB va connaître un remaniement de son effectif l'été prochain. Plusieurs joueurs de longue date vont quitter le club, et même sans ces départs, il reste des lacunes à combler de toute urgence au sein de l'effectif.

En tant que successeur de Sebastian Kehl, c'est avant tout au nouvel homme fort, Nils-Ole Book, qu'il revient de s'attaquer à ces questions.

En tant que directeur sportif à Elversberg, Book s’est notamment forgé une excellente réputation en repérant très tôt des joueurs tels que Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) et Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort), malgré les limites financières évidentes de ce petit club. Lors de sa présentation mercredi, l'ancien joueur de deuxième division a déclaré qu'il ne changerait pas vraiment son approche, même si les possibilités sont désormais différentes : « Fondamentalement, je crois que les bons footballeurs sont de bons footballeurs, quelle que soit la ligue. Nous allons essayer de dénicher des perles qui rendront le Borussia Dortmund meilleur. J'ai ici d'autres possibilités en matière de recrutement et d'analyse – je vais les exploiter. (...). »

Le directeur sportif Lars Ricken a souligné, au sujet de la composition de l’effectif et de la réputation du successeur de Kehl : « À l’avenir, nous ne jouerons pas avec une équipe U21. Nous ne pouvons pas dire “place aux jeunes” et finir septièmes en nous félicitant. Nous avons besoin d’un mélange. »

Il y a en tout cas quelques chantiers à mener au BVB. Sur quels postes faut-il agir ? Qui est sur le marché ? Et quels joueurs pourraient bien convenir au Borussia Dortmund, au-delà des rumeurs actuelles ?

  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    Point faible n° 1 du BVB : la défense centrale. Le VfB Stuttgart va-t-il encore en faire les frais ?

    C'est sans doute le principal point à améliorer en vue de la saison à venir. En raison de la préférence de l'entraîneur Niko Kovac pour une défense à trois, le cœur de la défense a souvent manqué d'effectifs cette saison en raison de blessures de longue durée. Pour couronner le tout, le FC Chelsea a également rappelé le joueur prêté Aaron Anselmino lors du dernier mercato hivernal, alors que celui-ci avait livré jusqu’alors des performances extrêmement convaincantes sous le maillot du BVB et avait même, selon certaines sources, suscité chez certains responsables du club noir et jaune l’espoir qu’il reste au-delà de la fin de la saison.

    Sur le papier, avec Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can et Filippo Mane, il y a actuellement six joueurs pour trois places dans le onze de départ. Ce qui ne semble pas vraiment précaire à première vue se révèle plus inquiétant lorsqu’on y regarde de plus près. Can sera absent pour une longue période en raison d'une rupture du ligament croisé subie fin février lors du match au sommet contre le FC Bayern – son retour sur le terrain n'est pas prévu avant la fin de l'automne au plus tôt. Mane est lui aussi actuellement blessé, même si la situation n'est pas aussi critique que pour Can. De toute façon, compte tenu des ambitions de Dortmund, le joueur de 21 ans ne devrait pas être considéré comme un titulaire indiscutable ; ses performances jusqu'à présent ont été trop irrégulières et instables pour cela.

    Süle, quant à lui, quittera le BVB cet été après quatre années passées au club ; le contrat du joueur de 30 ans ne sera pas prolongé. Comme l'avenir de Schlotterbeck est également incertain – même si les signes d'une prolongation de contrat se sont récemment multipliés –, le BVB ne disposerait, avec Anton, Bensebaini et Reggiani, promu depuis les U19, que de trois joueurs en défense centrale sur lesquels il pourrait compter à long terme. Il ne fait donc aucun doute qu'il faut agir.

    Comme cela a souvent été le cas ces dernières années, le VfB Stuttgart pourrait apporter une solution. Ce club compte dans ses rangs un joueur extrêmement intéressant, Ramon Hendriks, qui pourrait aider le BVB à plusieurs égards. D'une part, ce Néerlandais de 24 ans, que les Souabes ont débauché il y a près de deux ans au Feyenoord Rotterdam pour la modique somme d'un million d'euros, compte parmi les meilleurs et les plus réguliers défenseurs centraux de la saison de Bundesliga en cours. Comme Stuttgart, sous la houlette de Sebastian Hoeneß, évolue également de temps à autre avec une défense à trois, ce poste ne serait en aucun cas une nouveauté pour Hendriks.

    De plus, ce joueur de 24 ans est extrêmement polyvalent. Au VfB, outre son poste de défenseur central gauche, il a déjà joué comme arrière gauche dans une défense à quatre et même comme latéral gauche dans un 3-4-1-2, soit exactement le système que Kovac utilise à Dortmund. Certes, le BVB dispose avec Daniel Svensson d’une option extrêmement solide à ce poste, mais il n’y avait jusqu’à présent aucune alternative en termes d’effectif. On peut douter que Kaua Prates, âgé de seulement 17 ans et déjà recruté pour la saison à venir, soit en mesure de combler ce vide d’emblée. Le transfert de ce jeune talent brésilien doit plutôt être interprété comme une promesse pour l’avenir.

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  • Kaishu Sano Mainz 02132026(C)Getty Images

    Le deuxième poste à renforcer au BVB : milieu défensif/central : Kovacs, un « mariage parfait » ou un super talent ?

    Au total, le BVB a dépensé 71,5 millions d'euros en indemnités de transfert au cours des trois dernières années pour Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer et Salih Özcan. L'objectif de trouver un successeur à la hauteur de Jude Bellingham, parti au Real Madrid en 2023, n'a pas encore été atteint (pour l'instant). Alors que Groß n'est déjà plus là – il est retourné cet hiver dans son ancien club, Brighton & Hove Albion, en Premier League –, et qu'Özcan quittera le club à la fin de son contrat cet été, Chukwuemeka, le jeune frère de Bellingham et Sabitzer ne sont pas (encore) les renforts que les responsables du BVB avaient peut-être espérés.

    Seul Felix Nmecha, recruté le même été auprès du VfL Wolfsburg pour un transfert de 30 millions d’euros, a enfin trouvé ses marques après plus de deux ans et demi d’adaptation et est devenu, au plus tard depuis cette saison, un pilier essentiel de l’équipe. C'est surtout en défense que Kovac manque d'une véritable alternative au poste de double six, car Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka et Sabitzer ont tous leurs points forts plutôt dans le jeu vers l'avant ou dans la construction du jeu. Özcan, seul joueur véritablement tourné vers la défense, ne sera plus disponible à partir de la saison prochaine, ce qui ne laisserait plus que le capitaine Can, qui pourrait certes remplir ce rôle en théorie, mais qui, comme déjà mentionné, est actuellement blessé et serait de toute façon plus à sa place en défense centrale.

    Au cours des dernières semaines et des derniers mois, le nom de Kennet Eichhorn, du Hertha BSC, a été régulièrement évoqué comme option. Âgé de seulement 16 ans, il a fait ses débuts cette saison avec la « Vieille Dame » et est déjà considéré comme un grand espoir pour l'avenir en raison de ses qualités. Le BVB serait certainement un bon choix pour la prochaine étape de la carrière d’Eichhorn, d’autant plus qu’il possède déjà une maturité physique exceptionnelle malgré son jeune âge. De plus, il est doté d’une endurance à toute épreuve, possède des qualités dans la relance du jeu et ne craint pas les duels physiques (7 cartons jaunes en 15 matchs).

    Un avantage certain pour le BVB : il y a un besoin sur le poste de prédilection d’Eichhorn, le jeune de 16 ans pourrait immédiatement jouer un rôle important dans un grand club et son contrat, qui court jusqu’en 2029, comporte une clause de résiliation de dix à douze millions d’euros. C'est ce qu'a rapporté Sky. En d'autres termes : si Book, Kovac et Ricken parvenaient à présenter à Eichhorn une perspective claire à Dortmund qui lui convienne, un véritable coup de maître en matière de transfert pourrait se profiler à un prix raisonnable.

    La situation se complique toutefois lorsqu'on examine la concurrence à laquelle le Borussia devrait faire face en cas de transfert. Si le FC Bayern ne semble plus manifester d'intérêt, plusieurs poids lourds restent toutefois en lice, notamment le FC Barcelone, Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il est de toute façon peu probable qu'un changement de club puisse avoir lieu dès cet été. D'une part, Eichhorn s'est gravement blessé à la cheville en janvier, et il est tout à fait possible qu'il soit absent pour le reste de la saison. D'autre part, le Hertha tient absolument à prolonger le contrat de ce super-talent, ce qui ferait grimper considérablement la clause de départ et rendrait plus probable son maintien au moins une saison de plus chez la Vieille Dame.

    Selon certaines informations, Kaishu Sano, du 1. FSV Mayence 05, ne serait pas (encore) sur la liste du BVB, mais il serait tout à fait intéressant. Ce Japonais de 25 ans est exactement le type de joueur dont un entraîneur comme Kovac devrait rêver. Solide en défense, bon dans les duels et doté d’une excellente lecture du jeu, ce qui lui permet d’anticiper les passes et de fermer intelligemment les espaces. En même temps, Sano sait aussi se montrer dangereux balle au pied, comme on a pu le constater de manière impressionnante lors de la victoire de Mayence contre l’Eintracht Francfort le week-end dernier.

    Il a non seulement joué un rôle déterminant dans la construction des deux buts, mais il a également servi à deux reprises des passes millimétrées à son coéquipier Sheraldo Becker, qui a échoué à chaque fois de peu face au gardien de l’Eintracht, Michael Zetterer, et au poteau intérieur, privant ainsi Sano d’une place au tableau des passeurs décisifs. Les deux influenceurs footballistiques Niklas Levinsohn et Nico Heymer se sont également prononcés en faveur d'un transfert du Japonais au BVB dans leur podcast « 50+2 » : « Kaishu Sano et Niko Kovac forment en réalité un duo de rêve. Tout ce que Kovac souhaite voir chez un joueur, Sano l’apporte sur le terrain. C’est une opportunité que le BVB devrait absolument envisager. S’il dispose d’une clause stipulant qu’il peut partir pour 30 millions d’euros, Dortmund doit frapper fort. »

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    Chantier n° 3 du BVB - Milieu offensif : un jeune talent de deuxième division ou un joueur de 40 millions de livres sterling issu de la Premier League ?

    Tout comme en défense centrale et au milieu défensif, on note également un départ notable cet été au poste de milieu offensif. Le contrat de Julian Brandt ne sera pas prolongé, mettant ainsi fin à l'aventure du joueur de 29 ans au BVB après sept années passées ensemble. Hormis Chukwuemeka, qui peut toutefois évoluer plus en retrait dans un duo de milieux défensifs et qui présente encore d’énormes lacunes physiques (aucun match de plus de 90 minutes à son actif !), il n’y a pratiquement aucun candidat dans l’effectif actuel du BVB capable de reprendre le rôle de Brandt. Il est donc urgent d'agir si Kovac souhaite conserver son système avec un numéro 10 derrière un duo d'attaquants ou deux milieux offensifs évoluant dans l'espace intermédiaire derrière un attaquant.

    À cet égard, trois options ont récemment été évoquées : Louey Ben Farhat du Karlsruher SC, Archie Gray de Tottenham Hotspur et Nikola Vlasic du FC Turin. Le premier serait de loin l'option la moins coûteuse, avec un transfert estimé entre dix et douze millions d'euros, mais il devrait d'abord s'habituer au rythme de la Bundesliga. À Karlsruhe, le joueur de 19 ans réalise une excellente saison ; depuis son retour après une fracture du métatarse qui l'a écarté des terrains de fin août à fin décembre, il fait partie des titulaires incontournables de l'entraîneur du KSC, Christian Eichner. En 13 matchs de deuxième division, il a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives, ce qui, selon les rumeurs, aurait également attiré l’attention de l’Eintracht Francfort, du Bayer 04 Leverkusen, de l’Atalanta Bergame, du Como Calcio, de l’Olympique lyonnais et de l’OGC Nice.

    Pour Gray et Vlasic, en revanche, les Schwarzgelben devraient mettre la main à la poche. Tout comme Farhat, l’Anglais, âgé de 20 ans, est encore relativement jeune, mais il peut s’appuyer sur une expérience bien plus riche. Au sein d'une équipe des Spurs globalement très décevante, Gray fait partie des rares points positifs. Comme Tottenham va manquer les compétitions internationales et doit veiller à ne pas être relégué, le joueur, qui compte 16 sélections en équipe nationale U21, sera difficile à retenir cet été.

    Le problème pour le BVB : les Londoniens demanderaient une somme de transfert non négligeable pour le joueur de 20 ans – environ 35 à 40 millions d’euros seraient en jeu. Dortmund ne pourrait se permettre un tel transfert que si d’autres joueurs quittaient le club et généraient à leur tour des indemnités de transfert. La vente de Nmecha, qui faisait encore l'objet de discussions il y a peu, est désormais hors de question suite à la prolongation anticipée de son contrat, ce qui ne laisserait Karim Adeyemi comme seul candidat possible. Mais là encore, les chances ne semblent pas optimales, car de plus en plus d'acheteurs potentiels se désisteraient.

    Vlasic aurait toutefois un fervent défenseur en interne au BVB en la personne de Kovac. Il est pour ainsi dire une copie de Brandt, pouvant évoluer en tant qu’attaquant de soutien, numéro 10 ou sur l’aile gauche. À Turin, il est, aux côtés de Giovanni Simeone, le joueur offensif le plus important et connaît actuellement la meilleure saison de sa carrière en termes de buts marqués. Mais lui non plus ne devrait pas être bon marché. Son contrat expire certes en 2027, mais le club dispose d’une option de prolongation jusqu’en 2028. West Ham avait déjà proposé 30 millions d’euros pour Vlasic, et le Torino devrait désormais s’aligner sur ce prix. Quoi qu’il en soit : selon Tuttosport, le BVB aurait déjà pris contact.

  • Jadon SanchoGetty

    Le quatrième poste à renforcer au BVB : l'ailier offensif. Deux anciens joueurs vont-ils faire l'affaire ?

    Si Adeyemi et le BVB ne parvenaient effectivement pas à s'entendre sur une prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2027, un transfert cet été serait pratiquement inévitable. Cela créerait alors un nouveau poste à pourvoir dans l'effectif de Dortmund, où le Borussia ne dispose déjà pas d'un effectif particulièrement brillant. En effet, Adeyemi est actuellement le seul ailier classique de l'équipe du BVB. Même si Kovac s'en passe généralement dans son 3-4-2-1, son départ entraînerait une perte supplémentaire de polyvalence tactique.

    Le BVB pourrait combler cette lacune en interne, en accordant sa confiance au très prometteur Julien Duranville après son retour de prêt du FC Bâle. En Suisse, Duranville semble en tout cas bien s'en sortir et rester épargné par les blessures. Le joueur de 19 ans compte dix apparitions et deux participations à des buts.

    D'autre part, les rumeurs d'un nouveau retour de Jadon Sancho se multiplient. L'ancien chouchou du public sera libre de tout transfert l'été prochain après son intermède complètement raté à Manchester United, ce qui le rend incroyablement attractif pour le BVB. Selon un reportage de Sky, le président du BVB, Hans-Joachim Watzke, s'efforcerait « massivement en coulisses » de faire en sorte que l'Anglais revête à nouveau le maillot noir et jaune. La porte serait donc ouverte à un retour et Dortmund partirait du principe que Sancho serait prêt à accepter une baisse de salaire considérable par rapport à son contrat XXL chez Manchester United. Selon Bild, Sancho devrait remplir deux conditions pour un transfert à Dortmund : renoncer à la prime de signature habituelle dans le milieu et accepter un salaire annuel maximal de cinq millions d’euros.

    Ricken et Kovac auraient également envoyé des signaux positifs et se montreraient de plus en plus ouverts à un retour. Dans les discussions en cours, les arguments en faveur d’un retour l’emporteraient. Il reste toutefois à voir si l’arrivée du nouveau directeur sportif a pu changer la donne.

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