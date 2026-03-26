Le « duo de rêve » de Kovacs et un joueur surprise : voici comment le BVB pourrait, sous la houlette d'Ole Book, remédier à ses principaux points faibles

Au total, le BVB a dépensé 71,5 millions d'euros en indemnités de transfert au cours des trois dernières années pour Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer et Salih Özcan. L'objectif de trouver un successeur à la hauteur de Jude Bellingham, parti au Real Madrid en 2023, n'a pas encore été atteint (pour l'instant). Alors que Groß n'est déjà plus là – il est retourné cet hiver dans son ancien club, Brighton & Hove Albion, en Premier League –, et qu'Özcan quittera le club à la fin de son contrat cet été, Chukwuemeka, le jeune frère de Bellingham et Sabitzer ne sont pas (encore) les renforts que les responsables du BVB avaient peut-être espérés.

Seul Felix Nmecha, recruté le même été auprès du VfL Wolfsburg pour un transfert de 30 millions d’euros, a enfin trouvé ses marques après plus de deux ans et demi d’adaptation et est devenu, au plus tard depuis cette saison, un pilier essentiel de l’équipe. C'est surtout en défense que Kovac manque d'une véritable alternative au poste de double six, car Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka et Sabitzer ont tous leurs points forts plutôt dans le jeu vers l'avant ou dans la construction du jeu. Özcan, seul joueur véritablement tourné vers la défense, ne sera plus disponible à partir de la saison prochaine, ce qui ne laisserait plus que le capitaine Can, qui pourrait certes remplir ce rôle en théorie, mais qui, comme déjà mentionné, est actuellement blessé et serait de toute façon plus à sa place en défense centrale.

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, le nom de Kennet Eichhorn, du Hertha BSC, a été régulièrement évoqué comme option. Âgé de seulement 16 ans, il a fait ses débuts cette saison avec la « Vieille Dame » et est déjà considéré comme un grand espoir pour l'avenir en raison de ses qualités. Le BVB serait certainement un bon choix pour la prochaine étape de la carrière d’Eichhorn, d’autant plus qu’il possède déjà une maturité physique exceptionnelle malgré son jeune âge. De plus, il est doté d’une endurance à toute épreuve, possède des qualités dans la relance du jeu et ne craint pas les duels physiques (7 cartons jaunes en 15 matchs).

Un avantage certain pour le BVB : il y a un besoin sur le poste de prédilection d’Eichhorn, le jeune de 16 ans pourrait immédiatement jouer un rôle important dans un grand club et son contrat, qui court jusqu’en 2029, comporte une clause de résiliation de dix à douze millions d’euros. C'est ce qu'a rapporté Sky. En d'autres termes : si Book, Kovac et Ricken parvenaient à présenter à Eichhorn une perspective claire à Dortmund qui lui convienne, un véritable coup de maître en matière de transfert pourrait se profiler à un prix raisonnable.

La situation se complique toutefois lorsqu'on examine la concurrence à laquelle le Borussia devrait faire face en cas de transfert. Si le FC Bayern ne semble plus manifester d'intérêt, plusieurs poids lourds restent toutefois en lice, notamment le FC Barcelone, Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il est de toute façon peu probable qu'un changement de club puisse avoir lieu dès cet été. D'une part, Eichhorn s'est gravement blessé à la cheville en janvier, et il est tout à fait possible qu'il soit absent pour le reste de la saison. D'autre part, le Hertha tient absolument à prolonger le contrat de ce super-talent, ce qui ferait grimper considérablement la clause de départ et rendrait plus probable son maintien au moins une saison de plus chez la Vieille Dame.

Selon certaines informations, Kaishu Sano, du 1. FSV Mayence 05, ne serait pas (encore) sur la liste du BVB, mais il serait tout à fait intéressant. Ce Japonais de 25 ans est exactement le type de joueur dont un entraîneur comme Kovac devrait rêver. Solide en défense, bon dans les duels et doté d’une excellente lecture du jeu, ce qui lui permet d’anticiper les passes et de fermer intelligemment les espaces. En même temps, Sano sait aussi se montrer dangereux balle au pied, comme on a pu le constater de manière impressionnante lors de la victoire de Mayence contre l’Eintracht Francfort le week-end dernier.

Il a non seulement joué un rôle déterminant dans la construction des deux buts, mais il a également servi à deux reprises des passes millimétrées à son coéquipier Sheraldo Becker, qui a échoué à chaque fois de peu face au gardien de l’Eintracht, Michael Zetterer, et au poteau intérieur, privant ainsi Sano d’une place au tableau des passeurs décisifs. Les deux influenceurs footballistiques Niklas Levinsohn et Nico Heymer se sont également prononcés en faveur d'un transfert du Japonais au BVB dans leur podcast « 50+2 » : « Kaishu Sano et Niko Kovac forment en réalité un duo de rêve. Tout ce que Kovac souhaite voir chez un joueur, Sano l’apporte sur le terrain. C’est une opportunité que le BVB devrait absolument envisager. S’il dispose d’une clause stipulant qu’il peut partir pour 30 millions d’euros, Dortmund doit frapper fort. »