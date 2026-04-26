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Le duo Cristiano Ronaldo-Mohamed Salah est officiellement validé. L’entraîneur d’Al-Nassr souhaite que la star égyptienne rejoigne le « GOAT » portugais pour former une attaque redoutable en Ligue professionnelle saoudienne
Jorge Jesus valide la piste Salah
D'après Okaz, l'entraîneur d'Al-Nassr, Jorge Jesus, a donné son feu vert pour que le club tente de recruter l'emblématique ailier de Liverpool, Mohamed Salah, lors du mercato estival. Alors que le « Roi égyptien » s'apprête à quitter Anfield à l'issue de la saison 2025-2026, Al-Nassr est déjà présenté comme le favori pour l'accueillir sous la forme d'un transfert gratuit. L’expérimenté stratège portugais, impatient de l’intégrer à son schéma tactique, voit déjà se dessiner un duo offensif qui ferait sans doute figure de référence mondiale.
Toutefois, ce recrutement est subordonné à la stabilité interne du club de Riyad : si l’entraîneur portugais souhaite indeed accueillir l’international égyptien, il doit d’abord garantir son propre avenir sur le banc. Des discussions sont en cours entre la direction d’Al-Nassr et Jesus au sujet d’une prolongation de contrat, étape préalable à la concrétisation de ce projet estival ambitieux.
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Forger un héritage aux côtés de Ronaldo
Malgré les interrogations sur l’intégration de l’Égyptien aux côtés de Ronaldo, les bénéfices sportifs et commerciaux d’un tel duo s’imposent. Considéré comme un ambassadeur culturel de la région, Salah représente la recrue idéale pour le Fonds public d’investissement saoudien (PIF).
L’ancien professionnel Paul-Jose M’Poku estime d’ailleurs qu’un départ au Moyen-Orient est presque inévitable pour l’attaquant. Interrogé par GOAL, il a confié : « Je pense que Mo Salah ira probablement en Arabie saoudite. Je ne sais pas si ce sera Al-Nassr, mais oui, il y ira. Par ailleurs, le PIF cherche actuellement à vendre le club. Si un propriétaire arrive et déclare : « Je veux acheter Al-Nassr », puis recrute des joueurs, cela pourrait se concrétiser. »
Fin soudaine de l’ère Salah à Liverpool
Quelle que soit sa prochaine destination, le passage de Salah sur la côte de Merseyside s’achève sur une note douce-amère. L’attaquant a déjà confirmé son intention de quitter le club à l’issue de la saison 2025-2026, mais une récente blessure aux ischio-jambiers semble avoir mis prématurément un terme à sa saison.
L’international égyptien, pilier des Reds cette saison, a pourtant prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir au plus haut niveau : 12 buts et 9 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, un bilan qui atteste de sa productivité malgré les contrecoups physiques d’une longue campagne.
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La course à la signature du roi d’Égypte
Malgré l’intérêt manifeste d’Al-Nassr, le dossier Salah est loin d’être bouclé. D’autres formations de la Ligue professionnelle saoudienne surveillent le dossier, et c’est au joueur lui-même qu’revient le dernier mot. Après près d’une décennie de domination en Premier League, l’international égyptien doit choisir le projet le mieux adapté à la suite de sa carrière.
Ronaldo, lui, est sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027 et poursuit ses objectifs personnels en Saudi Pro League. Aucun des deux joueurs ne montre de signe de ralentissement, si bien que l’idée de les voir unir leurs forces à Riyad n’appartient plus au domaine du rêve. Si Al-Nassr parvient à stabiliser son encadrement et à écarter la concurrence, l’ère Salah-Ronaldo pourrait s’ouvrir d’ici quelques mois.