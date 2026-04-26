D'après Okaz, l'entraîneur d'Al-Nassr, Jorge Jesus, a donné son feu vert pour que le club tente de recruter l'emblématique ailier de Liverpool, Mohamed Salah, lors du mercato estival. Alors que le « Roi égyptien » s'apprête à quitter Anfield à l'issue de la saison 2025-2026, Al-Nassr est déjà présenté comme le favori pour l'accueillir sous la forme d'un transfert gratuit. L’expérimenté stratège portugais, impatient de l’intégrer à son schéma tactique, voit déjà se dessiner un duo offensif qui ferait sans doute figure de référence mondiale.

Toutefois, ce recrutement est subordonné à la stabilité interne du club de Riyad : si l’entraîneur portugais souhaite indeed accueillir l’international égyptien, il doit d’abord garantir son propre avenir sur le banc. Des discussions sont en cours entre la direction d’Al-Nassr et Jesus au sujet d’une prolongation de contrat, étape préalable à la concrétisation de ce projet estival ambitieux.