Le double transfert d'Antony et de Lisandro Martinez, acquis par Manchester United pour 140 millions de livres sterling en provenance de l'Ajax, est au cœur d'un âpre conflit concernant les frais de recrutement

Le recruteur de football Peter Gerards a engagé une action en justice contre l'Ajax, réclamant le versement de 2 millions d'euros en lien avec les transferts colossaux d'Antony et de Martinez. Les deux joueurs étaient des piliers de l'équipe d'Amsterdam avant de suivre leur entraîneur Erik ten Hag à Manchester United à l'été 2022, pour un montant total dépassant les 140 millions de livres sterling.

Gerards affirme qu'en vertu des termes de son accord avec le club, il avait droit à un pourcentage des indemnités de transfert pour les joueurs qu'il avait repérés et portés à l'attention du club. S'exprimant devant la Cour d'appel d'Amsterdam, Gerards a défendu sa contribution aux récentes manne financières du club, déclarant : « Sans nous, Antony et Martinez n'auraient pas joué pour l'Ajax. »