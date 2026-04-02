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Le double transfert d'Antony et de Lisandro Martinez, acquis par Manchester United pour 140 millions de livres sterling en provenance de l'Ajax, est au cœur d'un âpre conflit concernant les frais de recrutement
Scout poursuit l'Ajax en justice pour une créance de plusieurs millions de livres sterling
Le recruteur de football Peter Gerards a engagé une action en justice contre l'Ajax, réclamant le versement de 2 millions d'euros en lien avec les transferts colossaux d'Antony et de Martinez. Les deux joueurs étaient des piliers de l'équipe d'Amsterdam avant de suivre leur entraîneur Erik ten Hag à Manchester United à l'été 2022, pour un montant total dépassant les 140 millions de livres sterling.
Gerards affirme qu'en vertu des termes de son accord avec le club, il avait droit à un pourcentage des indemnités de transfert pour les joueurs qu'il avait repérés et portés à l'attention du club. S'exprimant devant la Cour d'appel d'Amsterdam, Gerards a défendu sa contribution aux récentes manne financières du club, déclarant : « Sans nous, Antony et Martinez n'auraient pas joué pour l'Ajax. »
- AFP
L'accord conclu sous l'ère Marc Overmars fait l'objet d'un examen minutieux
Le litige remonte à un accord signé en 2016 entre Gerards International Consultancy et l'ancien directeur sportif de l'Ajax, Marc Overmars. Ce contrat avait été spécialement conçu pour des opérations de recrutement en Amérique du Sud, où Martinez et Antony ont tous deux été repérés. Si l'équipe juridique de l'Ajax ne conteste pas que Gerards ait identifié les joueurs, elle fait valoir que l'obligation financière a expiré.
Le tribunal a entendu les détails de la manière dont la relation professionnelle a pris fin de manière abrupte. Gerards affirme qu'en 2020, Overmars l'a informé de la résiliation du contrat lors d'une réunion qui n'a duré que cinq minutes, Het Parool notant que les formalités administratives qui ont suivi ont créé une importante « agitation » juridique.
Conflit juridique concernant la résiliation et l'expiration d'un contrat
La défense de l'Ajax, menée par les avocats Dolf Segaar et Bram Bollen, repose sur l'affirmation selon laquelle le contrat avec Gerards a été entièrement résilié en 2020, deux ans avant les transferts retentissants vers Manchester United. Elle soutient que tout droit à une part des revenus de transfert a pris fin lorsque la relation de travail a été rompue. Cependant, la société de recrutement voit les choses différemment, invoquant des clauses de protection spécifiques prévues dans le contrat initial.
Gerards International Consultancy affirme que la résiliation du contrat ne signifiait pas qu'elle renonçait à ses droits sur les revenus futurs. Elle fait valoir qu'une clause spécifique accordait à la société de recrutement le droit de percevoir des revenus de transfert pendant une période de quatre ans après l'arrivée d'un joueur au club. Si cette interprétation est retenue, les ventes d'Antony et de Martinez en 2022 entreraient directement dans cette période protégée.
- AFP
Un ultimatum est lancé alors que le tribunal d'Amsterdam s'apprête à rendre son jugement
Ce litige juridique couvait apparemment en coulisses depuis 2023, mais il a désormais atteint un point critique. Après l'échec des précédentes tentatives de règlement à l'amiable, la Cour d'appel a lancé un ultimatum sans appel aux deux parties. Elles ont une semaine pour parvenir à un compromis, faute de quoi la cour rendra un jugement exécutoire.
Si aucun accord n'est trouvé au cours de ce délai de grâce de sept jours, la cour devrait rendre son verdict final le 9 juin. Pour l'Ajax, cette affaire représente un casse-tête potentiel de plusieurs millions de livres sterling, résultant du style de gestion de l'ancienne direction. Pour les supporters de Manchester United, elle rappelle les investissements colossaux consentis pour faire venir les stars de l'Eredivisie en Premier League.