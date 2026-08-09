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Le doublé d’Omar Marmoush et le récital d’Antoine Semenyo permettent à Manchester City d’écarter facilement l’Atlético de Madrid
Semenyo déclenche le renversement en seconde période
L’évolution tactique de Manchester City sous les ordres de Maresca a franchi une nouvelle étape importante en Corée du Sud, où le club a démantelé l’Atlético de Madrid grâce à une démonstration clinique en seconde période. Le champion de Premier League a montré des éclairs de génie tout au long de la rencontre, mais c’est l’introduction d’un jeu direct sur les ailes qui a fini par faire céder la structure défensive résolue de Diego Simeone. Semenyo a été le principal artisan de cette victoire, terrorisant les latéraux de l’Atlético par sa vitesse et sa puissance sur le flanc gauche. Sa contribution a été déterminante, faisant la différence dans un match que City a largement maîtrisé malgré son retard à la pause.
Le déclic pour le club anglais est venu d’un moment de pur courage et de talent individuel de Semenyo à la 57e minute. L’ailier est parvenu à glisser pour empêcher le ballon de sortir en touche, s’est relevé dans le même mouvement, puis a éliminé son vis-à-vis avant de pénétrer dans la surface. Il a ensuite adressé un centre parfaitement dosé à Omar Marmoush, idéalement placé pour conclure à bout portant. Deux minutes plus tard, le duo a encore combiné presque à l’identique.
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Le plan tactique de Maresca prend forme
Il était clair dès le coup d’envoi que Maresca avait déjà insufflé une philosophie bien précise à ce groupe durant sa tournée en Asie. L’accent mis sur l’utilisation de la largeur était évident, avec Savinho et Semenyo chargés de rester collés aux lignes de touche et de provoquer leurs vis-à-vis à la moindre occasion. Savinho, en particulier, a été étincelant en début de match, repiquant depuis le côté droit pour décocher une frappe enroulée qui a frôlé le poteau.
Malgré la domination de City, l’équipe s’est retrouvée menée contre le cours du jeu à la 43e minute. Un corner de l’équipe espagnole n’a été que partiellement repoussé jusqu’à l’entrée de la surface, où Morten Hjulmand est parvenu à maintenir l’attaque en vie. Il a glissé un ballon astucieux dans une surface bondée pour trouver le prodige de 16 ans Jorge Dominguez, qui a fait preuve d’un remarquable sang-froid pour pousser le ballon au-delà de Gianluigi Donnarumma. C’était une rare erreur de concentration pour une défense de City qui avait sinon semblé solide, avec Vitor Reis qui a laissé une impression notable derrière.
L’Atlético peine à contenir la pression de City
L’équipe de Simeone a eu du mal à faire face à la pression constante exercée par l’équipe de Premier League, en particulier après l’heure de jeu, lorsque des changements massifs ont cassé son rythme. L’Atlético a effectué neuf remplacements à la 64e minute, avec notamment l’entrée du héros local Kang-In Lee, mais n’est pas parvenu à reprendre pied dans le match. Avant ces changements, Jan Oblak avait déjà été fortement sollicité, repoussant notamment Tijjani Reijnders dès les deux premières minutes après que Dani Martinez eut offert le ballon au milieu de terrain de City.
Le géant espagnol a tout de même eu ses temps forts, notamment par l’intermédiaire d’Obed Vargas, qui a obligé Donnarumma à réaliser un arrêt après que Koke eut récupéré le ballon dans les pieds de Kovacic dans une zone dangereuse. Plus tard dans la période, Kang-In a eu une occasion d’égaliser, mais a envoyé sa frappe largement au-dessus de la barre après avoir repris un ballon en retrait dans la surface. À mesure que le temps s’égrenait, City semblait le plus susceptible de marquer à nouveau. Divin Mubama a manqué une énorme occasion après avoir été lancé seul face au but, voyant sa tentative repoussée par le gardien remplaçant Salvi Esquivel.
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Aït-Nouri boucle l’affaire à Séoul
La victoire a finalement été assurée à la 90e minute par Rayan Ait Nouri, qui a fait preuve d’une grande persévérance après avoir manqué une occasion similaire quelques secondes plus tôt. Mubama a été le passeur cette fois, glissant intelligemment le ballon dans la course du piston lancé, qui n’a pas tremblé en envoyant sa frappe dans le petit filet. Ce but a constitué une conclusion logique à une performance qui a reflété la supériorité de Manchester City, tant dans la possession que dans la création d’occasions.
Ce résultat conclut une tournée asiatique réussie pour Manchester City, qui a notamment fait match nul contre l’Inter à Hong Kong et battu les K-League All Stars. L’équipe tourne désormais son attention vers le Community Shield, au Millennium Stadium de Cardiff le week-end prochain, où elle affrontera Arsenal lors du traditionnel lever de rideau de la saison.
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