L’évolution tactique de Manchester City sous les ordres de Maresca a franchi une nouvelle étape importante en Corée du Sud, où le club a démantelé l’Atlético de Madrid grâce à une démonstration clinique en seconde période. Le champion de Premier League a montré des éclairs de génie tout au long de la rencontre, mais c’est l’introduction d’un jeu direct sur les ailes qui a fini par faire céder la structure défensive résolue de Diego Simeone. Semenyo a été le principal artisan de cette victoire, terrorisant les latéraux de l’Atlético par sa vitesse et sa puissance sur le flanc gauche. Sa contribution a été déterminante, faisant la différence dans un match que City a largement maîtrisé malgré son retard à la pause.

Le déclic pour le club anglais est venu d’un moment de pur courage et de talent individuel de Semenyo à la 57e minute. L’ailier est parvenu à glisser pour empêcher le ballon de sortir en touche, s’est relevé dans le même mouvement, puis a éliminé son vis-à-vis avant de pénétrer dans la surface. Il a ensuite adressé un centre parfaitement dosé à Omar Marmoush, idéalement placé pour conclure à bout portant. Deux minutes plus tard, le duo a encore combiné presque à l’identique.