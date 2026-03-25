L'aventure de Kevin De Bruyne en Italie pourrait ne durer qu'une seule saison. Le Napoli est conscient d'avoir dans ses rangs un champion de niveau international, mais ce sont ses fréquents problèmes physiques, qui pèsent sur son expérience en Serie A, qui pourraient empêcher sa prolongation sous le maillot azzurro. Au cours des prochains mois, l'état de santé du milieu de terrain belge sera suivi par le staff médical et par Antonio Conte. À la fin de la saison, une évaluation sera menée en collaboration avec la direction et le club afin de décider s'il convient de poursuivre la collaboration ou de la mettre fin avant l'échéance naturelle du contrat prévue en juin 2027 (avec une option pour 2028).
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Le dossier Napoli-De Bruyne est-il déjà clos ? Qu'est-ce qui a changé et quelles sont les nouvelles tentatives de l'Arabie saoudite et de la MLS ?
LES BLESSURES DE DE BRUYNE À NAPLES
Au début de la saison, l'arrivée de Kevin De Bruyne à Naples était considérée comme l'un des coups de maître du mercato de la Serie A 2025/26 : le joueur avait également reçu d'autres offres provenant de championnats de moindre envergure, mais après la fin de son contrat avec Manchester City, il souhaitait prouver qu'il était encore capable de jouer au plus haut niveau et a donc accepté l'offre des Azzurri. Fin octobre dernier, il a subi une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, jusqu'à son retour début mars, lorsqu'il est entré en jeu dans les dernières minutes du match contre Turin ; lors de la dernière journée contre Cagliari, il a retrouvé sa place de titulaire et est resté sur le terrain pendant tout le match. Si ses qualités techniques ne font aucun doute, selon Sky Sport, l'avenir de De Bruyne à Naples est incertain et dépend de la condition physique d'un joueur qui fêtera ses 35 ans fin juin.
OÙ POURRAIT ALLER DE BRUYNE ?
Dès janvier, des rumeurs circulaient sur un éventuel départ de De Bruyne de Naples, mais aucun signe concret n'était jamais apparu dans ce sens. Cet été, cependant, l'Arabie saoudite s'apprête à lancer une nouvelle offensive après les tentatives de l'année dernière ; parmi les destinations possibles, l'hypothèse de la MLS reste également d'actualité. Selon certaines rumeurs, le joueur pourrait envisager une destination en Saudi Pro League ou en Amérique, pour ce qui devrait être le dernier contrat important de sa carrière. Pour l'instant, cependant, le milieu offensif belge ne veut pas se laisser distraire et se concentre uniquement sur la fin du championnat avec Naples, en gardant bien en ligne de mire l'objectif de rattraper l'Inter.