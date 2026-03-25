Au début de la saison, l'arrivée de Kevin De Bruyne à Naples était considérée comme l'un des coups de maître du mercato de la Serie A 2025/26 : le joueur avait également reçu d'autres offres provenant de championnats de moindre envergure, mais après la fin de son contrat avec Manchester City, il souhaitait prouver qu'il était encore capable de jouer au plus haut niveau et a donc accepté l'offre des Azzurri. Fin octobre dernier, il a subi une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, jusqu'à son retour début mars, lorsqu'il est entré en jeu dans les dernières minutes du match contre Turin ; lors de la dernière journée contre Cagliari, il a retrouvé sa place de titulaire et est resté sur le terrain pendant tout le match. Si ses qualités techniques ne font aucun doute, selon Sky Sport, l'avenir de De Bruyne à Naples est incertain et dépend de la condition physique d'un joueur qui fêtera ses 35 ans fin juin.