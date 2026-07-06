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Le dossier est-il bouclé ou non ? Les faits concernant le transfert d’Ederson à Manchester United, estimé à 38 millions de livres sterling, alors que des sources évoquent l’échec d’un accord financier majeur pour le milieu de terrain international brésilien
Les Red Devils démentent les rumeurs de débâcle
Des sources internes à Manchester United ont rapidement démenti les rumeurs suggérant que le transfert d’Ederson vers Old Trafford était en péril. Dimanche, des médias brésiliens affirmaient que la transaction concernant le joueur de 26 ans était sur le point de capoter, semant l’inquiétude chez les supporters impatients de voir leur défense renforcée cet été.
Le club a toutefois rapidement précisé qu’aucun problème ne compromettait l’accord et que le transfert se déroulait strictement comme prévu. Une source a confirmé l’état d’avancement du dossier à TEAMTalk, déclarant : « Il n’y a aucun problème concernant le transfert d’Ederson. Il doit passer sa visite médicale en Angleterre dès que les conditions logistiques le permettront, et tout cela sera confirmé en temps voulu, mais le transfert est bel et bien en place et toujours d’actualité. »
- AFP
Détails financiers de l’enveloppe de 38 millions de livres sterling
Le montant total du transfert de l’ancien joueur de la Salernitana devrait s’élever à 38,85 millions de livres sterling (52 millions de dollars). Manchester United a négocié un accord échelonné comprenant un montant initial de 34 millions de livres sterling, auquel s’ajoutent 3,85 millions de livres sterling sous forme de primes liées à la performance, décrites comme facilement réalisables. Cette approche rigoureuse sur le marché des transferts fait suite à un important coup de pouce financier, le club ayant, selon certaines informations, remboursé 110 millions de livres sterling de dettes.
L’international brésilien de 26 ans doit se rendre en Angleterre cette semaine pour passer sa visite médicale à Carrington. Ce déplacement intervient après l’élimination de la Seleção de la Coupe du monde, suite à une défaite décevante en huitièmes de finale contre la Norvège dimanche, et permet au milieu de terrain de finaliser son contrat à long terme avec le géant de la Premier League. Rappelons qu’Ederson n’a joué que 20 minutes durant toute la campagne brésilienne.
La révolution de Carrick au milieu de terrain est lancée.
Ederson est présenté comme la pierre angulaire du milieu de terrain que Carrick reconstruit. L’entraîneur veut insuffler plus de dynamisme et de capacité à porter le ballon après le départ de Casemiro, figure emblématique du groupe. Selon plusieurs sources, le club vise à recruter jusqu’à trois nouveaux milieux centraux pour pouvoir lutter pour la Premier League et la Ligue des champions.
Le joueur, déjà d’accord sur les termes personnels d’un contrat incluant une option de prolongation, est pleinement favorable à ce transfert. Une fois la visite médicale accomplie, il deviendra la première recrue majeure de ce mercato estival, fixant le cap pour la suite des opérations alors que l’équipe de recrutement continue d’évaluer plusieurs cibles à travers le continent.
- Getty Images Sport
D’autres cibles dans le viseur d’Old Trafford
Si la priorité reste la finalisation du recrutement d’Ederson, le département de recrutement de Manchester United demeure très actif. Selon TEAMTalk, les Red Devils auraient coché les noms d’Andrey Santos (Chelsea) et d’Alex Scott (Bournemouth), même si les Cherries ont rapidement repoussé l’approche pour ce dernier.
En sécurisant dès à présent la venue de la star de l’Atalanta, les Red Devils entendent offrir à Carrick une préparation estivale complète avec son renfort clé. L’international brésilien, qui devrait s’engager pour quatre ans, est présenté par les dirigeants d’Old Trafford comme le catalyseur d’une nouvelle ère de succès sous la direction de l’encadrement actuel et des propriétaires d’INEOS.
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