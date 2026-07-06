Des sources internes à Manchester United ont rapidement démenti les rumeurs suggérant que le transfert d’Ederson vers Old Trafford était en péril. Dimanche, des médias brésiliens affirmaient que la transaction concernant le joueur de 26 ans était sur le point de capoter, semant l’inquiétude chez les supporters impatients de voir leur défense renforcée cet été.

Le club a toutefois rapidement précisé qu’aucun problème ne compromettait l’accord et que le transfert se déroulait strictement comme prévu. Une source a confirmé l’état d’avancement du dossier à TEAMTalk, déclarant : « Il n’y a aucun problème concernant le transfert d’Ederson. Il doit passer sa visite médicale en Angleterre dès que les conditions logistiques le permettront, et tout cela sera confirmé en temps voulu, mais le transfert est bel et bien en place et toujours d’actualité. »











